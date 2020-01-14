 Прокуратура змінила кваліфікацію справи щодо прориву труби біля "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель

Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Учора о 20:37 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Голосіївському районі столиці на вулиці Антоновича стався прорив труби тепломережі. Внаслідок чого є постраждалі, частково затоплені поверх і підвальне приміщення торгівельного центру, що розташовується поруч. На виклик виїхали рятувальники, співробітники профільних служб, екіпажі "швидкої", наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення № 2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції", - йдеться в повідомленні поліції у вівторок.

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За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у межах досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок. Унаслідок події постраждали 10 осіб, з яких 7 госпіталізовані до лікарні.

Водночас прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію кримінального провадження за фактом аварії тепломережі на вул.Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель, повідомила пресслужба прокуратури Києва у вівторок.

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"Наразі відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого)", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.