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 Політика України
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 За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов

Авіакатастрофа українського літака в Ірані внаслідок ракетного удару стала першою серйозною кризою в безпеки для нової влади, і він наочно показала повну некомпетентність і безвідповідальність Зеленського і його команди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла", – зазначив Герасимов.

"Перша за 8 місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації", – нагадав Артур Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.

"Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її "позднее зажигание" з блискавичною реакцію Президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години", – нагадав Герасимов.

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Артур Герасимов також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу. "Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії", – сказав Герасимов.

"Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято", – зробив висновок співголова фракції "Європейська Солідарність".

Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит. "Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого "найвеличнішого лідера сучасності". Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори", – зауважив Артур Герасимов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169824
 
   
 Топ коментарі
 
Ща зеослы набегут на сладенькую тему
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класика зебилизма - "сам дурак")
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У соївих смердюків-січнєве загострення.
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Все падлюки Бубачке гадять.
Навіть відпочити не дали шостий раз за пів року нормально...
Із за якихось "на щастя тільки 11 українців" ©.
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представляю что будет когда кацарылые подтянут брони и попробуют пойти на прорыв...
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Ничего не будет.
ЗЕ вернется из Ирана, Омана или еще какой финансовой клоаки, когда все будет уже кончено и его уведомят о том, что он должен делать дальше.
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Герасимов - БРАВО! Коротко, ясно и очень корректно про власть клоунов и наркоманов!
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Терміново, за викликом піднята ботоферма "зє!люди". Ми їх тут бачимо за роботою.
Працюють за наукою своїх моральних авторитетів.
"Бреши, бреши нахабно та безапеляційно, Бреши так голосно, щоб чули лиш тебе. а як піймають на брехні, бреши вдесятеро, щоб на новою брехнаю забули про стару, а потім знов повертайся до попередньої брехні. Ніколи не переставай брехати!"
Звинувачуй! Будь в чому, але звинувачуй, Навіть якщо твої звинувачення безглузді - звинувачуй"
"Коли вже зовсім немає що сказати - ображай. Будь-яка нісенітниця прийнятна!"

"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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Открыл статью, почитал чье мнение, пса из "собачьей будки", можно дальше не читать, за последние пять лет кроме брехни из "собачьей будки" от псов, а ранее так называемых Блока Патриотов Панамы я лично ничего не слышал, мимо.
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Лапоть, пшлонах на мордовские болота жаб дрессировать
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Хорошо дымится у вас кацапов.
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Точно, пацаки за зеленую Щелю тельняшку порвут За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3787
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Свинья зеленая, так что делал наркоман в омане??? За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7477
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Смердящий хряк! Омерзительный ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь в Омане делал тоже самое, что и Порохатый Барыга на Мальдивских островах, - топил свой рейтинг. Тем более, это одна и та же акватория - Аравийское море. Видать, именно в Аравийском море лучше всего топить рейтинги.
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Еще ШО ТО вылезло. 5 лет назад надо было думать о безопасности.
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выходит что оманский осел ничем не лучше мальдивской свиньи!
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Тебе, свинье мордовской, да. У тебя есть ***** За першої ж кризи у сфері безпеки нова влада показала свою безвідповідальність і некомпетентність, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7625
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зелескот, в новости прозвучала "европейская солидарность". слушай мою команду - "ФАС"!
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Ну дык..
Из нафталина себя как-то надо за шкирку вытаскивать. Вот таким бредом.
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Хроника расследования аварии рейса PS752

Вывод №01 от 14.01.2020 г.

1. Никакими государственными органами Украины, ни Советом национальной безопасности Украины, ни Кабинетом Министров Украины, ни Верховной Радой Украины не принималось решения о создании государственной или парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и гибели 11 граждан Украины.
2.Государственные органы Украины не направляли запрос в Международную организацию гражданской авиации, International Civil Aviation Organization, ICAO на присутствие своих специалистов при работе этой организации.
3. После возбуждения уголовного производства Офисом Генерального прокурора Украины по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины" украинская сторона не направляла запрос в официальные органы республики Иран на проведение следственных действий на территории республики Иран и не обращалась в в официальные органы республики Иран с просьбой передачи информации имеющейся у этих органов. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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Если бы с реди побдарыжников не было исключительно олигфоренов которые бездумно жрут соевое дерьмо, то бы они для начала прочитали Конвенция о международной гражданской авиации, в частности пункт 13, а не всякие высеры с соевых методичек.
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Герасимов, всё отличие Нелоха Оманского от Барыги Мальдивского в том, что барыга получил своё прозвище на 4-й год президентства, а нелох - за полгода...
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Барыга получил своё название уже в первые месяцы правления, а циничная уже попозже немного.
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Ни как не могут успокоиться соевые ничтожества, всё еще пиарятся на трагедии. Их так послушать была бы при власти банда соевых мародеров они бы войну Ирану объявили. А по факту всё сделано правильно.
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А что можно было ожидать от трусливого дезертира наркомана клоуна когда сыкливое воно при первом случае становится на колени и просит прощение
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ЗЕ Иран поблагодарил. От все души, искренне.
Потом соврал, что встретился с родственниками погибших.
Потом разогнал людей в АП Борисполь, шоб его не заплевали, и возложил в пустом аэропорту цветочки кому-то.
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А лузери компетентності все ніяк заспокоїтися не можуть.
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Видать, в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохляча кодла или завелась особо кусачая моль, или нафталин просроченный. Шото им всем не ймётся - сначала возбух Порохатый Барыга собственной персоной, потом - жертва логопедов Косноязычный Комендант, затем - Геращенчиха, теперича - славный потомок угрюмого утопителя Мумы. Надо ж шото делать, а то их там окончательно "моль трахнет"©️.
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Слушать Герасимова - себя не уважать . Кто знает его биографию , тот поймет чего он стоит .
Вокруг "гетьмана" собрался весь шлак .
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Там собрались исключительно украинофосбкие гниды.
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Ты посмотри как тут плющит зеленогнойную (а в реале- кремлевскую) дрысню. При чем здесь Порох, вы совсем от страха перед Порошенко обосрали все свои трусы и завоняли все места своими высерами. Ответ на все реальные обосрашки осла оманского нелоха- у вас ответ- сам дурак. Ну курам на смех просто! Если бы так ***** не боялся Порошенко, то вам, обдроченцы, столько бы не платили за обеливание врага Украины зеленожопого осла и и поливания брехней Пороха. Вы просто какие то умалишенные и все из одной палаты, и чтобы вы бесновались и дальше вам галоперидолу не дали))))))))) Жгите ыщо, ущербные генетические рабы!
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