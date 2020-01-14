 Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telеgram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №2589 в цілому - 261 голос "ЗА"! Це - гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою Президента й Уряду", - розповів прем'єр.
За його словами, державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.
"Програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном", - підкреслив Гончарук.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.
халва, халва...
Ответ: если губы шевелятся - значит врёт.
Если государство будет кредитовать бизнес, то зачем мы платим налоги???
За рік Україна втратила майже 50 тис. нових підприємців. У 2019 року в Україні було зареєстровано на 15 % менше фізичних осіб-підприємців (ФОП), ніж у 2018 році. Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.
Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів. Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме: Законом про РРО;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;Законом про збір та облік ЄСВ;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.
Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли "в тінь".
Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.Скрін: https://bykvu.com/ua/bukvy/za-god-ukraina-poterjala-pochti-50-tys-novyh-predprinimatelej/
Платите граждане налоги.. Там не хватает на высокие зарплаты чиновникам, на допомогу (селу) агромагнатам и на кредиты для "избранных" бизнесменов..
дебіл ...чи на дебілів розраховує ?Источник: https://censor.net.ua/n3169811
ЧЕЙ малый бизнес?
Имя, сестра!