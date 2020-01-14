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Все про:авіасполучення (219) Євген Дихне (3)

 У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне

Президент "Міжнародних авіаліній України" Євген Дихне висловив думку, що в катастрофі українського літака поблизу Тегерана винні ті, хто стежить за безпекою польотів над Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua

"Закінчує роботу технічна комісія в Ірані, але не закінчує роботу кримінальна комісія. Тобто після того, як технічна комісія отримує результат своїх досліджень, вони стають базою для кримінального розгляду. І в підсумку саме кримінального з'ясування обставин буде зрозуміло, хто в чому винен. Якщо ви хочете знати мою думку, винен той, хто не закрив простір над країною. Мене не дуже хвилює, натиснула людина кнопку чи це система активувалася сама", - зазначив Дихне.

За його словами, в ситуації ескалації напруженості між Тегераном і Вашингтоном влада Ірану мала подбати про безпеку не лише українського борту, але й усього свого повітряного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі експерти МАУ залишаються в Ірані, - глава авіакомпанії Дихне

"Або закрити його, якщо вони не готові нести відповідальність за безпеку, як це передбачено міжнародними вимогами. А вони порушили свої міжнародні угоди. Не виконали головну функцію - не гарантували безпеку", - додав президент МАУ.

Також читайте: Чорні скриньки зі збитого літака МАУ, найімовірніше, передадуть Україні, - глава авіакомпанії Дихне

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Також читайте: Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169823
 
 
 Топ коментарі
 
он этим заявлением создает прецендент для отмазок в Гааге России за Боинг МН17. Раша теперь за єто ухватится и будет говорить, да и так все время говорит, что Украина не закріла небо над Донбассом тогда. Хотя есть две большие разницы. В Украине МН17 был сбит на высоте, на которой не использовались ЗРК добивающие так высоко, потому и был привезен БУК из мокши...
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совсем - зебил? сколько ему заплатили за это ?
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ХЗ, але чимось зеленим дихнув цей Дихне...
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он этим заявлением создает прецендент для отмазок в Гааге России за Боинг МН17. Раша теперь за єто ухватится и будет говорить, да и так все время говорит, что Украина не закріла небо над Донбассом тогда. Хотя есть две большие разницы. В Украине МН17 был сбит на высоте, на которой не использовались ЗРК добивающие так высоко, потому и был привезен БУК из мокши...
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А что этот поц еще може сказать, если МАУ принадлежит Коломойскому, о он теперь друг России. Этот Дыхне теперь будет плести все что угодно, лишь бы отмазать рашку в ее преступлениях.
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Есть два вопроса:
1. Т е если есть возможность того, что запустят ракету, нужно закрывать небо. Стесняюсь спросить, навсегда закрывать будем или как?
2. за самолет на Донбассе будем прощения просить, т.к. Порошенко не закрыл небо, так по вашему получается?

А может ты просто руссо турысто, трололо - 100 жирности!?
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МН17 сбили аккупанты, а в Иране сбила власть. Так что еще одна разница. Потому Украина и не закрывала небо.
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не факт. украинский борт сбили выборочно из нарасеянского Тора нарасеянской ракетой. там каждую минуту кто-то взлетает и приземляется до сих пор. https://www.flightradar24.com/35.62,50.96/8
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Дыхне - поц! Это раз.
МН17 сбили аккупанты, а в Иране сбила власть - и что с этого?!?!?!?
Самолет был сбит над иранской территорией иранскими военными. Войны там нет. Иран платит.
На Донбассе был сбит самолет во время боевых действий русскими. Русские платят, т.к. украинцы не могут закрыть небо, которое им неподконтрольно - мое мнение.

Есть у меня вопрос, на который я пока не нашел ответа: почему Иранцы сбили именно этот самолет? Кто в нем находился такой важный, что они нааплевали на все дипломатические рамки и сбили самолет. Там летала куча самолетов, садились, поднимались... Почему именно этот?

Я нигда не видел списка тех, кто в нем летел....
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совсем - зебил? сколько ему заплатили за это ?
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ХЗ, але чимось зеленим дихнув цей Дихне...
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ДЫХНУЛ ОН СОЕВЫМ ЖИДКИМ ДЕРЬМОМ ТВОЕГО БОРОВА ПЕТИ
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Ігій на тебе, слудване, най ті смага втєла! Отік бо навуньив-єс, та ще й капсльокою - ніц чим дихтіти!
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Очередь в школьную кассу пропустишь.4000 долларов на дороге не валяются,зебил..
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С МН 17 все диаметрально наоборот, потому что ПТН ПНХ.
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МН-17 русня сбила над чужой территорией. Никто не предполагал что ***** туда притащит Бук. Иран же официально начал БД с США и должен был запретить авиасообщение.
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А почему "никто не предполагал?" Ума не хватило или наоборот - его было слишком много?
До того на разных высотах было сбито изрядное число самолетов ВСУ, так что в решимости террористов сбивать никто не сомневался и даже установили минимальную высоту полетов, за неделю до того сам Гиркин похвалялся, что ДНР отремонтировала брошенный украинский Бук и будет сбивать без разбору все, что над ними летает. По анонимным пьяным звонкам о минировании полиция всегда выводит людей и ищет бомбу, вероятность того, что Гиркин не врет, была много выше, но ничего не стали предпринимать, т.к. "информация не подтвердилась", хотя где в природе бывают 100% подтверждения или не подтверждения? Из радиоперехватов за 17.07.14 , опубликованных СБУ 18.07.14, ясен весь путь Бука 17.07.14 от границы РФ до боевой позиции, это 12 часов, когда уж точно было понятно, что Бук есть и где он стоит, но опять таки, никто не принял мер и не задумался, почему в Ростове подняли в тот день нижнюю границу полетов до невозможных 14 км.
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Вы что то путаете. Власти Ирана знали свои действия и руководили своими пво. Власти Украины ни как не могут знать что в голове у )(уйла и его прихвостней, а тем более ими руководить. И к стати на росии до сих пор этот бук где то и ни кто не знает что в голове у вышеозначенных особей но воздушное пространство никто не закрывает.
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Для того, чтоб поднять нижний предел высоты полетов до недостижимых гражданскими судами 14 км, вместо до того установленных 10 км, не требовалось знать, что у кого в голове, как и запретить вообще летать над определенной малюсенькой частью территории Украины, все это в 5 минут мог решить Украэрорух, если бы туда позвонили из СБУ, прослушав перехваченные разговоры. В любом случае не составляло труда информировать об угрозе командиров летящих транзитом самолетов.
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Не пиши бреда.

1. СБУ в 99,99% не прослушивает моментально, а расшифровывает весь трафик всех переговоров мобильного оператора в определенном районе и выбирает отттуда информацию.
2. Россия закрыла коридор над Ростовской областью не до 14 км, а до 17 км. Но все авиакомпании не отреагировали то закрытие и тем коридором пролетело в тот день не менее 100 самолетов
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Все эти ваши рекомендации непонятно зачем делать. Ведь до сих пор там не международный конфликт, по мнению ООН, и это наглухо отрицает наличие там росиянского бука. Поэтому до сих пор нет причин закрытия воздушного пространства над Донбассом. Зачем и по каким правилам это сделала Украина не понятно до сих пор. На росии воздушное пространство закрыто или нет? Вы можете определиться? Ведь там бук который стреляет в гражданские самолёты и ваши рекомендации там выполнены?
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В Ростове подняли эшелон чтобы 100% загнать рейс Аэрофлота Ларнака- Москва в коридор , где стоял российский БУК и сбить его. Тогда по нормам международного права именно Москва возглавила бы следственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Но российские зенитчики перепутали населенные пункты Первомайский Луганской области и Первомайское Донецкой области. И как результат сбили не тот самолет
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Все были заняты, - кто в омане кто в куршевеле. Да и игорь валерьичу деньги были нужны.
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Хотели сбить Украинский самолет и сбили, Турецкие и Немецкие спокойно улетели...
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Штаты хотели уничтожить Сулеймани и его окружение, уничтожили, Иран стрельнул в пустыню в ответ? Стрельнул. Кацапы захотели Крым и Донбасс? Забрали. И только Украина все выдумывает какие то обьяснения того, почему об нее все вытирают ноги...
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виновата ваша жадность. иранцы ваше судно как грузовое испокон веков использовали. такого перевеса как у вас им нормальная авиакомпания не позволила бы.
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Вот вот. Лаптеногие уже ссылки делают на этого мудака. Украина тоже для малазийского МН17 не закрыла-значит виновата. Либо недоумки,либо у кацапов на прикупе.
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Украина не собиралось применять ПВО, зачем ей закрывать небо над Донбассом?
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Кто спорит.Я просто факт озвучил логики мудака Дыхне,или так попросили сказать.Уже жуют эту тему и цитируют лапти .
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Иран тоже не собирался ракеты пускать - это террористы! ха-ха-ха
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и Украина не закрыла, когда сбили МН17, а ведь перед этим уже сбили ИЛ 76 с украинскими десантниками....
Я вот тогда слушал все время Zello -рация с переговорами рашистов...
Уже по этим переговорам было понятно что им поставили ПВО...- хвастались они...

Украину обязательно в этом обвинят, что не закрыла небо....
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У С-400 боевой радиус 400км. Предлагаете закрыть 400км зону возле границы с РФ т.к. у обезьяны есть граната?
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нужно было закрыть зону АТО, тогда претензий к Украине не было бы...
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Почему только зону АТО? РФ может достать самолет и над Киевом со своей территории?
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потому что земля АТО под рашистами не контролировалась украинскими властями...
И этим запретом Украина бы показала что не несет за эту территорию ответственность....
Это вам не очевидно?
Тогда до свидания....
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Не пишите заведомой чуши. Украина в 2014 году закрыла небо на высотах до 6 км, а за несколько дней до МН17 до высоты 9км. Ниже летать было запрещено. Только вот сбили МН17 на высоте свыше 10км в международном транспортном коридоре. А Иран должен был закрыть не небо, а аэропорты на взлет и посадку самолетов
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ну вот это все придется защищать в судах....
почему совсем не закрыли?
если не закрыли, значит украинские власти ГОРАНТИРОВАЛИ полеты на ЛЮБОЙ высоте..
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В мире до 2014 года не было прецедентов перекрывать верхние эшелоны ни над одним военным конфликтом. Закрывали высоты только от ПЗРК. Никто не предполагал, что Русня притянет на Донбасс ЗРК 53й Курской бригады ПВО большой мощности . Только у кремлёвского Х@йла хватило на это тупости
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ну вот вас и пригласят это все рассказать в суде...- писали, что Нидерланды уже хотят задать Украине вопросы по этому поводу....
А можно все это было избежать - легко....
Зону потом все равно закрыли, но поезд ушел, самолет упал...
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Вопросы Нидерланды уже задали и получили на них исчерпывающие ответы. На сегодня следственная группа Нидерландов не имеет вопросов ни к Украине ни к Украэроруху
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https://gordonua.com/news/mh17crash/krushenie-mh17-rossiya-gotova-predostavit-***********-dannye-o-nezakrytom-vozdushnom-prostranstve-nad-donbassom-1480258.html

Крушение MH17. Россия готова предоставить Нидерландам данные о незакрытом воздушном пространстве над Донбассом
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17 в 2014 году. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Россия готова к сотрудничеству.

У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне - Цензор.НЕТ 2201
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Вот по этому и был сбит украинский борт,теперь кацапы будут дальше фантазировать тягая за собой украинские ботинки. У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне - Цензор.НЕТ 6374
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От дивний!
Навіщо було закривати небо, як що потрібно було збити саме Бєнін літачок?
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В крушении самолета МАУ виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном, - президент авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 2176

«Если вы хотите знать моё мнение - виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама», - заявил руководитель украинской авиакомпании.
По аналогии с утверждением Дыхне, можно провести очевидную параллель с Украиной.
Получается, что в крушении Boeing МН17 в июле 2014 года виноват тот, кто не закрыл небо над Донбассом.»
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если бы сбила Украина - то да. А так ничего общего.
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Расскажешь это всем засРашкинским телеканалам, сегодня вечером! У меня впечатление, что по Украине распространяется вирус ЗЕленой чумы, отключающий остатки мозга, у кого он был. Ненужен никакой Цемах, если есть такой кретин как Дыхно.
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еще один пропутинский ********, тоесть отправлять свой самолет в злое..чие е..ня где сидят обезьяны с ракетами можно тут господа логика проста сел в самолет можешь упасть, летаешь над бандустаном могут сбить, это не армия тут заставить и приказать не могут, ваша компания итак частично кипрская так что идите на хй, вас туда летать незаставляли и экипаж совершал полет добровольно
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Логика идиота. Если где-то в мире под кустом сидит душман с ПЗРК, то следует отменить полёты всех самолётов? Кстати! Системы ПВО с ракетами есть практически во всех странах. И как тогда летать?
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Ага ага ... давай пуйлишку карты в руки такими заявами
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В крушении также виновны придурки от бени, которые в погоне за сверхприбылью проигнорировали очевидную опасность!
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якшо вас поб'ють увечері на вулиці, то винен той, хто не ввів комендантський час
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"Виноваты те. кто выпустил её в короткой юбке. насильник не виноват!"
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Точно! Виноват не иранский горе-оператор, а его жена, которая в тот день ему не дала (кофе), и у него было плохое настроение.
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А МАУ это коломойского? А виноват тот кто начал боевые действия.
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14 июня 2014 года был сбит украинский военно-транспортный самолёт Ил-76МД. Погибло 49 человек. 18 ноября 2014 года Генпрокуратура выдвинула обвинение в служебной халатности, повлёкшей крушение самолёта Ил-76МД, против первого заместителя руководителя антитеррористической операции - заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Виктора Назарова, который имел информацию о том, что у вооружённых формирований ЛНР появились мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты.27 марта 2017 года генералу Виктору Назарову был вынесен приговор по статье 425 части 3 Уголовного кодекса Украины - 7 лет лишения свободы.
Ситуация повторилась в 2020г. Все хорошо знали, в том числе и в МАУ, то есть имели информацию даже со средств массовой информации, что в Иране почти началась война, что в Иране есть мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты и есть большая опасность быть сбитым. С утра до вечера по всем каналам ТВ показывают ракетные обстрелы противоборствующих сторон. Но мы не говорим о Иране, а говорим о украинских должностных лицах, которые обязаны следить за безопасностью полетов. Тем не менее, никто не отменил полет пассажирского самолета. Украинский пассажирский самолет послали явно на смерть. Погибло 176 человек. Хотелось бы узнать, открыто ли уголовное дело против всех тех, кто допустил служебную халатность и не отменил полет.
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Агга, а Петррило білий та пухнастий?!
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продажный идиот, в первую очередь в авиакатастрофе виноват тот, кто стрелял и тот, кто продал стрелявшему террористу оружие запрограммированное на расстрел гражданских самолётов.. шлюхи и шуты погубят Украину(((
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Как красиво спел на руку кацапне бенин подручный. Ну что за ушлепки,блеать.
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Мужик правильно говорит, он специалист. Началась война, активировано ПВО, значит Иран должен был закрыть воздушное пространство.
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а может и того проще-началась война, прекратить авиаперевозки в эту страну. Хотя и дураку ясно, что украинский самолет был избран в назидание кому то и для чего то.
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а может виноват также жадный перевозчик, бесстрашно совершая полет в зоне военных действий
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что за инфовойна в поддержку невыполнения служебных обязанностей и некомпетентности. МАУ не знал, что Иран воюет и что грозит всем и вся. Эти публикации руководства от авиалиний надо прекратить, а не замусорить ими СМИ.
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Так вот зачем кацапы сбили самолёт - чтобы протянуть что те, кто стреляет - нивинаваты!
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Ничего подобного! Виноват тот, кто в зону боевых действий В ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЬЮ гражданские суда отправляет, после тысячи предупреждений сторон конфликта о нанесении взаимных ударов. И то, что другие авиакомпании не отменяли рейсы - никакая не отмазка.
Почему все молчат, что некоторые авиакомпании (южная корея, таиланд, малайзия) заранее перестали летать в Иран, то есть, еще до того, как Иран ударил по американским базам?
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Не забуваєм, кому належить МАУ. А основним лейтмотивом бородатої та її топменеджмента є: "какая разница".
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"У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном" - можливо, але в тих умовах, які склалися на той момент (очікування атаки США), вони цього не зробили навмисне, сподіваючись, що США будуть уникати ударів по військових базах, розташованих біля аеропорту, з метою мінімізації жертв серед цивільних у разі потрапляння у літак. Іншими словами, це так знайома тактика прикриватися цивільними продемонстрована @уйлом в Криму та на Донбасі: "гражданские будут ити впереди, а мы за ними" з однією різницею - в Україні цивільні у цьому приймали участь усвідомлено (під враженням від пропаганди), а в Ірані їх використовували "в темну".
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Ливия выплатила семьям по 10 млн. Взрыв Боинг над Локерби. Википедия. Сейчас важно получить компенсации достойные. Координируйте действия с Канадой, Великобританией. Если теракт, то денег будет кратно больше. Детям погибших на достойное образование хватит. А не 200 тысяч гривен от Лёши. При нынешнем министре МИДа вторая авария за которую он несёт ответственность. Летом 2014, он мог закрыть небо
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Ukraine attacked by missiles in Tehran by TOR M1
ВОТ ВИДОСИК В ТВИТЕРЕ ПОЯВИЛСЯ, "СЛУЧАЙНО" 2 ПУСКА! ЧТОБ НАВЕРНЯКА "СЛУЧАЙНО" ПОЛУЧИЛОСЬ!
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Зеля виноват. У МАУ долг один миллиард гривен, и они еще продолжают летать.
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а власникам авіакомпаніїї очі баксами заліпило?? Не бачили що йде військовий конфлікт? Чи вам байдуже до безпеки пасажирів, яких ви перевозете? Чи так вже грошей кортіло?? Рейси переповнені були, бо не багато авіакомпаній туди літало.. (( сцуки, що ще сказати!!
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Значит в гибели малайзийского боинга не Гиркин, а Укравиарух виноват?
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