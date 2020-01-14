EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  398  6
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5565) Конституція (295) Веніславський (15)

 Рада попередньо схвалила зміни до Конституції, що передбачають право парламенту створювати консультативні органи

Верховна Рада своєю постановою попередньо схвалила (перше читання) законопроєкт № 1028 про зміни до ст. 85 Конституції України, які передбачають можливість створення парламентом консультативних і дорадчих органів.

За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

29 жовтня Конституційний суд ухвалив, що положення документа відповідають Основному закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

Правки будуть внесені до статті 85 Конституції про повноваження Верховної Ради.

Ініціатор законопроєкту президент України Володимир Зеленський пропонує розширити повноваження Верховної Ради і дати їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України". Ці органи створюються для здійснення Верховною Радою своїх функцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що внесення зазначеної зміни до ст.85 Конституції України необхідне для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що консультативним і дорадчим органом може стати комісія при Верховній Раді з кодифікації законодавства в певній сфері або робоча група, до складу якої зможуть увійти не тільки парламентарії, а й профільні фахівці в галузі права.

Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений щонайменше 300 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169801
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
бгг)

Консультативно-совещательные органы (КСО) при органах государственной власти и местного самоуправления представляют собой один из инструментов реализации государственной национальной политики. В современной России этот инструмент пользуется значительной популярностью на всех уровнях публичного управления.
 показати весь коментар
 
 
Підганяють Конституцію України під закони мордора, щоб хахли звикали. Все по плану. Кацапському
 показати весь коментар
 
Решили создать лоббирующие прокладки Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, предусматривающие право парламента создавать консультативные органы - Цензор.НЕТ 2326
 показати весь коментар
 
 
мож дешевле филиал синагоги при раде открыть?
 показати весь коментар
 
 
Безполезность какая-то на которую будут потрачены деньги воюющей страны. Понимаете - когда любая власть не хочет и не способна что-то сделать нужного и полезного для её страны она аргументирует это нехваткой полномочий, рычагов, законов - вот просто у власти связаны руки. Поэтому и создаются новые органы, законы и рычаги. Народ ждёт улучшений до новых выборов, а новая власть авторитетно заявляет, что ей не хватает полномочий, рычагов, законов - вот просто связанные руки... и просит новых полномочий. Так можно пудрить мозги народу долго.
Народ Украины дал зе 73% - сделал практически царём, а полномочий всё равно не хватает - вот просто связаны руки.
Что делать народу - не сдаваться и продолжать строить Украину лучшей.
 показати весь коментар
 
 
В каких европейских странах ещё такие органы? А может хватит плодить дармоедов? И вообще, кто идейный вдохновитель этой "матрёшки", только не рассказывайте что это Зеленский, который "учился" только на бумаге...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору