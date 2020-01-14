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 Суспільство
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Все про:митниця (643) Голик (55)

 На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик

На пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному запрацювали сканери автоматичної перевірки вантажів.

Про це у фейсбуці повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голік.

"Сканери запущені. Так, сканери - це не найважливіше, що потрібно на митниці запустити. Але це показник ставлення до цих подій. Коли не байдуже. Спасибі всім, завдяки кому. Радий бути частиною групи людей, які приводять до ладу те, до чого давно нікому не було ніякого діла", - пише Голик.

Завдяки новим сканерам вантажні транспортні засоби зможуть проходити контроль на пунктах пропуску лише за 10 хвилин замість кількох годин, як було раніше.

Процес перевірки скорочується за рахунок повного виключення людського фактору. Присутність співробітників митних пунктів пропуску під час сканування не потрібна. Дані про вантаж автоматично передаються до центрального апарату Державної Митної Служби.

Таке скорочення часу на перевірку призведе до істотного збільшення доходів бюджету, оскільки вантажопотік через пункти пропуску збільшиться суттєво, - впевнений прем'єр-міністр.

Черговий сканер запрацював 13 січня в пункті пропуску Порубне. Загалом на цей час вже запущені в роботу сканери на семи пунктах пропуску.

Нагадаємо, саме в Порубному минулого року було порушено питання про необхідність запуску сканерів. Інспекційна урядова перевірка пункту пропуску Порубне тоді показала, що співробітники митниці часто саботували запуск нової техніки, про що писав Юрій Голик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169819
 
 
 Топ коментарі
 
Ща порохоботы серанут себе в труселя а потом размажут по монитору На семи таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 2092
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Та ладно, это же вы страдаете при Зеленском На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 6820 каждый день невыносим, хоть вешайся...порохоботское большинство скукожилось до жалких 8% но производительность дерьма увеличилась как не странно...загадка прям, у вас вторичная переработка налажена?
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сказали слуги при власти - мы себе премии еще больше выпишем - а рядовые зебилы пускай платят больше)))
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Расскажи о 1.7 лярда для четы парашенков из бюджета)))
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а болтать не доказывать - именно им и именно 1,7 миллиарда из бюджета ? я тебя правильно понял? а теперь поподробней - давай или в очередной раз просто и тупо врешь
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Я договорился с Гуглом. Тебя там розбанили. Ищи сам)))
Тэги: лярд пэтюне, 0.7 физкультурнице ахметовской)))
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ну вот - врун и манипулятор - шо и следовало доказать))))
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Вернусь к заработным платам заместителей министров, (топ-менеджеры. - Ред.)"Укрпочты", "Укрзализныци", наблюдательных советов. Люди, это не правильно. Люди, надо что-то делать. Я об этом говорю с первого дня. Я не слышала о председателе ЦИК, о членах ЦИК, сделала соответствующие депутатские обращения, обратилась к господину премьер-министру напрямую. Я знаю, что он подписывает соответствующие постановления, и он поднимает включительно и заместителям министров, и министрам заработную плату. Сейчас у меня нет никакого ответа ", - сказала Верещук.
"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776Источник: https://censor.net.ua/n3169776
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Иииии?
Человек хочет разобраться и т.д.
Напомнить, как гросик все грозился отобрать премию у мамки кобелева, но так на дупе и просидел ровно
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причинно следственные связи - ну да - откуда вам - больше денег заплатят простые украинцы - больше денег можно раздать своим чиновникам ,а то им по ходу мало - по 100 тысяч ,по 300 тысяч зарплаты ,а то и по 1 миллиону - надо же где то деньги на это брать - правда просто
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Значит если доход в казну будет больше - это плохо как я понимаю, исходя из сказанного Вами? Тогда почему ваши побратимы, адепты секты соевого сивочелого реформатора, чуть ли не в каждом посте кричат, что де бюджет денег недополучил в прошлом году. Зачем орать, если поступления в бюджет с Ваших слов получается плохо?
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"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776
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причинно следственные связи - я индеец и то знаю - какие же вы зебилы совсем .......беднеькие)))))
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Может покажусь навязчивым, но - какое отношение это имеет к сканерам на таможне! Такой "пыл" можно заменить одним ответом - "убрать сканеры , вернуть старых "мордатых" и очччень объективных таможенников"! Так и скажи так...
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Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко
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они такие хрупкие - ну и нагрузка будет большая - сломаються видно скоро
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порохобот шоль ,аль зебил - какие вы бедные - жаль вас)))
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Та ладно, это же вы страдаете при Зеленском На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 6820 каждый день невыносим, хоть вешайся...порохоботское большинство скукожилось до жалких 8% но производительность дерьма увеличилась как не странно...загадка прям, у вас вторичная переработка налажена?
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это вы зебилы страдаете - эпоха бедности закончилась - но не для всех зебилов - а тех кто у корыта - ну судя по их заплатам и премиям - грабят они свою страну - только теперь официально
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Чиновники тоже полиграф проходят, но ещё ни одного не посадили. Операторы тоже люди, бабло любят
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Ща порохоботы серанут себе в труселя а потом размажут по монитору
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Ну, если тебя удовлетворяют такие кадры, как Голик, то тогда...ой!
https://prestupnik.net/news/yurij-golik-tenevoj-korol-tenderov/
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Не, ну это капец! Голик, с таким коррупционым шлейфом времен советника днепровского губернатора, что даже теряюсь в догадках зачем Лёха-самокатчик пригрел его возле себя???
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сім тільки ?

чи, як казав Гончарук, всі запрацювали.. на кожній митниці ?
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Та ладно !
По-щучьєму вєлєнію,
Гончарука хотєнію :
На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 7676

От тепер заживьом ! Гроші з митниці рікою поллються !
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если бы только в сканерах на таможне дело было.
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