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Все про:трудова книжка (7) Милованов Тимофій (130) діджиталізація (29)

 Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов

Трудові книжки не скасовуються і за бажанням працівника роботодавці їх мусять заповнювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

"Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто вони не скасовуються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку", - сказав Милованов.

За його словами, "держава бере на себе зобов’язання вести реєстр, який на сьогодні існує вже 20 років".

"Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру", - зауважив міністр.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169830
 
 
 Топ коментарі
 
Емм, а пенсію як оформляти тепер? У моїх батьків були всі записи в трудовій і то все рівно до кожної коми придиралися і змушували по архівах бігати. Нерви витріпали дуже сильно! І це навіть з трудовою, а що буде без неї? Як людині доводити пенсійний стаж???
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Короче, теперь кадры/бухгалтерия будут вести и реестр, и заполнять книжки!
Ну, спасибо - диджитализация туды её в качель!
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Не всё сразу - народу надо привыкнуть и просто перестать хотеть иметь эти книжки.
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Никогда. Если они из комсоргов в пасторы перебегают.И наоборот. По ситуации.
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чергові напівзаходи, і от чому я не маю думати про їхню "какаяразница", й тут так само: "какаяразница" трудова чи реєстр.
якщо щось робити та йти від старого й такого чого немає в усьому цивілізованому світі (а трудових в Європі нема), то це треба робити остаточно й однозначно, а не в раскорячку стояти всім догоджаючі. хоча про кого це я.
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Ну от і піди в Україні знайди достойну роботу "як в Європі" без папірця у вигляді "трудової книжки"..
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бостууга, так от якщо вони вже взялися, то й мали б зробити однозначну законодавчу вимогу щодо скасування трудових книжок та користування роботодавціями реєстру. все.
й тоді роботодавець ніяких трудових не вимагатиме, а я із нею носитимусь. вони ж для цього мали б законодовставо уніфікувати, а не для того аби розводити й книжки й реєстри для чого множити сутності?
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при чем тут желание работника, вы скажите людям, что теперь ее может заполнять кот-матросскин, никакой юридической силы она не несет...что в 70 лет будет в пенсионном реестре, то украинец и получит..если доживет.....
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благородный...
хи-хи... Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов - Цензор.НЕТ 8641

Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов - Цензор.НЕТ 193 Taras Berezovets
1 год ·

Благородный украинский народ может простить власти многое.
Но только очень недолго и в обмен на компенсации.
Потому люди до сих пор помнят «юлину тысячу» и не вспоминают в массе своей о безвизе с ЕС или реформе ЗНО.
Но наш народ никогда не простит нынешнего сказочного роста зарплат до сотен тысяч в месяц для избранных чиновников на фоне издевательского повышения пенсий на несколько гривен.
Потому я спокоен, альтернативно одарённые персонажи в новой власти в своей неуемной жадности всё уже сделали сами. Можно спокойно сидеть и ждать, когда у людей сорвёт стоп-кран.
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Юзика со стефанчуком будет трудно повесить.
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Правительство сделает все, чтобы большинство людей не дожили до пенсии.
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Гы, больше всего в этой ситуации веселит мадам Лукаш, которая якобы за нарид и избрана от зажидья вместе с суркисом и медведчуком, а законопроект подаёт мадам Третьякова от зелёного жидья, которая по жизни занималас ь отмыванием бабла для суркиса и медведчука.
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Емм, а пенсію як оформляти тепер? У моїх батьків були всі записи в трудовій і то все рівно до кожної коми придиралися і змушували по архівах бігати. Нерви витріпали дуже сильно! І це навіть з трудовою, а що буде без неї? Як людині доводити пенсійний стаж???
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И тут проп@делись. Зе-лох схавает...😁😁😁
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Кроме трудовой книжки нужно предоставить еще несколько справок. Например, учился ты в Донецком медицинском университете. Выходя на пенсию нужна будет справка оттуда, что ты действительно там учился. Не каждый осмелится туда поехать. И как быть... (Хотя... как сейчас - черт его знает. Возможно, уже университет и не учитывается)
Это я пишу потому, что наша родственница у нас в городе училась, а давно живет, выйдя замуж, в другом городе. Хорошо, что справку нам дали и мы ей отправили по почте. А так... пришлось бы переться почти пенсионерке из-за одной бумажки, преодолевая сотни километров) Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - Человек!))
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Так отож, хай би краще перестануть вимагати бумажки при виході на пенсію.

Хіба недостатньо диплому універа? Які ще довідки?

Приходить людина, показує диплом, показує трудову з записами і печатками - це все офіційні документи, в пенсійному фонді повинні приймати їх мовчки і не вимагати нічого більше! Думаєте, що підробка? Замовляйте експертизу і перевіряйте, але не треба ганяти людину по архівах, щоб вона шукала дані про закриті 20 років тому підтриємства!
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Написаное пером не вырубишь топором..
Пройшли..
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию...
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Ваш список досить непоганий, а якщо зробити вихід на пенсію в 90, того, чесно кажучи, нам і японці позаздрять.
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Всякая власть, дающая народу смешную пенсию, достойна всерьёз быть на неё и отправленной.
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Я бы посмотрел на того идиота, который отказался от бумажной трудовой книжки во имя электронного реестра!
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за наявності однозначного законодавства, а не "можнатакаможнатак" , то я б залюбки.
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От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц, https://uc.ink/1ipQdt?pub=link [От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!

Пишаємося, Панство!)))
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Бедные пенсионеры с минимальными пенсиями будут страдать и дальше - при любой индексации
https://antikor.com.ua/articles/288998-dva_milliona_bednejshih_pensionerov_v_ukraine_i_daljshe_budut_poluchatj_kopejki__ekonomist
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Читаешь коменты ЛОХОВ и диву даешься! ЛОХИ СООБЩАЮ ВАМ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ ПЕНСИЙ КРОМЕ ЧИНУШ НИКТО ПОЛУЧАТЬ НЕ БУДЕТ! ТАК ЧТО ПОХЕРУ ГДЕ ВЫ РАБОТАЛИ И КАК!! ВСЕ ИДУТ ДАЛЕКО НА 3 БУКВЫ!! ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНЯЛИ ДО СИХ ПОР ТО КТО ВАМ ДОКТОР!!!
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ясно... Значит, уже и "с бумажкой - ты какашка", не только без неё.
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власть всегда все делала и делает для народа лишь бы обобрать...
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