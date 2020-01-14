 На Київщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинуло двоє маленьких дітей і їхній батько, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"14 січня о 9:50 в оперативно-диспетчерську службу Тетіївського району надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про виявлення тіл трьох осіб у с. Погреби, які отруїлися чадним газом. Загиблими виявилися чоловік - батько 1993 р.н. і двоє дітей 2015 і 2016 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Попередня причина займання - паління в ліжку.

Підрозділи ДСНС на місце події не залучались.

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