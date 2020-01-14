EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4984  144
Матеріали за темою:
Все про:Іран (407) МАУ (118) Єрмак Андрій (65)

 Злагоджена робота українських експертів змусила Іран визнати провину за збитий рейс МАУ, - Єрмак

У справі про катастрофу рейсу МАУ під Тегераном слідчим належить встановити, чи справді це було ненавмисно, як про це заявляє іранська сторона.

Про це повідомив "Українській правді" помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Було кілька версій, версія ракети була однією з основних із самого початку. Саме тому туди поїхали наші люди, щоб на місці вивчити всі обставини і встановити факти.

Хочу зазначити, що незважаючи на визнання іранською стороною самого факту збиття і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою чи таки умислом", - зазначив він.

Єрмак додав, що саме тому робота комісії триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов

Також помічник президента повідомив, що найближчими днями в Українк має прибути представник Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Також читайте: Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169850
 
 
 Топ коментарі
 
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським? Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського .Цікаві факти знайшли журналісти obozrevatel.com. Виявляється, що від групи кілерів, яку нещодавно затримали, тягнуться ниточки прямо до Зеленського. Їм вдалося встановити зв'язок між затриманим Ігорем Редькіним,якого називають організатором групи кілером та найближчим помічником Зеленського Юрієм Арістовим, що сьогодні є депутатом "Слуги народу". до квітня 2019 го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник - Юрій АристовСлаженная работа украинских экспертов заставила Иран признать вину за сбитый рейс МАУ, - Ермак - Цензор.НЕТ 870
 показати весь коментар
 
Когда США, Канада и ВБ заявили, что есть доказательства запуска ракет, "украинские эксперты" еще хреном пальмы околачивали и пытались выхватить из-под иранского бульдозера хоть шо-нибудь для посмотреть.

А сам Ермак в это время вообще в Омане организовывал встречу ЗЕ с советником Хуйла.
 показати весь коментар
 
чекає на вказівку з крембля?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ермак ще той папуга несе пурген та не червоніє...!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены главы крупнейших мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок, влиятельный и блистательный гений! И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!
 показати весь коментар
 
 
както ти нєярко обрісовал образ Зє! - нада так шоп всє ридалі!!! Как прі відє Кім Чер Ина!!! Дєвачкі шоп падалі в пріпадках і пісалісь, шоп всє пісялісь от сичастія жить с ґєнійєм в одно врємя, дишать однім воздухом, срать на одном ґєктарє с нім!!!
 показати весь коментар
 
 
Зє!біли так поют оди і воскуряют фіміам, шо нарошно не придумаєш!
 показати весь коментар
 
 
Слаженная работа украинских экспертов заставила Иран признать вину за сбитый рейс....подобная писанина публиковалась в газете "Правда" я всегда просматривал на унитазе,а это зашёл в туалет с планшетом,то чуть не обо с р ал ся когда прочитал заголовок
 показати весь коментар
 
 
там наші експерди нєрвно курили всторонці, то їх не ціпали. А як оговтались трохи, огледілись, стали шось трогати з нагорнутих бульдозєром куч, фотографірувати, вопроси задавати - то їх сраною мітлою вигнали. Харашо з головами разом. А могли п голови окремо відправити на родіну
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, сміятись чи плакати! Куди котиться ця країна!
 показати весь коментар
 
 
Вот он Победитель!!!
Вот кому должны
Как вообще раньше жили без этой мацкальской подстилки?? кланяться в ножки!!
 показати весь коментар
 
 
Слаженная работа-это когда Президент на своём месте и осознает ответственность перед народом, это когда профессиональный силовой блок может быстро и качественно организоваться для принятия решений для защиты интересов государства и граждан, это когда уважаемые дипломаты и высокопрофессиональные юристы-международники отстаивают позиции с учётом интересов государства , а вы ЗЕленая братия, за чтобы не взялись, а на выходе получается 95 квартал
 показати весь коментар
 
 
Ермак вообще красавчег: работу международной комиссии себе приписать - уметь надо.
Как он не догадался сказать, что лично всё расследовал? К чему такая излишняя скромность?
 показати весь коментар
 
Не віримо. Тільки позиція Канади і США змусили це зробити. А Ви, пане, робили все, щоб наші йшли по сліду московії,які говорили, що несправний наш літак і перевірка авіаціоного парку всіх компаній в Україні. Оце правда!!!
 показати весь коментар
 
 
а йа нічого не путаю? Коли починав коментувати статтю, то вона називалась тіпа - навмисне чи случайно - ми доб'ємось правди!!! А зараз дивлюсь - про якесь слажене дєрьмо
 показати весь коментар
 
Интересно, хоть кто-ниудь из "партии" СН умеет не писдеть нагло в глаза?
 показати весь коментар
 
 
та хоть би не так прімітівно і бєзобразно! Збрехали б хоч раз красіво - ви оценітє красоту ігри! Так нє - халтура неоковирна
 показати весь коментар
 
 
И опять брешут ! Американские спутники не дали шансов врать бородатым дальше. А зеленые слуги жевали сопли в раздумьях ,- "а шош делать?" Что можно ждать от столь некомпетентной публики? Собралась шобла танцоров варьете и заняты распилом бюджета.Тьфу!
 показати весь коментар
 
 
А Трамп и Трюдо, они типа совсем не причём?
 показати весь коментар
 
 
Золотые слова! Сразу вспомнил про Донбасс
 показати весь коментар
 
 
если бы Канада США Австралия и др страны не сделали заявления о том ,что самолет сбит иранской ракетой то, скорее всего, эта история закончилась бы экспертным заключением: що літак МАУ розбився поблизу Тегерана з технічних причин. такий крок був необхідний для налагодження співпраці з іранською владою.Раша проявила готовность поддержать эту версию, странное совпадение интересов
 показати весь коментар
 
 
Слаженная работа украинской команды предусмотрела бы все риски, прежде чем отправлять туда самолет в разгар конфликта. Нашли чем хвастаться. Все равно что расхренячить вазу, а потом хвалиться, как быстро подмели осколки и какие они вообще молодцы.
 показати весь коментар
 
 
"...помощник президента..." хто взагалі ця людина, яку посаду в адміністрації вона посідає, чому її змушені цитувати змі? "...помощник президента..."
 показати весь коментар
 
 
Помічник Презєдента це призначений кремлем менеджер , для повного управління зєлєю.
 показати весь коментар
 
 
ПРЯМИЙ канал онлайн. Обговорення дій дипломатичних відомств відразу після катастрофи
https://www.youtube.com/watch?v=kJOdEL-gH_A
 показати весь коментар
 
Все зебильное вранье расчитано только на их зеленый быдлолохторат.
Все нормальные люди умеют анализировать информацию и пользуются разными источниками. И зекоманда прекрасно об этом знает.
 показати весь коментар
 
Когда весь мир обьявил о сбитии самолета - зелень боялась слово сказать чтоб не обидеть друзей *****, а сейчас как заявляет агент фсб Ермак - все установили украинские эксперты.
 показати весь коментар
 
Даааа.... Єслі б нЄ українскіє есПЕРДти то Іран би точно не признав... Злагоджена робота українських експертів змусила Іран визнати провину за збитий рейс МАУ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9008 Злагоджена робота українських експертів змусила Іран визнати провину за збитий рейс МАУ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5453
 показати весь коментар
 
Это мне одному кажеться или у нас совсем всё так плохо: руководство страны откровенные дебилы?
 показати весь коментар
 
 
Не тебе одному.... Что самое печальное, по видимому, и не кажется вовсе.
 показати весь коментар
 
Шо ти трусиш, єрмак... маєте нас за повних дебілів?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору