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Все про:Київська область (1097) пожежа (1987) смерть (3758) ДСНС (2228)

 На Київщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинуло двоє маленьких дітей і їхній батько, - ДСНС. ФОТО

На Київщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинуло три особи: двоє маленьких дітей і їхній батько.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На Київщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинуло двоє маленьких дітей і їхній батько, - ДСНС 01

"14 січня о 9:50 в оперативно-диспетчерську службу Тетіївського району надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про виявлення тіл трьох осіб у с. Погреби, які отруїлися чадним газом. Загиблими виявилися чоловік - батько 1993 р.н. і двоє дітей 2015 і 2016 р.н.", - йдеться в повідомленні.

На Київщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинуло двоє маленьких дітей і їхній батько, - ДСНС 02

Попередня причина займання - паління в ліжку.

Підрозділи ДСНС на місце події не залучались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули через пожежу в будівельному вагончику в Одеській області, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169844
 
 
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Вроде бы такие ситуации называют пожаром.
Судя по фото, отец курил и нечаянно уснул.
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На п'яну голову, скоріш за все. Про датчик чадного газу в кімнаті (коштує від 400 до 1300 грн), який починає верещати при виявленні СО, я вже мовчу
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краще відро самогону, а датчик - "я всьо тримаю під контролем"
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Я перепрошую, а у Вас датчик в кожній кімнаті є?
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непонятно кому мыдаль офис прызыдэнта урочысто вручыть...
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Если ГСЧС не привлекалась, значит кто-то выжил, кто спал на соседней кровати, открыл окна-двери и потушил тление..
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