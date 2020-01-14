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Все про:бізнес (393) кредит (227) малий бізнес (5) Гончарук_Олексій (440)

 Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук

Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тис. легальних робочих місць лише за перший рік дії програми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telеgram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

​​"Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №2589 в цілому - 261 голос "ЗА"! Це - гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою Президента й Уряду", - розповів прем'єр.

За його словами, державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.

"Програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставки за кредитами в Україні знижуватимуться, - банківський експерт Хелемський

Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169811
 
 
 Топ коментарі
 
Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, создадутся 90 тыс. рабочих мест,...

халва, халва...
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Выпускать ОГВЗ под 18% и выдавать кредиты под 6%. Економическое чудо ...ля Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, Рада поддержала соответствующий законопроект, - Гончарук - Цензор.НЕТ 810
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У них он не возьмёт. У них нет бабла. Он им просто недодаст соцпомощи и пенсий.
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Где возьмёт фоповец и самокатчик бабло? У пенсионеров или у малообеспеченных с многодетными?
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У них он не возьмёт. У них нет бабла. Он им просто недодаст соцпомощи и пенсий.
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Лично к тебе подойдет, даст по морде и заберет деньги.
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Так фоповец у нас в стране один это Беня Коломойский
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Хотелось бы увидеть "того малого" который распилит эти 2 млрд....
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Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, создадутся 90 тыс. рабочих мест,...

халва, халва...
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Кто решать будет давать или не давать? разворуют своим людям, которым дадут под 5-7-9%, тут же можно нести в банк на депозит под 18% и на этом зарабатывать.
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шансы для погребальных контор «милости просим»...
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2 тыс бизнесов на всей Украине смогут получить по миллиону гривен кредита .... Это так запишут в красивом буклете. На деле пару тройку слуг народа обеспечат льготным кредитом по много миллионов, а остатки осядут через схемы в корманах комитетчиков от тех же слуг
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Это кредиты на кассовые апараты для малого бизнеса. Теперь можно по тому кто ввёз в Украину состав кассовых апаратов тот и пролоббировал закон о кассовых апаратах для малого бизнеса. Всё ж так просто.
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мелкий бизнес и сам себ екассовый аппарат купит. зачем для этого кредиты? Вы смешиваете в кучу два отдельных попила .
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Ты наверное как и гончарук, как и вся грабящая 28 лет Украину быдло-элита думаешь, что малый бизнес на Украине деньги лопатой гребёт? Нормальный кассовый аппарат это от 5 тыс. гривень - месячная зарплата для многих. Спустись с Голландии на Украину и прозрей.
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Я не думаю, я знаю . Заходишь на базар, там у каждого малого бизнесмена пяток точек с наёмными работниками, оформленными на свои ФОПы. Налоги не платятся нихера, зато сколько у них страдания в голосе. Как их бедных грабят. Совсем жеж жить не могут на эти несчастные копейки
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Иалый бизнес \то Беня Коломойский! Ну ещё ослик ЗЕ свой квартал прокредитует!
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Интересно сколько из этих двух ярдов достанется Бене? Как предпринимателю на первой группе??
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Выпускать ОГВЗ под 18% и выдавать кредиты под 6%. Економическое чудо ...ля Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, Рада поддержала соответствующий законопроект, - Гончарук - Цензор.НЕТ 810
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Я не знаю який в Гончарука калькулятор..Але.Два мільярди гривень розділити на один міл. -виходить дві тисячі.Всього навсього дві тисячі людей можуть скористатися позикою щоб відкрити собі бізнес.Що це за бізнес такий має бути,щоб 2тис. людей взяло на роботу 90 тис.інших людей!?Чим має займатися людина,яка починає все з нуля і має можливість взяти 45 чоловік на роботу?Можна роздавати людям і по 100тис.гр.Але за 2,5тис дол. який ти бізнес відкриєш?
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В Украине 1.8 млн ФЛП получат бабки к примеру 2 тысячи примерно 0.1% от всех.Остальные продолжайте собирать чемоданы,ваши бизнес идеи здесь не нужны- с .ув. ваш Гончарук.)))
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А зачем нужны комбанки, кредитные союзы, инвестфонды...???
Если государство будет кредитовать бизнес, то зачем мы платим налоги???
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А малий бізнес при зеденій владі - закривається:

За рік Україна втратила майже 50 тис. нових підприємців. У 2019 року в Україні було зареєстровано на 15 % менше фізичних осіб-підприємців (ФОП), ніж у 2018 році. Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.
Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів. Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме: Законом про РРО;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;Законом про збір та облік ЄСВ;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.
Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли "в тінь".
Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.Скрін: https://bykvu.com/ua/bukvy/za-god-ukraina-poterjala-pochti-50-tys-novyh-predprinimatelej/
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В совковом Укроколхозе все через одно место...

Платите граждане налоги.. Там не хватает на высокие зарплаты чиновникам, на допомогу (селу) агромагнатам и на кредиты для "избранных" бизнесменов..
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...Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% ...
дебіл ...чи на дебілів розраховує ?Источник: https://censor.net.ua/n3169811
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Давайте уже коллективизацию проведем, национализацию банков, предприятий и как говорил Коломойский начнем строить коммунизм (капитализм для чиновников)...
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Вместо снижения общего фискального давления, открытия границ для западных финансовых (кредитных) институтов и создания реальных конкурентных рыночных условий, наши укрокоммунолибертарианцы решили поизголяться за счет налогоплательщиков)) Украинские чиновники-благодетели самые щедрые популисты в мире (правда за чужой счет)...
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