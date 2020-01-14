 Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telеgram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

​​"Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №2589 в цілому - 261 голос "ЗА"! Це - гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою Президента й Уряду", - розповів прем'єр.

За його словами, державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.



"Програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

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