 Рада 24 січня може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту про децентралізацію, - Арахамія

24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради щодо децентралізації. Про це сьогодні заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться позачергове засідання Ради 24 січня, Арахамія сказав: "Так, буде. Щодо теми децентралізації. Нам потрібно буде додаткове голосування до наступної сесії".

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За його словами, якщо Конституційний Суд не встигне до цього часу надати висновок щодо законопроєкту №2598 про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації влади. - Ред.), то необхідності у позачерговому засіданні парламенту не буде.