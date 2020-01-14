 За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.
"Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла", – зазначив Герасимов.
"Перша за 8 місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації", – нагадав Артур Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.
"Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її "позднее зажигание" з блискавичною реакцію Президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години", – нагадав Герасимов.
Артур Герасимов також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу. "Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії", – сказав Герасимов.
"Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято", – зробив висновок співголова фракції "Європейська Солідарність".
Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит. "Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого "найвеличнішого лідера сучасності". Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори", – зауважив Артур Герасимов.
Навіть відпочити не дали шостий раз за пів року нормально...
Із за якихось "на щастя тільки 11 українців" ©.
ЗЕ вернется из Ирана, Омана или еще какой финансовой клоаки, когда все будет уже кончено и его уведомят о том, что он должен делать дальше.
Працюють за наукою своїх моральних авторитетів.
"Бреши, бреши нахабно та безапеляційно, Бреши так голосно, щоб чули лиш тебе. а як піймають на брехні, бреши вдесятеро, щоб на новою брехнаю забули про стару, а потім знов повертайся до попередньої брехні. Ніколи не переставай брехати!"
Звинувачуй! Будь в чому, але звинувачуй, Навіть якщо твої звинувачення безглузді - звинувачуй"
"Коли вже зовсім немає що сказати - ображай. Будь-яка нісенітниця прийнятна!"
"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
Из нафталина себя как-то надо за шкирку вытаскивать. Вот таким бредом.
Вывод №01 от 14.01.2020 г.
1. Никакими государственными органами Украины, ни Советом национальной безопасности Украины, ни Кабинетом Министров Украины, ни Верховной Радой Украины не принималось решения о создании государственной или парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и гибели 11 граждан Украины.
2.Государственные органы Украины не направляли запрос в Международную организацию гражданской авиации, International Civil Aviation Organization, ICAO на присутствие своих специалистов при работе этой организации.
3. После возбуждения уголовного производства Офисом Генерального прокурора Украины по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины" украинская сторона не направляла запрос в официальные органы республики Иран на проведение следственных действий на территории республики Иран и не обращалась в в официальные органы республики Иран с просьбой передачи информации имеющейся у этих органов. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Потом соврал, что встретился с родственниками погибших.
Потом разогнал людей в АП Борисполь, шоб его не заплевали, и возложил в пустом аэропорту цветочки кому-то.
Вокруг "гетьмана" собрался весь шлак .