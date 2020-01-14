 У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua
"Закінчує роботу технічна комісія в Ірані, але не закінчує роботу кримінальна комісія. Тобто після того, як технічна комісія отримує результат своїх досліджень, вони стають базою для кримінального розгляду. І в підсумку саме кримінального з'ясування обставин буде зрозуміло, хто в чому винен. Якщо ви хочете знати мою думку, винен той, хто не закрив простір над країною. Мене не дуже хвилює, натиснула людина кнопку чи це система активувалася сама", - зазначив Дихне.
За його словами, в ситуації ескалації напруженості між Тегераном і Вашингтоном влада Ірану мала подбати про безпеку не лише українського борту, але й усього свого повітряного простору.
"Або закрити його, якщо вони не готові нести відповідальність за безпеку, як це передбачено міжнародними вимогами. А вони порушили свої міжнародні угоди. Не виконали головну функцію - не гарантували безпеку", - додав президент МАУ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
1. Т е если есть возможность того, что запустят ракету, нужно закрывать небо. Стесняюсь спросить, навсегда закрывать будем или как?
2. за самолет на Донбассе будем прощения просить, т.к. Порошенко не закрыл небо, так по вашему получается?
А может ты просто руссо турысто, трололо - 100 жирности!?
МН17 сбили аккупанты, а в Иране сбила власть - и что с этого?!?!?!?
Самолет был сбит над иранской территорией иранскими военными. Войны там нет. Иран платит.
На Донбассе был сбит самолет во время боевых действий русскими. Русские платят, т.к. украинцы не могут закрыть небо, которое им неподконтрольно - мое мнение.
Есть у меня вопрос, на который я пока не нашел ответа: почему Иранцы сбили именно этот самолет? Кто в нем находился такой важный, что они нааплевали на все дипломатические рамки и сбили самолет. Там летала куча самолетов, садились, поднимались... Почему именно этот?
Я нигда не видел списка тех, кто в нем летел....
До того на разных высотах было сбито изрядное число самолетов ВСУ, так что в решимости террористов сбивать никто не сомневался и даже установили минимальную высоту полетов, за неделю до того сам Гиркин похвалялся, что ДНР отремонтировала брошенный украинский Бук и будет сбивать без разбору все, что над ними летает. По анонимным пьяным звонкам о минировании полиция всегда выводит людей и ищет бомбу, вероятность того, что Гиркин не врет, была много выше, но ничего не стали предпринимать, т.к. "информация не подтвердилась", хотя где в природе бывают 100% подтверждения или не подтверждения? Из радиоперехватов за 17.07.14 , опубликованных СБУ 18.07.14, ясен весь путь Бука 17.07.14 от границы РФ до боевой позиции, это 12 часов, когда уж точно было понятно, что Бук есть и где он стоит, но опять таки, никто не принял мер и не задумался, почему в Ростове подняли в тот день нижнюю границу полетов до невозможных 14 км.
1. СБУ в 99,99% не прослушивает моментально, а расшифровывает весь трафик всех переговоров мобильного оператора в определенном районе и выбирает отттуда информацию.
2. Россия закрыла коридор над Ростовской областью не до 14 км, а до 17 км. Но все авиакомпании не отреагировали то закрытие и тем коридором пролетело в тот день не менее 100 самолетов
Я вот тогда слушал все время Zello -рация с переговорами рашистов...
Уже по этим переговорам было понятно что им поставили ПВО...- хвастались они...
Украину обязательно в этом обвинят, что не закрыла небо....
И этим запретом Украина бы показала что не несет за эту территорию ответственность....
Это вам не очевидно?
Тогда до свидания....
почему совсем не закрыли?
если не закрыли, значит украинские власти ГОРАНТИРОВАЛИ полеты на ЛЮБОЙ высоте..
А можно все это было избежать - легко....
Зону потом все равно закрыли, но поезд ушел, самолет упал...
Крушение MH17. Россия готова предоставить Нидерландам данные о незакрытом воздушном пространстве над Донбассом
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17 в 2014 году. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Россия готова к сотрудничеству.
Навіщо було закривати небо, як що потрібно було збити саме Бєнін літачок?
«Если вы хотите знать моё мнение - виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама», - заявил руководитель украинской авиакомпании.
По аналогии с утверждением Дыхне, можно провести очевидную параллель с Украиной.
Получается, что в крушении Boeing МН17 в июле 2014 года виноват тот, кто не закрыл небо над Донбассом.»
Ситуация повторилась в 2020г. Все хорошо знали, в том числе и в МАУ, то есть имели информацию даже со средств массовой информации, что в Иране почти началась война, что в Иране есть мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты и есть большая опасность быть сбитым. С утра до вечера по всем каналам ТВ показывают ракетные обстрелы противоборствующих сторон. Но мы не говорим о Иране, а говорим о украинских должностных лицах, которые обязаны следить за безопасностью полетов. Тем не менее, никто не отменил полет пассажирского самолета. Украинский пассажирский самолет послали явно на смерть. Погибло 176 человек. Хотелось бы узнать, открыто ли уголовное дело против всех тех, кто допустил служебную халатность и не отменил полет.
Почему все молчат, что некоторые авиакомпании (южная корея, таиланд, малайзия) заранее перестали летать в Иран, то есть, еще до того, как Иран ударил по американским базам?
ВОТ ВИДОСИК В ТВИТЕРЕ ПОЯВИЛСЯ, "СЛУЧАЙНО" 2 ПУСКА! ЧТОБ НАВЕРНЯКА "СЛУЧАЙНО" ПОЛУЧИЛОСЬ!