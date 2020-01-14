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 Прокуратура змінила кваліфікацію справи щодо прориву труби біля "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель

Слідчий відділ Голосіївського районного управління поліції Києва відкрив кримінальне провадження за фактом аварії тепломережі на вул.Антоновича.

Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Учора о 20:37 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Голосіївському районі столиці на вулиці Антоновича стався прорив труби тепломережі. Внаслідок чого є постраждалі, частково затоплені поверх і підвальне приміщення торгівельного центру, що розташовується поруч. На виклик виїхали рятувальники, співробітники профільних служб, екіпажі "швидкої", наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення № 2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції", - йдеться в повідомленні поліції у вівторок.

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За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у межах досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок. Унаслідок події постраждали 10 осіб, з яких 7 госпіталізовані до лікарні.

Водночас прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію кримінального провадження за фактом аварії тепломережі на вул.Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель, повідомила пресслужба прокуратури Києва у вівторок.

Також читайте: Ліквідацію пошкоджень труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві завершать до завтрашнього ранку, - "Київтеплоенерго"

"Наразі відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого)", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169804
 
 
 Топ коментарі
 
Казалось бы...... каким боком Плаза к проржавевшим трубам под полотном дороги. Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7556
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Прийміть закон, що трубам ніззя прориватися, от і все! Чисто по зєлєпупському все.
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В Китае (см. видио) внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов.По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рода травмы.
(ужас!)
https://youtu.be/RxTBrgv9aMc

Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7133
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Прийміть закон, що трубам ніззя прориватися, от і все! Чисто по зєлєпупському все.
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Казалось бы...... каким боком Плаза к проржавевшим трубам под полотном дороги. Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7556
 показати весь коментар
 
 
В Китае (см. видио) внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов.По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рода травмы.
(ужас!)
https://youtu.be/RxTBrgv9aMc

Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7133
 показати весь коментар
 
 
Вместе с тем, прокуратура города Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник. Источник: https://censor.net.ua/n3169804\\\\\\\\\\

Мужика сбивает обкуренный "мажор" и мужику вменяют что он был обут в кроссовки, а надо было валенки.
Это так звучит. Или упал метеорит на хату, и это = "не вна том месте построил".
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Ты слушал про понятие "Красная линия", это коммуникации города, на них нельзя строить и рядом тоже строить нельзя. Вот эта труба с горячей водой тоже коммуникация и если бы строили по правилам, то торговый центр нельзя было тут строить так близко или надо было вносить изменения в эти красные лини, чтоб такого не было, а построили видать с нарушениями (за взятки) вот и итог..... и так построено почти везде в Киеве..... нас ждут ещё такие приколы и дальше в Киев...... они к стати были раньше, просто про них не писали, не было интернета.....
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Вот именно! Как вот утром было что в Одессе..... нашли завхоза, которая оказывается послала нафиг комиссию и наплевала на пож. безопасность.
Возможно сперва за "красные линии" отвечают все-таки соотв. службы?
Ясно что построили(если с нарушениями), то не тупо сами, а с хорошим "заносом" инспекторам. А тягать будут не инспекторов - ну и где закон то?
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Опять "Трубу Прорвало". Вместе со шмарклей в Украину пришла разруха.
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А старые трубы на новые менять не пытались?
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Нет. Виноваты папэредники, которые во времена Горбачева эти трубы укладывали.
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А вы уверены что не при Сталине или Брежневе?
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У Кличко настолько холодная голова что горячая вода там бы замерзла.... от холода. Когда холод, это холодно.)
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Нада шото делать с пьяними столбами..
Всегда перебегают дорогу не по пешеходному
переходу... Прокуратура змінила кваліфікацію справи щодо прориву труби біля "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель - Цензор.НЕТ 2192
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Де Биллы! Коммуникациям уже лет за 50 перевалило,а они открывают дело о нарушении правил безопастной эксплуатации. В Киеве 90 % трасс на пороховой бочке находятся.
Интересно ,Петрович с соседнего жека будет козлом отпущения?
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