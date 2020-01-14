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Все про:Кучма (290) Мінськ (515) Оліфер (185) Тристороння контактна група (169) Грау Хайді (2)

 Перше цього року засідання ТКГ з питань Донбасу відбудеться в Мінську 16 січня, - Оліфер

Представник України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив зі спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого цього року засідання ТКГ, запланованого на 16 січня.

Про це повідомила у Facebook речниця Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ у 2020 році, яке має відбутися 16 січня в Мінську", - написала Оліфер.

Вона зазначила, що в розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод і реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка

За словами Оліфер, під час спілкування Леонід Кучма поінформував Грау про недотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО і про те, що внаслідок обстрілу є загиблі і поранені українські військові.

"Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру", - наголосив Кучма.

Перше цього року засідання ТКГ з питань Донбасу відбудеться в Мінську 16 січня, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169815
 
 
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ЦЕ НА ФОТО ТОЙ, ХТО ПОВИНЕН СИДІТИ ПОЖИТТЄВО ЗА ЗДАЧУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ УКРАЇНИ?
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Дарке класс,хоть работа есть,интересно,эта вся возня им в стаж входит?
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