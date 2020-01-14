 Українців, які перетинали кордон з Росією, у 2019-му стало на 800 тис. менше, ніж попереднього року, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Дедалі більше подорожувальників, як в Україну, так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23 % перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).
Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тис. людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці хоч і незначний, але порівняно з 2018 роком він зріс на 11,5%.
Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019 році залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.
Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019-му – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тис. українців менше (7 млн осіб).
Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).
Это что, получается 7 млн. украинцев ездили в рашу в прошлом году?
каких 7млн. то? если один и тот же может хоть 50 раз шнырять и это засчитывается именно как 50 раз пересекли(а это все тот же 1 чудак)
Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек). Источник: https://censor.net.ua/n3169809
Там не Семочко случайно ко.мандует то? тот который, как пишут, уложил 200 пациентов в гробы. но он вроде был в СВР. они там все "хороши".
Я понял иначе. 7 млн украинцев из 10млн т.е. 3млн другие
Напомните мне еще раз, сколько там в киеве сидят и ждут обмена!?!?!?
7 миллионов плевать хотели на политику, вас, страну... а вы тут и дальше рассказываете диванные сказки про зелебобиков, карабаса барабаса, педро, обоща, *****, мальвину, пьеро и чебурашку с крокодилом Геной...
\\\\\\\\\\\\\В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек. Источник: https://censor.net.ua/n3169809\\\\\\\\\\\
это "челноков" учитывают. то есть напр. 1млн. пересекают туда-обратно по 20 раз = 20млн.
Сверху написано: границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек).Источник: https://censor.net.ua/n3169809
Причем тут Европа?
Я про то, что 7млн человек сьездили в Россию.
Если бы их поймали, их тоже захотели бы поменять?
Что за кошки-мышки такие!?!?! зачем туда ездить!?
и потом - 350к. чел. съездит на Рашку по 20 раз и это = 7млн.
это ведь считается по пересечениям, а не по морде.
Это как напр. "метро в киеве перевезло за месяц 5млн. пассажиров"(понятно что это и Вася, который приехал за Грин картой, и Петя, который 40 раз в месяц ездил на работу). чего мы будем спорить то?
если уже "подсчитывали" сколько человек мол "едет на заработки".
г*споди..... они там бомжей набрали в "аналитики"? Это как понимать то? Математику им явно не Эйнштейн преподавал.... может просто ошибка какая-то, как и всегда.
было всего в 2018 11млн в 2019 10млн
из них украинцев в 2018 7,8млн в 2019 7,0млн
А то веры и так им нету. Особенно после назначений.... эээээ, ну, все власти на погранца-Главаря там назначали "кума". Чего, то есть, с чего бы им верить то?