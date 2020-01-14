 "Розкрадання українського лісу піде в минуле", - Гончарук доручив забезпечити роботу централізованого обліку деревини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр повідомив у Telegram.

"1 лютого 2020 року в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.

Походження кожного дерева фіксуватимуть. Прозорість стане запорукою змін у галузі! Захист лісів та ефективне лісокористування – наразі болюча тема для нашої екології та економіки", - йдеться в повідомленні.



Прем'єр зазначив, що головне завдання глави Лісгосагентства Андрія Заблоцького - зробити лісову галузь прозорою та конкурентною.



"Відтепер жодних "чорних лісорубів" під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не має бути", - наголосив Гончарук.

Також прем'єр повідомив, що закликав відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Через незаконні вирубки лісів держава вже зазнала збитки на понад 1 млрд грн лише за останні декілька років. Це неприпустима історія. В Україні діятиме закон. Усі причетні до корупції будуть звільнені, а за результатами розслідування - притягнуті до відповідальності", - заявив Гончарук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж