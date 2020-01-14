 У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua

"Закінчує роботу технічна комісія в Ірані, але не закінчує роботу кримінальна комісія. Тобто після того, як технічна комісія отримує результат своїх досліджень, вони стають базою для кримінального розгляду. І в підсумку саме кримінального з'ясування обставин буде зрозуміло, хто в чому винен. Якщо ви хочете знати мою думку, винен той, хто не закрив простір над країною. Мене не дуже хвилює, натиснула людина кнопку чи це система активувалася сама", - зазначив Дихне.

За його словами, в ситуації ескалації напруженості між Тегераном і Вашингтоном влада Ірану мала подбати про безпеку не лише українського борту, але й усього свого повітряного простору.

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"Або закрити його, якщо вони не готові нести відповідальність за безпеку, як це передбачено міжнародними вимогами. А вони порушили свої міжнародні угоди. Не виконали головну функцію - не гарантували безпеку", - додав президент МАУ.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.