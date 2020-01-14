 Думаю, що у "Слуги народу" недостатньо голосів для розгляду ринку землі, - нардеп від "Голосу" Клименко

Про це вона розповіла в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я думаю, по-перше, тому, що жодна фракція, крім "Слуги народу" насправді цей законопроєкт не підтримуватиме. І я думаю, що достатньо голосів у "Слуги народу" теж немає", - сказала вона.

На запитання про те, чому "Голос" не підтримає законопроєкт, вона відповіла: "Ми не хочемо, тому що ми подавали правки і жодна з них не була врахована. Ми не розуміємо, чому ніхто не прийняв хоча б до уваги конкретні правки. Тому з якоїсь причини підтримувати законопроєкт, в якому немає наших поправок, але сплагіачено наші ідеї, ми не хочемо".

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні.

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про ринок землі може заблокувати роботу Ради на кілька місяців.

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Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".