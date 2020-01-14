 Українців, які перетинали кордон з Росією, у 2019-му стало на 800 тис. менше, ніж попереднього року, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Дедалі більше подорожувальників, як в Україну, так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23 % перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тис. людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці хоч і незначний, але порівняно з 2018 роком він зріс на 11,5%.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019 році залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019-му – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тис. українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).

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