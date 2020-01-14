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Все про:земельна реформа (119) Слуга народу (589) Голос партія (122) Клименко Юлія (6)

 Думаю, що у "Слуги народу" недостатньо голосів для розгляду ринку землі, - нардеп від "Голосу" Клименко

Нардеп від "Голосу" Юлія Клименко, яка під час передвиборчої кампанії очолювала партію, вважає, що питання ринку землі не виносять на порядок денний Верховної Ради, тому що немає достатньої кількості голосів для ухвалення законопроєкту.

Про це вона розповіла в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я думаю, по-перше, тому, що жодна фракція, крім "Слуги народу" насправді цей законопроєкт не підтримуватиме. І я думаю, що достатньо голосів у "Слуги народу" теж немає", - сказала вона.

На запитання про те, чому "Голос" не підтримає законопроєкт, вона відповіла: "Ми не хочемо, тому що ми подавали правки і жодна з них не була врахована. Ми не розуміємо, чому ніхто не прийняв хоча б до уваги конкретні правки. Тому з якоїсь причини підтримувати законопроєкт, в якому немає наших поправок, але сплагіачено наші ідеї, ми не хочемо".

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні.

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про ринок землі може заблокувати роботу Ради на кілька місяців.

Дивіться також: "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169838
 
 
 Топ коментарі
 
Ті хто проголосує за те лайно - самовбивці. бо це не Закон про обіг землі, на зразок розвинутих країн, - а дерибан і легалізація латифундій.
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Нардепи від "голоса" вміють думати???....... Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 2019
Не смішіть.
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Закон о земле уже принятое решение, голосование - простая формальность.
Голос уж точно ни на что не повлияет.
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вы людей под ОП видели? вопрос НЕ будет решен в угоду слугам однозначно. Земля в турбулентности не нуждается.
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На акцію проти ринку землі зібрались зовсім юні "аграрії"

https://www.unn.com.ua/uk/news/1846384-na-aktsiyu-proti-rinku-zemli-zibralis-zovsim-****-agrariyi

Да уж,"зачетные аграрии" собрались под ОП.Они же кабачек от баклажана отличить не смогут.
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КИЇВ. 14 січня. УНН. На акцію протесту проти відкриття ринку землі, що проходить у центрі Києва біля стадіону "Динамо", зібралось чимало молодиків, передає кореспондент УНН.
Так, близько десятка юнаків, яким на вигляд близько 16-18 років, перекрили рух вулицею Петрівська алея.Вот так то.Учиться не хотят,работать то же.А зачем,когда "митинги" кормят?
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дэушка пытается прыспать бдительность за вкв...
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Ті хто проголосує за те лайно - самовбивці. бо це не Закон про обіг землі, на зразок розвинутих країн, - а дерибан і легалізація латифундій.
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Не плач. Що б тебе втішити, і ****** такий хотів протягнути, але вибори були на носі.
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Напомните, а за пол-года "Голос" хоть за что нибудь голосовал? Или только зраду во всем видел? Продуктивные депутаты, что они, что пустое место нет разницы.
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у вас, кацапів, претензії тільки до "Голосу"?
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У нас, украинцев, ещё вопрос, почему сыньоносый на работу не ходит?
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ты порохосрань?
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ні, - звичайний українець, на відміну від тебе, кацапська паскудо
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то есть все кто против Петьки - кацапы? Или как ты определил, что я кацап? Пишу на русском, значит запроданец?
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я теж був проти Пороха, але на виборах, голосував за менше зло, а не за принципом "какаразніца"
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А яке вже зло зробив зе до виборів,шо ти вже визначив де яке зло?
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сам факт народження жида - це вже зло
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Maks Kolorto,не реагируй.Это он так,по привычке,приобретенной в предвыборные компании.
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о,ще один кацап підтягнувся.... чого вам на усрусьвесні не сидиться?
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А хто ж тади іще проти ,якщо із інших тільки жменька депутатів.....
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Не успел Зеленский подписать закон про неперсональное голосование, как тут же в ВР засекли первых в этом году нарушителей. Ими оказались нардепы из "Оппоблока" Вадим Новинский (проголосовал за коллегу Мусу Магомедова) и Дмитрий Шпенов (за Дмитрия Шенцева).
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анька вже освоїла мову на рівні початкової школи?
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Да, и учителя тоже, за январь получат в феврале, это закон, зеля обещал.
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Вменяемый лимит в 200-300 га и запрет продажи иностранцам.
Такой рынок можна поддержать, а то что предлагают уроды єто крах украинского агросектора..
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Парубийка в студию, он бы протянул, 20 голосований и готово.
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Ноты выучи и ты сможешь, правда перед козой, до Омана далеко тебе. Так что не звезди, ну никак не мог видеть меня.
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депутати от "голоса німого" теж хочуть їсти, а на одну зарплату хіба красіво получиця?
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Нема голосів? - КУПЛЯТЬ. Бені потрібно - він і купить. Наприклад, в соціально близьких - в зажопи.
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Прилетіли Зелені Попугаї. Надівайте головні убори. Вони злі і голодні
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