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Все про:Держприкордонслужба (2375) кордон (1370) Росія (14744)

 Українців, які перетинали кордон з Росією, у 2019-му стало на 800 тис. менше, ніж попереднього року, - Держприкордонслужба

У 2019 році кордон з Росією перетнули 7 млн ​​осіб, що на 800 тис. менше, ніж попереднього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Дедалі більше подорожувальників, як в Україну, так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23 % перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тис. людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці хоч і незначний, але порівняно з 2018 роком він зріс на 11,5%.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019 році залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019-му – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тис. українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169809
 
 
 Топ коментарі
 
мы не торгуем со страной агрессором..... пиздежь.... в 14.00 через пункт пропуска катериновка глуховский район сумская область прошло 3 автовоза с легковыми автомобилями.....
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Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5156 .. Ну может хоть так дойдём им .
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мы не торгуем со страной агрессором..... *******.... в 14.00 через пункт пропуска катериновка глуховский район сумская область прошло 3 автовоза с легковыми автомобилями.....
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Откуда Вы берете эту глупость? РФ главные торговый партнер Украины
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Китай вроде больше. Потом РФ. А ЕС не одна страна, вместе возможно и больше чем Китай
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ЕС давно главный торговый партнер Украины. У вас вяличие чешется от просмотра в Израйле раша-ТВ. Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4533
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В рамках еврозоны часто очень тяжело четко выделить страну-производитель товара, кроме разве что совсем простых случаев. Ты купил немецкий автомобиль, а на самом деле там больше половины стоимости деталей - вовсе не немецкие. И так почти во всем. Прозрачные границы внутри ЕС позволили немыслимую в остальном мире интеграцию. Так что в экономическом смысле это да, одна страна.
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/// При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек). ///

Это что, получается 7 млн. украинцев ездили в рашу в прошлом году?
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нет! это и Вася, что разок поехал к родакам, и Витя, что 15 раз ездил с кравчучками, вместе - 16.
каких 7млн. то? если один и тот же может хоть 50 раз шнырять и это засчитывается именно как 50 раз пересекли(а это все тот же 1 чудак)
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Я тоже думаю, что речь идет о пересечениях границы, а не о уникальных людях
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А чего думать тут? Я выше написал - в ЕС - 37млн. ездили, это что, все почти население что-ли? Нет, это тупо все кто ездил - Ваня 1 раз, а иштван - 250 раз с сигаретами, наклеенными на пузо(и с "заносом погранцам").
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Почитай внимательно еще раз:
Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек). Источник: https://censor.net.ua/n3169809
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Та им веры нет, то хотя бы таблицу дали - столько-то рашкованей и столько-то хохлов катались на Рашку и в Украину.
Там не Семочко случайно ко.мандует то? тот который, как пишут, уложил 200 пациентов в гробы. но он вроде был в СВР. они там все "хороши".
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Это любой страны граждане пересёкшие границу Украины с рф в ту и обратную сторону.
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в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек).



Я понял иначе. 7 млн украинцев из 10млн т.е. 3млн другие
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Думаю некорректно написано в новости что именно наших пересекло 7 млн.
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На самом деле погранцы не могут вообще посчитать уникальных людей. Особенно на границе с Россией, где раньше можно было с внутренним паспортом выехать и потом въехать по заграничному. А вот факт пересечения границы гражданином Украины (абстрактно, даже без ФИО) - это у них подотчетный факт, грубо говоря это их произведенная продукция.
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Уже хорошо .. У 800 тыс мозги наконец то заработали . Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7558 .
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или просто забыли дома украинский паспорт и воспользовались вторым кацапским
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нефедов..... твои автовозы ????? бо мои не пропускают...
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7 млн человек, ха-ха-ха-ха-ха!
Напомните мне еще раз, сколько там в киеве сидят и ждут обмена!?!?!?
7 миллионов плевать хотели на политику, вас, страну... а вы тут и дальше рассказываете диванные сказки про зелебобиков, карабаса барабаса, педро, обоща, *****, мальвину, пьеро и чебурашку с крокодилом Геной...
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нет!

\\\\\\\\\\\\\В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек. Источник: https://censor.net.ua/n3169809\\\\\\\\\\\

это "челноков" учитывают. то есть напр. 1млн. пересекают туда-обратно по 20 раз = 20млн.
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хм.... Борис, что значит нет?!
Сверху написано: границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек).Источник: https://censor.net.ua/n3169809

Причем тут Европа?

Я про то, что 7млн человек сьездили в Россию.
Если бы их поймали, их тоже захотели бы поменять?
Что за кошки-мышки такие!?!?! зачем туда ездить!?
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та давайте не будем спорить - веры нет погранцам. они невнятно еще и написали.
и потом - 350к. чел. съездит на Рашку по 20 раз и это = 7млн.
это ведь считается по пересечениям, а не по морде.
Это как напр. "метро в киеве перевезло за месяц 5млн. пассажиров"(понятно что это и Вася, который приехал за Грин картой, и Петя, который 40 раз в месяц ездил на работу). чего мы будем спорить то?
если уже "подсчитывали" сколько человек мол "едет на заработки".
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"та давайте не будем спорить" - золотые слова!
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Чего туда ездить? Своими идиотским действиями на Донбассе и Крыму они ввергли свою экономику в небольшое пике. Смысла ездить туда на заработки нет.
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Статистика очень кривая, она отражает количество пересечений, а не количество уникальных людей. Те кто челноками туда-обратно катаются ежедневно - отображаются в статистике как "365 человек". Так никакие "7 млн" в рашку не ездили.
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Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек). Источник: https://censor.net.ua/n3169809

г*споди..... они там бомжей набрали в "аналитики"? Это как понимать то? Математику им явно не Эйнштейн преподавал.... может просто ошибка какая-то, как и всегда.
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что не так?
было всего в 2018 11млн в 2019 10млн
из них украинцев в 2018 7,8млн в 2019 7,0млн
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Так писали бы внятно. Столько-то россиян и столько-то хохлов(не опечатка).
А то веры и так им нету. Особенно после назначений.... эээээ, ну, все власти на погранца-Главаря там назначали "кума". Чего, то есть, с чего бы им верить то?
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Мало того, я еще думаю, что речь идет не о людях, а о пересечениях границы
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Удивляюсь этим просто тупым людям, которые едут в Россию, неужели нельзя понять, что это теперь враги на многие десятилетия, если не столетия.
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Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4519так не надо уже бегать к родне,свалившей от "хунты"-они уже вернулись-бубочка своих не обидит Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4519
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trudno skazat dlia cego jedut v rosiju vet tam nicego netu interesnogo,niceta vokrug
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А у 2020 році буде на 1 млн. більше. Я наблюдаю автобуси на московію, яких навіть до війни не було. Зявилися вони в кінці літа 2019 року.
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Сколько раз в засрашку съездила невестка потроха алиханова с внуком потроха?
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ну вот, уже ближе к правде, 7млн украинцев за год съездили к близким или поработать в Расеюшку
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7 миллионов в Россию, 37 миллионов в евросоюз. В стране 32 миллиона человек, хоть кто-то пусть остается, за пустыми городами присматривает! ( с тоской поглядывая на шесть полос, стоящих в пробке под окнами от начала до конца улицы - кто все эти люди???)
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