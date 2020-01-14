EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2195  12
Все про:Дніпропетровськ (1246) освіта (642) Філатов (246)

 Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн

Через ситуацію, що виникла в гуманітарному департаменті мерії Дніпра, мер Борис Філатов відсторонив свого профільного заступника Олександра Шикуленка і запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Салогуб.

Водночас Борис Філатов пропонує директорам шкіл самостійно вибрати її наступницю.

"Шановні педагоги та батьки, наступного тижня запрошую вас на дві зустрічі зі мною: окремо правий берег і окремо лівий берег. Нам є про що поговорити: про комунікації з мерією, про гроші школам, про плани на ремонти, про побори з батьків, про повернення скорочених вакансій. Повірте, я багато знаю і багато чим не задоволений. Тому і ухвалив сьогодні таке рішення", – написав очільник Дніпра на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє VGORODE.UA

Борис Філатов також додав, що відсторонення пана Шикуленка триватиме до завершення розгляду справи щодо гуманітарного департаменту.

Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн 01
Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169843
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Изрядно шутите, пане. Он даже не лучший среди худших, так, шестерка нашей городской еврейской мафии.
 показати весь коментар
 
Что нормального в нем? В том что он все якобы начал ремонтировать, но ничего не закончил?
 показати весь коментар
 
Разве ж только парковки. Богя сунул свое сурло уже во много "сладких" мест, последнее из которых коммунальное предприятие "Ритуальные услуги". И вот Богя решил прибрать его к своим липким рученкам, попытка №2, ситуация типичная для Украины - бандюк отбирает у бандюка. А что творится в вышеупомянутом образовании, можно рассказывать долго и эмоционально, одна система питания, внедренная Богей взамен коррупционной рыговкой, стоит многого. Я имею в виду, что она не просто такая же коррупционная, а еще и ХУЖЕ, потому что качество поставляемых в детские сады продуктов питания упало очень сильно.
 показати весь коментар
 
Филатов вроде как и нормальный мер, на фоне вех остальных украинских городских голов, на мой скромный, неискушённый взгляд. Вроде как реально заботится о Днепре и результат налицо - Днепр один из лучших городов Украины.
Но то как он часто меняет и предаёт своих друзей и соратников - чувствуется какая-то гниль в этом человеке.
Може он это делает ради своего города? А може - из-за своих шкурных интересов. Попробуй тут разобраться, когда за человеком тянется гнилой шлейф его прежних поступков.
 показати весь коментар
 
 
Ну хватит этих пиар-сказок про "нормального мера", говно он подеврейское, сильно нечистое на руку.
 показати весь коментар
 
Я тоже к ним отношусь спокойно. Вот к еврейской этнической мафии не очень. А вы таки да...
 показати весь коментар
 
Я не отношусь ни к одной мафии. Мафия - зло, к какой бы этнической группе она не принадлежала.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору