 Перше цього року засідання ТКГ з питань Донбасу відбудеться в Мінську 16 січня, - Оліфер

Про це повідомила у Facebook речниця Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ у 2020 році, яке має відбутися 16 січня в Мінську", - написала Оліфер.

Вона зазначила, що в розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод і реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

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За словами Оліфер, під час спілкування Леонід Кучма поінформував Грау про недотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО і про те, що внаслідок обстрілу є загиблі і поранені українські військові.

"Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру", - наголосив Кучма.