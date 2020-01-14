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 Засідання у справі ексберкутівців і розстрілів на Майдані призначено на березень 2020 р., щоб нова група прокурорів змогла підготуватися

Святошинський суд, після того, як ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців, які звинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, розглянув низку питань і призначив наступне засідання н березень 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Святошинський суд, після того, як ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців, розглянув оголошення певних заяв та обговорення питання можливості подальшого судового розгляду.

Зокрема, суд зазначив, що не може вирішити питання про відвід прокурора Сергія Куцого, оскільки його не було на засіданні, і оголосив, що відповідний орган має визначити нову групу прокурорів, яка далі братиме участь у розгляді цієї справи. Судовий розгляд справи перенесено на 11:30 17 березня. Суд додав, що за цей час інша група прокурорів, яку буде призначено, має ознайомитися із матеріалами справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі ексберкутівців про розстріл Майдану

Також суддя зазначив, що наступне судове засідання у справі відбудеться вже в іншому приміщенні суду за адресою: Якуба Коласа, 27а.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У кінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки була змінена група прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

Також дивіться: Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися. ВIДЕО

Водночас, 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'яти ексберкутівців у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169841
 
 
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Там 8 марта,потом Пасха. На декабрь бы уже назначили. 30-го где-то.
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То вже зразу на 31.12.2021 року. Точно зможуть підготуватися.
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Наша песня хороша, начинай сначала.
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а как быть с тем, что обвиняемые не явились по причине обмена и что суд не получил соответственные документы в отношении решения рябой шапки.
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значить вони порушили лічнойє обісчаніє та повинні бути повернуті в СІЗО
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а то что суд не получил документы на обмен этих убийц, то как....
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ото ж бо! Ніяких оправданій - ловити і в СІЗО
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Таки зрозуміло, падлюки здохнуть від старості,
в своєму ліжку, а не на кічі..
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Та чего мелочится назначили-бы сразу через 2 года чтобы все всЁ успели!!
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відпустило беркутню, а тепер суд переносить. а саме поносило порошенка "чому ніхто не покараний?"...
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адвокатам потерпілих для ознайомлення двацять хвилин давали - поки суд на перерву пішов
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Трагедия - фарс, фарс - идиотизм... долбозЁбы, вам ведь один из пернатых уже показал средний палец... ну там, непосредственно после обмена на таксистов... вот зачем эту комедию ломать? Всё, проехали, "висяк", раны затянулись, боль затихла... нахер вот эти клоунские ужимки, не пойму....
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і за цей цирк ми всі платимо їм повишені оклади!!!
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проблема в том, что каждый слуга решает вопросы по своему усмотрению, а не по закону. Шапка приказал освободить и все, Зе захотел слетать к ботоксу и всем должно быть все равно....верховные осуждению не подлежат...
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