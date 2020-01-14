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 "Київтеплоенерго" назвало причину аварії біля "Ocean Plaza": трубопровід відпрацював нормативний термін експлуатації

Начальник відділу експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин заявив, що пошкодження тепломагістралі на вулиці Антоновича біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" в Києві сталося тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Сталося пошкодження теплової магістралі діаметром 1000 мм, цей трубопровід побудовано в 1987 році, він вже відпрацював нормативний термін експлуатації, і тому відбулося таке пошкодження", - заявив він.

Пелипишин зазначив, що до цієї тепломагістралі підключені близько 3 тисяч споживачів.

"Унаслідок відключення цієї ділянки для проведення ремонту ці споживачі залишилися без опалення, але о 7:00 ранку ми переключили цих споживачів на інше теплоджерело", - зазначив він і додав, що у всіх споживачів, підключених до ушкодженої ділянки тепломережі, вже є тепло і гаряча вода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура змінила кваліфікацію справи щодо прориву труби біля "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169805
 
 
 Топ коментарі
 
- доктор, у мєня лєвая нога боліт
- а сколько Вам лєт?
- 87
- ну шо Ви хатітє? Ногє уже 87 лєт - вот она і боліт
- да, но правой ногє тоже 87, а она нє боліт.
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во всех городах такое же счастье - до 90 процентов - старое, ржавое...в любой момент прорвет не знамо где!
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уже даже киевские трубы против того, чтобы кацапы зарабатывали на крови украинцев, торгуя в Ocean Plaza
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Отработал, ну и ................... с ним. Главное земля наша.
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уже даже киевские трубы против того, чтобы кацапы зарабатывали на крови украинцев, торгуя в Ocean Plaza
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во всех городах такое же счастье - до 90 процентов - старое, ржавое...в любой момент прорвет не знамо где!
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Так заняты очень Слуги Народные дигитализацией.
Пока страна у них уходит в смартфон, в реале скоро из труб не только вода, но и г*вно потечет.
В Полтаве в центре города канализационные трубы 20-х годов прошлого века!
Столетние.
С тех так и не менялись.
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Днепр. Центр (на холме) из-под асфальта забил "родник" (вчера ночью)
Кто знает Днепр - ул.Гоголя (уже с утра...колупают...
"Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации - Цензор.НЕТ 6909
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Как раз столетние трубы можно и не менять, скорее всего. А вот всё то, что делалось с начала 80-х, а особенно после 1985..1986-го - всё надо сносить и делать по новой. Потому что именно тогда всё было сделано через жопу из говна и палок. Те же трубы прямо с завода шли со сквозными раковинами и непроварами швов. Я уж молчу про 90-е...
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За 9 месяцев новой власти уже можно было навести порядок с трубами и канализацией! Сколько можно отдыхать, бырыги. Когда путин вернет унитазы! Ишак обещал через 2 недели!
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Отремонтировали за два дня, а сколько же лет ждали, болезные!
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- доктор, у мєня лєвая нога боліт
- а сколько Вам лєт?
- 87
- ну шо Ви хатітє? Ногє уже 87 лєт - вот она і боліт
- да, но правой ногє тоже 87, а она нє боліт.
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Ну кто же мог знать, что декоммунизацию нужно было с трубопроводов начинать...
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Какая разница , ватан ты или коллаборант? Главное посовкодрочерствовать😉😉😉
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Ясное дело что отработал, у нас уже все отработало что когда-то построили!
Самое интересное, раньше были деньги на много чего построить, а сейчас нету даже на поремонтировать! Посему вопрос, куда деваются деньги???
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его уже латали в этом же месте в 2014 ржавыми трубами....спросите педалика если найдете
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Для показухи лучше парками заниматься, чем закапывать трубы, да Кляча?
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"В Киеве 14 января произошла коммунальная авария на улице Нижнеключевой, которая находится в районе Шулявки. Здесь так же как у Океан Плазы кипяток залил территорию из-за прорыва теплосети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Журналисты сообщают, что прорыв трубы горячей воды произошел возле ЖК Campus. Судя по опубликованным фотографиям, во дворе сейчас течет кипяток и идет пар. Коммунальщиков там еще не заметили."
"Київтеплоенерго" назвало причину аварії біля "Ocean Plaza": трубопровід відпрацював нормативний термін експлуатації - Цензор.НЕТ 2427
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Поторопился КП "Киевтеплоэнерго". Не правильный ответ. Не ну конечно труба изношена, но не надо ж быть таким дебилом. Надо говорить так "Труба конечно старая и срок ее работы еще не истек, но в связи с нарушением норм строительства MerePlaza (на океан она не тянет), норм укладки дорожного полотна, а так же ввиду идущего строительства и возросшей нагрузки на трубу, было подмывание грунта в результате которого разрушилась магистральная труба диаметром 1000. Будут произведены геолого-разведовательные работы, по установлению причин вымывания грунтов в местах просадки, после чего будет снесено здание торгового центра с целью укрепления склонов для дальнейшей прокладки новой трубы диаметром 2000." А он говорит, что "сам дурак".
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