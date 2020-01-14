 Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.
"Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто вони не скасовуються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку", - сказав Милованов.
За його словами, "держава бере на себе зобов’язання вести реєстр, який на сьогодні існує вже 20 років".
"Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру", - зауважив міністр.
Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат.
Ну, спасибо - диджитализация туды её в качель!
хз
якщо щось робити та йти від старого й такого чого немає в усьому цивілізованому світі (а трудових в Європі нема), то це треба робити остаточно й однозначно, а не в раскорячку стояти всім догоджаючі. хоча про кого це я.
й тоді роботодавець ніяких трудових не вимагатиме, а я із нею носитимусь. вони ж для цього мали б законодовставо уніфікувати, а не для того аби розводити й книжки й реєстри для чого множити сутності?
хи-хи...
Taras Berezovets
1 год ·
Благородный украинский народ может простить власти многое.
Но только очень недолго и в обмен на компенсации.
Потому люди до сих пор помнят «юлину тысячу» и не вспоминают в массе своей о безвизе с ЕС или реформе ЗНО.
Но наш народ никогда не простит нынешнего сказочного роста зарплат до сотен тысяч в месяц для избранных чиновников на фоне издевательского повышения пенсий на несколько гривен.
Потому я спокоен, альтернативно одарённые персонажи в новой власти в своей неуемной жадности всё уже сделали сами. Можно спокойно сидеть и ждать, когда у людей сорвёт стоп-кран.
Это я пишу потому, что наша родственница у нас в городе училась, а давно живет, выйдя замуж, в другом городе. Хорошо, что справку нам дали и мы ей отправили по почте. А так... пришлось бы переться почти пенсионерке из-за одной бумажки, преодолевая сотни километров) Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - Человек!))
Хіба недостатньо диплому універа? Які ще довідки?
Приходить людина, показує диплом, показує трудову з записами і печатками - це все офіційні документи, в пенсійному фонді повинні приймати їх мовчки і не вимагати нічого більше! Думаєте, що підробка? Замовляйте експертизу і перевіряйте, але не треба ганяти людину по архівах, щоб вона шукала дані про закриті 20 років тому підтриємства!
Пройшли..
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
Пишаємося, Панство!)))
https://antikor.com.ua/articles/288998-dva_milliona_bednejshih_pensionerov_v_ukraine_i_daljshe_budut_poluchatj_kopejki__ekonomist