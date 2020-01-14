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Все про:міськрада (264) приватизація (179) СБУ (5008) Тернопіль (113)

 СБУ завадила чиновникам міськради Тернополя приватизувати за безцінь історичну будівлю. ФОТО

Посадові особи Тернопільської міської ради планували приватизувати за істотно заниженою ціною на користь діючого орендаря історичну будівлю колишньої залізничної лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Для зниження вартості об’єкту зловмисники підробили документацію, яка свідчила про нібито виконані орендарем роботи з відновлення окремих приміщень будинку. Це, зокрема, дозволяло ділкам штучно знизити його ціну і мінімізувати видатки на купівлю будинку", - відзначають в спецслужбі.

СБУ завадила чиновникам міськради Тернополя приватизувати за безцінь історичну будівлю 01

Так, правоохоронці задокументували, що у вересні 2017 року виконавчий комітет міськради дозволив приватній структурі, афілійованій із місцевим ексвисокопосадовцем, здійснити реконструкцію орендованого майна. Після фіктивного завершення будівельних робіт підрядна організація надала документи, які нібито засвідчували "інвестиції" у відновлення будівлі на майже 4 мільйони гривень.

Співробітники СБ України встановили, що жодних робіт з реконструкції орендованих приміщень фактично не проводилося. Наразі рішенням суду на комунальне майно накладено арешт.

За матеріалами СБУ дії посадовців міської ради, причетних до протиправної оборудки, перевіряються Тернопільською місцевою прокуратурою у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169835
 
 
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Спокуха.
Ще залишилось відкритим питання - хто ж все таки постачав зброю в Іран.
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Все вірно..........
Нічого ублюдкам чинити свавілля.
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црушники вкупе с фсбешниками тыхо заздрять...
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сижу, репу чешу, складываю пазл: как тернопольское здание влияет на безопасность Украины... почему "раскрытие" этого ужасного преступления, способного повлечь непредсказуемые последствия, стало прерогативой сбу? Козлы из охранки, вам уже киосков не хватает??? Приезжайте на рынок имени академика Барабашова(!!!). Тут вам и нелегальные мигранты, и иностранцы без регистрации, и наркота, и контрабас... ну это так, в качестве наколки... а вообще-то тернопольское здание - дело одного из остальных 12(!!!) служб, так мощно противостоящих противоправным деяниям, но не сбу... сколько там, 12? Мвд, гбр, снбо, набу, вые-бу, нацполиция, сап, напк, АРМА и прочие бездельники с нахмуренными бровями...
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