 Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Працівники Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що орієнтовно у 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для вчинення особливо тяжких злочинів.
Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші.
Встановлено, що "працювали" учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.
Так, учасники організації погрожували одному з потерпілих та його близьким родичам вбивством та вимагали $400 тис. А у вересні 2019 року у Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро.
Наразі встановлена причетність зловмисників до чотирьох епізодів вимагання. Сума коштів, отриманих злочинних шляхом, становить близько 11 млн грн.
Головне слідче управління Нацполіції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вісьмох учасників злочинної організації.
Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст.189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі лідера злочинної організації оголошено в міжнародний розшук. Ще четирьох підозрюваних - у державний. Інші троє підозрюваних вже затримані.
бороду вырастило и можно людей запугивать??
чуреков надо в шкуры свинячие мотать
опыт есть у наших предков
так же советую обрезанным ознакомится с ичсторией борьбы на фото магазинов Торента из новой зеландии
где чурбаны - там или теракт или насилие
или ишачек по юности пользуют
а лучше сразу в расход - не ошибутся
даунеску,ти кольори свого прапора бачиш?кого ти кацапом назвав ,вилупок?
а вот к погранцам которые пропускают подобных ( у которых запрет на вьезд ) , вопросы есть
то что у нас нет закона против воров , и копы максимут могут экстрадировать ( а погранцы обратно впустят )
Однако, несмотря на обещание, насильник продолжает быть депутатом Верховной Рады.
https://mrpl.city/news/view/obvinyaemyh-v-smerti-polkovnika-sbu-aleksandra-haraberyusha-v-mariupole-prigovorili-k-zaklyucheniyu-i-otpustili-foto
По сути, в Украине сегодня правит «95-й квартал» и то, что вокруг него. Это самый настоящий кланово-мафиозный принцип. Деловые и моральные качества, профессионализм, патриотизм и порядочность - все это сегодня не учитывается. Огромные зарплаты в стране, где основная масса людей получает скромное вознаграждение за свой труд, и небольшие пенсии - это просто аморально.
во всем мире цивилизованном
форму до сих пор офицерский состав покупает за свои кровные
им хватает зарплат на это
а вот криминала там за ношение никто не отменял
и навалят как за разбой