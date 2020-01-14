 Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що орієнтовно у 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для вчинення особливо тяжких злочинів.

Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Встановлено, що "працювали" учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.

Так, учасники організації погрожували одному з потерпілих та його близьким родичам вбивством та вимагали $400 тис. А у вересні 2019 року у Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро.

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Наразі встановлена причетність зловмисників до чотирьох епізодів вимагання. Сума коштів, отриманих злочинних шляхом, становить близько 11 млн грн.

Головне слідче управління Нацполіції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вісьмох учасників злочинної організації.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст.189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі лідера злочинної організації оголошено в міжнародний розшук. Ще четирьох підозрюваних - у державний. Інші троє підозрюваних вже затримані.

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