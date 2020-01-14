 Чорні скриньки зі збитого літака МАУ, найімовірніше, передадуть Україні, - глава авіакомпанії Дихне

Про це в інтерв'ю інтернет-порталу LB.UA заявив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

"Не факт. Сьогодні ймовірність того, що вони будуть розшифровуватися в Україні, значно вища. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу - відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні скриньки, найімовірніше, передадуть Україні", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи будуть розшифровувати чорні скриньки українського літака у Франції.

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"Не можу сказати (скільки часу триватиме розшифровка чорних скриньок. - Ред.), але це не надто впливає на картину того, що відбувається, бо є величезна кількість чинників, які підтверджують саме ту версію події, яка визнана. Хочу сказати з приводу чорних скриньок - це один з елементів авіаційної безпеки. І начебто, з одного боку, потрібно говорити про те, як вона забезпечується. Але з другого, - не дуже хочеться, тому що є таке явище, як тероризм. Це все одно, що оприлюднити інформацію про особливості замка, який закриває ваші двері. Такі речі намагаються зберігати від сторонніх очей. Чорні скриньки, які насправді оранжевого кольору, не підлягають адмініструванню. До них немає доступу, вони розкриваються тільки шляхом шифрування певними технічними засобами. Я ніколи з цим не стикався і не можу сказати, скільки конкретно часу це потребує. Але точно знаю, що для цього потрібні спеціальні лабораторії", - додав Дихне.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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