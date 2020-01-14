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Все про:Іран (389) літак (773) Франція (815) чорна скринька (13) розбиття (246)

 Іран поки не просив Францію розшифрувати чорні скриньки з літака МАУ, - Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації

Іран поки не звертався офіційно до Франції з приводу передачі чорних ящиків збитого українською літака авіакомпанії МАУ для їх подальшої розшифровки.

Про це заявило Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває дискусія між усіма зацікавленими сторонами розслідування. На цей момент Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції не було запропоновано виконати розшифровку даних з чорних скриньок (літака МАУ. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169817
 
 
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так они в Зимбабве отправили уже ящики. просто забыли сказать.
а наших спасателей тупо выпинали. а че, Зимбабве лучшие лаборатории имеет в мире по расшифровке ящиков и чемоданов то.
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Два дня назад вся ЗЕбилоидная чернь ликовала--"Ура! Ящики привезут в Украину, это дипломатическая победа Ишака".
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Та ладно так сраться. и так обосрались как почти всегда. но ясно что при "Порохе" по внешним связям было если не на "5", то на "4+", по пятибалке то.
а тут.... я то знал что будет так, но чтоб ТАК!!! - о б*же(плачет)
это специально - невозможно же быть такими.... ну таперь не разгребем то
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До этого сторонники ПО прямо море язвительности вылили.Оказалось не вытерли ноги о Украину.Но осадок остался.Так держать.
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А почему не сторонники Украины? Это непатриотично-язвить по поводу передачи "черных ящиков" не Украине,а Франции?
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Так Иран не просил и не передавал ящики Франции,а комментировали как будто передали,при этом уж очень язвили.Похоже информация про Францию была заказной и сторонники По тут попались.Бывает и холостой выстрел.
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Серйозно? А чого ще ви чекали від прихильників Едгара Аллана По, окрім моря похмурої уїдливості?
Іран поки не просив Францію розшифрувати чорні скриньки з літака МАУ, - Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації - Цензор.НЕТ 1718
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