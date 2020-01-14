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Все про:прокуратура (2025) суд (5707) Вишинський (148)

 Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК

Слухання справи за підозрою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в державній зраді перенесли на 31 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила прокуратура АРК.

"Сьогодні, 14 січня 2020 року, керівник "РИА Новости Україна" вчергове не з'явився в судове засідання", - йдеться в повідомленні.

За словами сторони захисту, його відсутність пов'язана з перебуванням на лікуванні.

Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 31.03.2020 року.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.

Пропагандист Вишинський знову не зявився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169849
 
 
 Топ коментарі
 
Типа 31 марта он придет..
Уже бы на 1 апреля назначали...на день зеленого дурака...
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Хороший человек видать - не то шо злобные атошники, волонтеры и медсестры
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Цемаха вызывайте, Цемаха!!! Дебилы...
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да не придет он, странно на это рассчитывать
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та да,не привёз бубочке мацковской шаурмы,зраднык...
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Будуть переносити суд до тих пір поки Вишинський не загнеться?
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Хороший человек видать - не то шо злобные атошники, волонтеры и медсестры
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так он и возможно себя невиновным считает? ну так ясно дело что дело "шитое". подумать только - все думали что он должен был подумать что виновен, а тут....(из доклада прокурора по делу)
все, дело - в камин бросаем, спичкой поджигаем. не сознался, падла такая, значит - он очень добрый, а то что нашли у него - он так проверял работоспособность органов.... Якименко подтвердит что он проверял органы.... Пропагандист Вышинский снова не явился на суд, заседание перенесли на 31 марта, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9596
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Типа 31 марта он придет..
Уже бы на 1 апреля назначали...на день зеленого дурака...
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Все нормас , портнова порешала, суды. Судьи все свои ☝️☝️☝️
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Пилять.. да че буйня, постоянно какие то переносы, причем по всем важным судам, причем при любой власти, при чем при любых судьях! Задолбало такое правосудие, где действительно нужно судить , годами решение рожают, гд за курицу, за 5 минут решают! А ведь каждый перенос, затягивание дел - за это все платит налогоплатильщик- народ, эй судьи меня заэпало ваше "правосудие" за мой счет! Нужно что бы деньги/зарплата судей и все это аравы судейской, а там их на каждого суддью десятками сидит ,"ходили" за подсудимым)))... нет результата - нет зарплаты! Взял взятку судья - шкуру живьем содрать , и с судьи , и с давалы, и дело с концом! Заэпало это десятилетиями тянущееся "правосудие" - за мои деньги!
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Ты статью читал? Обменял его твой Бубочка. Дело осталось, а подозреваемого отпустили под чью-то там ответственность. Как думаешь, придет? Теперь будут долго вызывать, а потом судить заочно.
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А кто отпустил не догадываешься? Отвечу, что бы не мучать тебя! Судья и отпустил! Иль ты думаешь шо бубочка в каждом суде свое рыло мокает? Не смеши будь ласка)))
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Само собой, что судья. Так же как и беркутовцев. Под личное обязательство. Да, по личному указанию Бубочки. Да, подтерлись правосудием. А ты что не знал, что мы отдали преступников, которым даже приговор не вынесен, которых по указке президента отпустили? Ты вчера родился? Об этом трубили все и Бутусов в том числе. Ты думаешь, когда судья отпускает 50 человек за один день, он действует по закону? Нет, он действует по указке, потому как у него физически не хватит времени рассмотреть столько дел. Подтерся твой клоун правосудием и попиарился на этом. Так это уже был второй такой обмен. И если на Вышинского мне было насрать (в том обмене только Цемах представлял какую-то ценность), то с этим обменом ситуация гораздо хуже.
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Только наивные зебилы , думали и надеялись , что он приедет на суд .... ))))))
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они все знали, а за дебилов держат зелохов и быдломассу выборцев безмозглых
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смешно как то до слез-волонтеры в камерах, а этот на лечении. Выходит быть кацапом и пропагандистом при оружии -награда.
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Во всей этой истории интересует только одно: кого они с этой историей за дураков держат!?!?!?

Это же пи...дец просто: какие-то клоуны высылают свои дурацкие повестки в свой клоунский суд, а Вышинский сидит дома и плевать хотел на них всех....
А они сидят такие и говорят: не явился .... ну чтож, прийдется перенести заседание на Март.

*****, отправте этих дегенератов всех в АТО! Слов нет....
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всьо харашо - судді, авокади та прокурви работают не за так, а за хароший оклад і прємії со льготами. А ми оплачуємо цей цирк з клоунадою за свої
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Ну как так то? Ну что ты будешь делать. Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8249
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Никто в Украине так не борзо не ведёт себя как российские пропагандоны под защитой Авкова. Попробуй только тронь их - моментом найдут и в СИЗО посадят.
Украина для украинофобов!
https://youtu.be/z__q5FL_zhk
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Я вот одного не понимаю. Зачем нам ета армия судей, прокурворов, адвокатов, юристов и прочей нечисти которая между прочем получает не самые маленькие зарплаты и которые не сделали за свою жизнь ниодной своей работы? Кроме вреда конечно.
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Статью читай. Его отдали Рашке, а теперь ждут, что он приедет на суд.
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Кто отдал? Чтобы освободить из под стражи и тем более из тюрьмы нужно решение суда. Что и было сделано етими же судьями которые ведут дела етих же преступников. Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1403
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Именно, но ты же понимаешь, что это было сделано по указке для обмена. Так же, как и беркутовцев. Приговор не вынесен, но отдали.
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Суд не имеет права ни по чьим указкам выносить неправомерные и противозаконные решения. Ето называется нарушение закона и большое приступление. Отпускать имеет право только президент лично амнистировав преступника своим указом и своей подписью после выношения приговора судом. Все что сейчас творится в Украине ето полный беспредел и бандитизм властей.
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Цирк, клоунада, шутовство, лицидейство, лига смеха, квн и камеди клаб, а не нынешняя власть. Кстати интересно - сколько народных денег тратится на эти тупые судебные кривляния?
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Как говорил Парашенко, если мы выгоним и люстрируем всех судей и прокуроров занимающихся противозаконными действиями то у нас в судах некому будет работать. Тоесть вы поняли кто у нас работает в етих органах.
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Если оно в Украине, то схватить этого мудака за барки и притащить в зал суда!!!
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7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию Источник: https://censor.net.ua/n3169849
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Повестку высылайте бубочке, он передаст.....
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90% комментирующих не форуме не знают, кто такой Вышинский, что с ним было, и где он сейчас.
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стосовно процентів - помиляєшся. Вас таких - 73/43%
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і от монобільшість в турборежимі не здатна відредагувати процесуальний кодекс, який дозволяє судити злочинців заочкою...
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