 На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик

Про це у фейсбуці повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голік.
"Сканери запущені. Так, сканери - це не найважливіше, що потрібно на митниці запустити. Але це показник ставлення до цих подій. Коли не байдуже. Спасибі всім, завдяки кому. Радий бути частиною групи людей, які приводять до ладу те, до чого давно нікому не було ніякого діла", - пише Голик.
Завдяки новим сканерам вантажні транспортні засоби зможуть проходити контроль на пунктах пропуску лише за 10 хвилин замість кількох годин, як було раніше.
Процес перевірки скорочується за рахунок повного виключення людського фактору. Присутність співробітників митних пунктів пропуску під час сканування не потрібна. Дані про вантаж автоматично передаються до центрального апарату Державної Митної Служби.
Таке скорочення часу на перевірку призведе до істотного збільшення доходів бюджету, оскільки вантажопотік через пункти пропуску збільшиться суттєво, - впевнений прем'єр-міністр.
Черговий сканер запрацював 13 січня в пункті пропуску Порубне. Загалом на цей час вже запущені в роботу сканери на семи пунктах пропуску.
Нагадаємо, саме в Порубному минулого року було порушено питання про необхідність запуску сканерів. Інспекційна урядова перевірка пункту пропуску Порубне тоді показала, що співробітники митниці часто саботували запуск нової техніки, про що писав Юрій Голик.
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"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776Источник: https://censor.net.ua/n3169776
Человек хочет разобраться и т.д.
Напомнить, как гросик все грозился отобрать премию у мамки кобелева, но так на дупе и просидел ровно
https://prestupnik.net/news/yurij-golik-tenevoj-korol-tenderov/
чи, як казав Гончарук, всі запрацювали.. на кожній митниці ?
По-щучьєму вєлєнію,
Гончарука хотєнію :
От тепер заживьом ! Гроші з митниці рікою поллються !