 Омбудсмен Денісова повідомила про погіршення стану українського політв'язня в окупованому Криму Джаппарова

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

"У незаконно затриманого кримського татарина з'явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати. Внаслідок ненадання медичної допомоги у громадянина України є скарги на постійний сильний зубний та головний біль", - повідомила вона.

Вона зазначила, що те, що сталося суперечить нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30 серпня 1955 року народження, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для відновлення прав Айдера Джаппарова – провести повне медичне обстеження та надати кваліфіковану медичну допомогу", - підкреслила Денісова.

Також читайте: Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

Айдер Джаппаров був затриманий російськими силовиками 10 червня 2019 року у справі про організацію "Хізб ут-Тахрір", яку вважають у РФ терористичною.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 р. провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар.