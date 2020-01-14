EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Технології
  1936  55
Все про:інформація (114) політика (378) соціальні мережі (250) Telegram (9) Слуга народу (589) Кравчук Євгенія (14)

 Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, - Євгенія Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що новий законопроєкт про медіа може допомогти врегулювати діяльність анонімних телеграм-каналів.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, хто стоїть за політичними анонімними телеграм-каналами, Кравчук заявила, що "прізвищ у нас немає, ми також намагалися зрозуміти".

"Знайти, хто це, можуть або спецслужби, або вирішити законодавчо. Ми, до речі, це постараємося вирішити законодавчо, наскільки це в наших силах. Ми якраз подаємо закон про медіа, і там вказано, що не може бути анонімних медіа, тобто медіа з непрозорою структурою власності", - повідомила нардепка.

Кравчук також пояснила, як цей закон може врегулювати діяльність телеграм-каналів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

"Я не можу сказати, що це точно так ефективно запрацює, тому що це теж залежить від адміністрації телеграма, представництва якого, як ви знаєте, в Україні немає. Вони дуже складно йдуть на контакт, на відміну від, наприклад, фейсбуку, з представниками якого ми постійно зустрічаємося, і ютуб. Як онлайн-платформи загального доступу вони теж будуть прописані в цьому законі. Тобто окремі телеграм-канали за визначенням українського законодавства будуть вважатися медіа. Медіа не можуть існувати без структури власності. Тобто якщо це телеграм-канал "Вася Пупкін", то треба розуміти, що цим каналом його власник є, умовно кажучи, Василь Іваненко. За законодавством, органом, який може звертатися до медіа, є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, але у неї будуть більш розширені повноваження. Тобто Нацрада може звернутися до адміністрації певного телеграм-каналу із запитом, мовляв, у вас є певний контент, схожий на дезінформацію. Так можна реагувати тільки на контент, а не тому, що нам назва телеграм-каналу не сподобалася, адже є, наприклад, канали, які роблять курси візажу. І якщо адміністрація не відповідає Нацраді, пише "йдіть подалі", то що він може зробити? Звернутися до адміністрації телеграма та сказати, що ви не розкриваєте власників, і будете оштрафовані на стільки-то. Зрозуміло, що телеграм може і не відповісти, але зрозуміло, що це вже додаткове питання і до міністерств, щоб налагодити співпрацю", - зазначила нардепка.

"Закрити телеграм-канал може тільки адміністрація телеграму, тому що вони є носіями. Так само закрити фейсбук-сторінку або назвати, що це фейк, може тільки адміністрація фейсбуку. Тут ще питання, очевидно, до медіа. Мене дуже дивує, коли медіа цитують інформацію з анонімних телеграм-каналів. Це настільки не те, що неприємно, просто виникає питання: "Ну як?!" А телеграм-канали серед іншого і вбивають довіру до медіа", - резюмувала Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169796
 
 
 Топ коментарі
 
оппа. кажись, надо в госдуме заказывать подшивку их "российской газеты", законы копировать, чтоб не упустили чего трускавецкие таланты.
 показати весь коментар
 
Ой и тут телеграмм уже мешает.
 показати весь коментар
 
Думаете, запретами можно добиться того, чтобы віслюк первратился в людину? Ослиные уши ничем не спрятать. Запретом анонимов тем более. Одни уйдут, придут другие. А віслюк как был віслюком, так и останется.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
оппа. кажись, надо в госдуме заказывать подшивку их "российской газеты", законы копировать, чтоб не упустили чего трускавецкие таланты.
 показати весь коментар
 
 
імплементація козломордого законодавства йде повним ходом.
Лишиться тільки прапорці на ВР змінить і прівєт тайга...
 показати весь коментар
 
 
Интересно, на этот раз получится этим отморозкам более доходчиво обьяснить за то, что мы свои свободы просто так не отдадим или нет? Чтобы глумливые улыбочки с их лиц стереть, и чтобы они придя к власти начинали делом заниматься, а не первым делом власть под себя кроить и гаечки закручивать? Очередная марионэтка, типа Чечеткина, вылезла такая и уринотерапию всем делает...
 показати весь коментар
 
 
Питання по темі: хто такий Вальцман?
 показати весь коментар
 
 
"Вальцман" - породження соцмереж, але зіграв ключову роль в житті країни.
 показати весь коментар
 
 
Це запитання слід щоразу ставити кацапським тролям. Відразу як вони напишуть слово "шокобарига"
 показати весь коментар
 
пытання по теми кто такой и когда его ЭРА закончится... Ослик ЗЕ??!! Почему в Украине запретили в прокат не анонимный, а вполне легальный мультик неужели Зеослик увидел в мультике самого себя?! И когда он устраивал в Квартале 95 "мочилово" всех иных в мультиках... ему было плевать ...а теперь когда его "имеют" воно абыделося....
 показати весь коментар
 
 
Українці обирали між українцем, якого називали євреєм, і євреєм, якого називали українцем....
 показати весь коментар
 
Когда эту погань уничтожите, братья-Украинцы?

Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 6943
 показати весь коментар
 
 
Ну что Вы такое говорите, это же следующий президент зебилов. Он им пообещает мир и дешёвый газ, и они за него проголосуют.
 показати весь коментар
 
 
дебилы боже мой какие дебилы эта сервантерия Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8803
 показати весь коментар
 
 
А это был сеанс офтальмологической уринотерапии))
 показати весь коментар
 
 
Довга дорога в Мордор починається з першого кроку.
 показати весь коментар
 
 
Цензура от зебилов- она такая прикольная. Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8708
Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 2322
 показати весь коментар
 
 
Опа-опа-опа-на!!! Напоминает рашку чтото))
 показати весь коментар
 
 
Думаете, запретами можно добиться того, чтобы віслюк первратился в людину? Ослиные уши ничем не спрятать. Запретом анонимов тем более. Одни уйдут, придут другие. А віслюк как был віслюком, так и останется.
 показати весь коментар
 
 
шо так заморачиваться?в чебурнет ныряйте всей фракцией...
 показати весь коментар
 
 
Когда уже сим карты по паспортам будут и заход в интернет через отпечатки пальцев?
 показати весь коментар
 
 
Возник законопроект о том, что нужно обязательно регистрировать на паспорт sim-карты. За невинной формулировкой стоит очень нехорошая вещь. Оператор мобильной связи хранит всю вашу переписку и все ваши звонки. Спецслужбы смогут одним движением мышки прочитать и прослушать все, что вы делаете. А потом в суде влепить вам срок - как в России, где сажают на пять лет за твит о власти. Или на три за то, что полицейский вывихнул руку, когда клал тебя лицом в асфальт. В России тоже все начиналось очень постепенно. Сначала "симки", потом власть нельзя критиковать, теперь уже тюремный срок.
Это не просто допущение. Во времена Майдана были приняты так называемые "диктаторские законы". Тогда участники протеста пользовались prepaid-карточками. Можно было читать их переписку, но невозможно было посадить конкретного активиста в тюрьму, потому что не существовало доказательств, что это его телефон. Просто какой-то аноним пишет "Собираемся на четвертой баррикаде". Эту проблему власть Януковича пыталась решить, заставив всех оформить карточки на паспорта. Тогда не получилось - Майдан оказался против, закон отменили.
Кожна влада хоче це зробити..))
 показати весь коментар
 
 
Щось у мене таке передчуття, що вони іще до цього законопроекта (про сімки по паспорту) повернуться.
 показати весь коментар
 
 
Естественно. Власть возьмет столько власти над тобой, сколько ты ей позволишь.
 показати весь коментар
 
 
Фантастика «мыслепреступлений» Оруэлла или «преступного намека» Лема становятся реальностью в стране "фантастичних реформ"..
 показати весь коментар
 
 
Ну а с каментами что? Бубочке не нарвиться что про него говорят правду!
 показати весь коментар
 
 
Зебилы - они такие дебилы... Раха не смогла заблокировать Телегу, а зебилы думают, что смогут)))
 показати весь коментар
 
 
Зелень взяла курс на цензуру.
Воно ще було помітно під час виборів. Зелюки активно жалілися в адміністрацію ютубе.
 показати весь коментар
 
Я так думаю, що таких зазіханнях народ їх "заблочить"
 показати весь коментар
 
Главное чтоб через пару лет эти зе-инициаторы сборный интернет не предложили. А то ненасытный пипл всё хавает и хавает...
 показати весь коментар
 
В країні де немає різниці що пишуть в інтернеті про владу адже ви про це не дізнаєтесь... 🤣
 показати весь коментар
 
Вот же клятый порошенко, со своим телеграмм "трубу прорвало" опускает рейтинг Моники на дно
 показати весь коментар
 
 
Объявить "джокера" иностранным агентом и террористом
 показати весь коментар
 
Євгенія Кравчук - Бєнін кадр.

У 2015 році балотувалась до Київської міської ради 8 скликання за округом №63 (Оболонський район) від партії "УКРОП".

Помічниця депутатки Верховної Ради 8 скликання Ірини Констанкевич на громадських засадах.

Була помічницею депутата Верховної Ради 7 скликання Сергія Тігіпка на громадських засадах.
 показати весь коментар
 
Ох и бред. Это уже напоминает рашу или времена овоща. В раше тоже блогеров к СМИ прировняли и блокировали их потому что они писали правду. Это уже посягательства на свободу слова в стране. Каждый может писать то что считает нужным, может высказывать свою точку зрения. Если эта точка зрения не нравится новой власти то это же их проблемы. Просто меньше нужно косячить а не пытаться скрыть свои косяки.
 показати весь коментар
 
 
Анонимных медиа быть не должно.
Их нельзя нагнуть под властьимущих!
 показати весь коментар
 
Я уже давно писал, что как только зюзя получил власть, мы медленно начали скатываться к диктатуре. Почему именно закон о медиа так важен для новой власти? Разве все проблемы уже решены?
Хочется спросить у этой тети, как она будет определять юрисдикцию телеграмм канала? Может это какой нибудь Вася Пупкин на северном полюсе пишет свои статьи?
 показати весь коментар
 
 
Все життя з ранку до ночі брехали про "вільну журналістику". А тепер виявляється, що обов'язково мусить бути власник та структура.
 показати весь коментар
 
 
Та пішли ви на х.р зі своєю цензурою - не треба робити з України Кацапію Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 9386
З пропагандою борються контрпропагандою, а не цензурою, зелені прокремлівські довбні.
 показати весь коментар
 
И назовут эту шарашку УКРКОМНАДЗОР телеграм живи
 показати весь коментар
 
Цензура не допоможе. Король то голий!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору