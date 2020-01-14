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Все про:Крим (7033) репресії (873) кримські татари (1492) Хізб ут-Тахрір (43)

 Омбудсмен Денісова повідомила про погіршення стану українського політв'язня в окупованому Криму Джаппарова

У політичного в'язня Айдера Джаппарова, якого утримують у слідчому ізоляторі в окупованому Криму, через ненадання медичної допомоги утворилася пухлина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

"У незаконно затриманого кримського татарина з'явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати. Внаслідок ненадання медичної допомоги у громадянина України є скарги на постійний сильний зубний та головний біль", - повідомила вона.

Вона зазначила, що те, що сталося суперечить нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30 серпня 1955 року народження, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для відновлення прав Айдера Джаппарова – провести повне медичне обстеження та надати кваліфіковану медичну допомогу", - підкреслила Денісова.

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Айдер Джаппаров був затриманий російськими силовиками 10 червня 2019 року у справі про організацію "Хізб ут-Тахрір", яку вважають у РФ терористичною.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 р. провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169829
 
 
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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Источник: https://censor.net.ua/n3169829\\\\\\\\\\\

Завидую ей.... такая классная работа - возят твою гепу везде, а ты только шевелишь губами и пальцами в Фейсбуке(да и то ей помощники(х.з. сколько их у нее) пишут).... Только рожу фотографам иногда показываешь да типо возмущаешься что кому-то там не оказали чего-то там..... И это даже мона дослужиться до президента за лет 10. И не удивлюсь.
президент Украины - Пенисова. - здравствуйте мистер Путин, как там наши, то есть ваши заключенные?
- они сидят....
- ээээ, а теперь про газ поговорим?
- (тут заходит новая собака Путина)
- ааааа (тікає)
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Денісова - коли вона відповість за свої договорняки із головою ОАСК Вовком???
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8 зуб нижней правой челюсти, а что братья мусульмане скинутся немогут, а омбудусмен хер выговоришь нехочет занятся стоматологией в Украине, инвалидов войны нахй посылают откровенно в госклиниках как тебе такое денисова, понабирают мразь
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