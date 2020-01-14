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 Політика України, Суспільство
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Все про:Беркут (354) суд (5707) прокурор (402) Євромайдан (569) Закревська Євгенія (58)

 Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців

Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

Про таке рішення оголосив у вівторок, 14 січня, суддя Сергій Дячук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвалив заяву Закревської задовольнити," - сказав Дячук.

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Таке рішення присутні у залі суду потерпілі у справі зустріли оплесками.

Далі суд перейшов до оголошення окремих заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду.

Раніше на засіданні Святошинського райсуду з розгляду справи про розстріли на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід новопризначеним прокурорам у справі.

"Заявляю відвід всій групі прокурорів, зокрема й присутнім - Шеваленко, Суботіну, Мазепіній", - уточнила Закревська.

У межах мотивації своєї заяви про відвід вона вказала на деталі перебігу розгляду апеляційних скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській.

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На думку Закревської, ці прокурори "не є незалежними, є упередженими і перебувають під незаконним впливом, а тому підлягають відводу".

Інші представники потерпілих, зокрема Віталій Титич, Олена Сторожук, а також самі постраждалі підтримали цей відвід.

Своєю чергою адвокат ексберкутівців Стефан Решко зазначив, що суд не має підстав розглядати цей відвід, і попросив суд відмовити у задоволенні цього відводу.

Інші адвокати обвинувачуваних також заявили, що немає підстав вважати нових прокурорів у справі упередженими, і попросили суд не задовольняти цей відвід.

Крім того, самі прокурори заявили, що підстав для їхнього відводу нема.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, "зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169812
 
 
 Топ коментарі
 
потерплі просять відводу "нових-чесних" прокурорів рябошапки, а адвокатам звинувачених вони подобаються. Все що треба занати про розслідування справ Майдану від зебілів...
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так шо,теперь воздуху в клетке вышаки светят?
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ну...надо ж хоть какую то видимость создавать...коль обвиняемых прос...отпустили
и какая теперь разница)))...кто там прокурор или судья?
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Чому? Суд задовільнив прохання адвокатів потерпілих та самих потерпілих.

"По мнению адвоката Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".
Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод."

Источник: https://censor.net.ua/n3169812
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Судья Сергей Дьячук один из скопища судей страны, который готов и не боится судить янукодло в новых реалиях.
Он вел процесс и по Януковичу.
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На повному серьйозі продовжують судові засідання. Та посадили б хоча б у клітку Рябушапку.
Все таки б була якась новизна.
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так шо,теперь воздуху в клетке вышаки светят?
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Так что,"прокуроры" лишь делали вид что обвиняли беркутню? А новые лучше будут? Из одной же помойки.
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Для кого помийка, а для зєбілов ОФІС ПРОКУРОРА!!!!!
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потерплі просять відводу "нових-чесних" прокурорів рябошапки, а адвокатам звинувачених вони подобаються. Все що треба занати про розслідування справ Майдану від зебілів...
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ну...надо ж хоть какую то видимость создавать...коль обвиняемых прос...отпустили
и какая теперь разница)))...кто там прокурор или судья?
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С таким же успехом можно судить путина,шайгу,гиркина и т.д. маразм...беркутня в не зоны досягаемлсти...
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Не знаю даже. Старые 5 лет расследовали - потратили наверное миллиард и шо? И где? Грбатюк ушёл в отставку миллионером весь итог.
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Але Горбатюку не приходило до голови просити суд відпустити беркутню під особисте зобов'язання.
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Пока не будет спецподразделения по отстрелу всех этих скотов за пределами Украины,********* не спокоится
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Смешно. Декларируемая цель "рэформ" в ГПУ это побудова такої прокуратури, якій довіряє суспільство. Судя по всему не очень то цель достигнута.
А вообще это какой-то позор.
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