 "Київтеплоенерго" назвало причину аварії біля "Ocean Plaza": трубопровід відпрацював нормативний термін експлуатації

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Сталося пошкодження теплової магістралі діаметром 1000 мм, цей трубопровід побудовано в 1987 році, він вже відпрацював нормативний термін експлуатації, і тому відбулося таке пошкодження", - заявив він.

Пелипишин зазначив, що до цієї тепломагістралі підключені близько 3 тисяч споживачів.

"Унаслідок відключення цієї ділянки для проведення ремонту ці споживачі залишилися без опалення, але о 7:00 ранку ми переключили цих споживачів на інше теплоджерело", - зазначив він і додав, що у всіх споживачів, підключених до ушкодженої ділянки тепломережі, вже є тепло і гаряча вода.

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Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.