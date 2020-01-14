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 Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції встановили причетність групи до скоєння чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що орієнтовно у 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для вчинення особливо тяжких злочинів.

Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Встановлено, що "працювали" учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.

Так, учасники організації погрожували одному з потерпілих та його близьким родичам вбивством та вимагали $400 тис. А у вересні 2019 року у Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро.

Читайте: Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР. ФОТОрепортаж

Наразі встановлена причетність зловмисників до чотирьох епізодів вимагання. Сума коштів, отриманих злочинних шляхом, становить близько 11 млн грн.

Головне слідче управління Нацполіції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вісьмох учасників злочинної організації.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст.189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі лідера злочинної організації оголошено в міжнародний розшук. Ще четирьох підозрюваних - у державний. Інші троє підозрюваних вже затримані.

Також дивіться: Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 01
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 02
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 03
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 04
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 05
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 06
Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169828
 
 
 Топ коментарі
 
так пишуть же вам шо громадянюк РФ - а там Сибір, вітер, от вуха і того..... анісламалісь Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 153
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На першому фото борцуха-поломані вуха. Певно чеченець.
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а теперь шутки в сторону, ко мне не прийдут люди под видом атовцев и к вам, тоесть они пугали участием в ато, а пугать этим можно только вату вот и все и да до суда лица выкладывать некомильфо и противозаконно
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На першому фото борцуха-поломані вуха. Певно чеченець.
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так пишуть же вам шо громадянюк РФ - а там Сибір, вітер, от вуха і того..... анісламалісь Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 153
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хоть чучменец, хоть чухонец , ноги руки переломать ,голову открутить и отпустить.
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ашипка,голову прострелить,желательно три раза,одним словом чем больше тем лучше
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и шо???
бороду вырастило и можно людей запугивать??
чуреков надо в шкуры свинячие мотать
опыт есть у наших предков
так же советую обрезанным ознакомится с ичсторией борьбы на фото магазинов Торента из новой зеландии
где чурбаны - там или теракт или насилие
или ишачек по юности пользуют
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Мало будетЗа умысел в составе банды треба давати по декилька десяткив рокив на кожне око.
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эээ, ара, выхады сдавайси, тут макароны дают по вторникам, а по субботам отпускают "под личное обязательство" и даже без браслетов со стразами, сдавайси, а не то опять призовем чтобъ сдалси. обменяем, мамой клинус.(из призыва прокурора к бандитам)
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а что это с ухом, у этого казбека,что на первом фото,свинья пожевала Банда под видом участников АТО похищала людей, угрожала убийством и выбивала долги на сумму 11 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8551
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Та то його ішак у вухо трахнув...Не копитом! Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6501
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Сто первый раз напишу - такие люди не нужны обществу. Их нужно утилизировать или на трансплантацию ( у кого хорошее здоровье).
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а теперь шутки в сторону, ко мне не прийдут люди под видом атовцев и к вам, тоесть они пугали участием в ато, а пугать этим можно только вату вот и все и да до суда лица выкладывать некомильфо и противозаконно
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Ну и кто это? Из какого альбома фотки? На сколько мы осведомлены эти фотки не из КПЗ МВД а из каких то личных архивов. Кто это? Опять похоже мусора "телегу" запустили о своих подвигах и даже морды не заретушировали как они всегда делают.
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чурок можно и нужно крепить без разбора
а лучше сразу в расход - не ошибутся
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к сожалению у нас чехов не трогают , недавно депутату вломили и ниче
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А ухи вообще не чистит,пятый сверху вниз " табор уходит в небо", шестой впервые " галстуке,а бороды типа,шоб страшнее и солиднее
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они не под атошников косили, а под ментов, только мусора этого не говорят.
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Расстрелять подонков! Что бы такие твари не топтали землю!
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ужжос...минус семь бюллетней за ссыклобородько...авакян разбушевался.
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Кацапчику,тута по ходу гвардія мальдівської шлюхи,так що хавал...сосальник завали шкірянкою,і ковтай частіше.
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тобі щастить,бо даунам намагаюсь не відповідати.
даунеску,ти кольори свого прапора бачиш?кого ти кацапом назвав ,вилупок?
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Кацарылый, чего возбудился? Друганов прикрыли? или родственников? Судя по всему, на первом фото - твой нохчий.
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Патрийот? А как ты относишься к инициативе Дубинского о отмене Закона о языке?
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називається стариє пєсні а главнам біндєравці распілівалі учітєльніц рускава ізика гражданін пріцтавівшись учасніком ато украл пєнсію у вітірана куліковскай бітви
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Главная задача ФСБ и ГРУ любыми способами дискредитировать украинскую армию,под любым соусом
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причем здесь армия , фоксов всегда было много , в любой стране
а вот к погранцам которые пропускают подобных ( у которых запрет на вьезд ) , вопросы есть
то что у нас нет закона против воров , и копы максимут могут экстрадировать ( а погранцы обратно впустят )
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Я извиняюсь,извиняюсь среди вас чеченцы есть?!11©
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Чечены всю Москву держат с 1977 года,зачем им Киев?
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А про свои банды зелюки не хотят рассказать? Вон банда уже решила себе из бюджета нехило зряплату повысить. Да никого не убивая реально просто отнять денюжки у несчастных пенсов. У многих из которых пенсия по 1, 5 тыс гривень.Пусть быстрее подохнут и убивать не надо
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Начальником Донбасса был Йосиф кабздон.Без его Да не летали даже мухи по Украине.не то что в донецке
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А можно узнать сколько слуг народа побывало на фронте? За все эти годы
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А на якому фронті? На оманському фронті було тільки троє. А там, де стріляють, ні.
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Помните нардепа-насильника Иванисова? Как только история о его темном прошлом вскрылась, Давид Арахамия и президент Зеленский настаивали: Иванисов, если все подтвердится, должен сдать мандат

Однако, несмотря на обещание, насильник продолжает быть депутатом Верховной Рады.

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А убийц Майдана беркутов отпустили в Москву и это типа нормально
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Та невже ж Зеленський відпускав?????Де подівся БАТАЛЬЙОН беркутят масковських,які квартирували в Ірпені в 2014-му році?????
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А чего же ты их не заарестовал? тогда в 2014-ом? Или ты вместе с ними драпал до самого кацапстана?
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Обвиняемых в смерти полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе, приговорили к заключению и отпустили
https://mrpl.city/news/view/obvinyaemyh-v-smerti-polkovnika-sbu-aleksandra-haraberyusha-v-mariupole-prigovorili-k-zaklyucheniyu-i-otpustili-foto

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Адвокаты «беркутовцев» заявили, что с ними потеряна связь
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Это шпана, которая хочет быстро разбогатеть, и делает все, что ей вздумается - Хмара жестко прошелся по нынешней украинской власти


По сути, в Украине сегодня правит «95-й квартал» и то, что вокруг него. Это самый настоящий кланово-мафиозный принцип. Деловые и моральные качества, профессионализм, патриотизм и порядочность - все это сегодня не учитывается. Огромные зарплаты в стране, где основная масса людей получает скромное вознаграждение за свой труд, и небольшие пенсии - это просто аморально.
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Есть одна проблема- ВОЕНТОРГИ. Никто не поднимает эту тему,потому что выгодно форму не выдавать( только на бумаге),а вынуждать полицию, армию,пожарных и т.д эту фому покупать ЗА СВОИ.А если негде будет покупать, то и ЗАСТАВИТЬ КУПИТЬ будет невозможно. Вся форма и т.д - ЭТО ФОРМА,КОТОРАЯ УЖЕ ВЫДАНА " НА БУМАГЕ! P.S У кого из Вас есть возможность ,пожалуйста, поднимите этот на ВОПРОС НА УРОВНЕ СМИ
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это не поможет
во всем мире цивилизованном
форму до сих пор офицерский состав покупает за свои кровные
им хватает зарплат на это
а вот криминала там за ношение никто не отменял
и навалят как за разбой
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.....смутные времена ((((( так было всегда ((((( ПОЛИЦИИ удачи !!!
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Нові обличчя дозволили їхати до нас московитам і вони зразу не забарилися. Всі тут. А що, якщо шо, то обмін і воля, ніякої відповідальності, та ще і дискредитація АТОвців. Все по програмі.
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самое страшное что орудют под видом атоников. их и так обсирают достаточно и во многом без дела.
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Не забудьте этих сволочей в обменный список включить...
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ФСБ действует также, как НКВД-МГБ СССР, когда ихние группы для дискредитации переодевались под воинов УПА и убивали с особой жестокостью мирных граждан и сжигали ихние дома. Теперь задача РФ - дискредитация воинов АТО, волонтеров, всех тех, кто не даст ЗЕ-команде продать Украину кремлю
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потрахать деревянным членом и повесить в иране по шариату
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Идиоты: в Крыму полно должников и пока нет законной власти, и конкурентов(в форме расиянской полиции, фсб и т.п. бандформирований) можно спокойно отстреливать. А отстреляв этого дерьма какое-то количество уже можно и за участника АТО представляться...
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а почему "под видом участников АТО"? вполне могут быть участники АТО. Кроме вменяемых людей, туда много психопатов - любителей повоевать двинуло. И на стороне Украины воевали граждане рф.
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Ах-ха! Які просунуті ідейні ястрєбкі Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей, погрожувала вбивством і вибивала борги на суму 11 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1408 Щоб 11.000.000 тільки доведених так легко в кишеню покласти треба мати кришу ідейно ідейного яструба
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