 Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

"Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто вони не скасовуються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку", - сказав Милованов.

За його словами, "держава бере на себе зобов’язання вести реєстр, який на сьогодні існує вже 20 років".

"Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру", - зауважив міністр.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат.

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