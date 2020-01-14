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Все про:МАУ (118) чорна скринька (13) розбиття (246) Євген Дихне (3)

 Чорні скриньки зі збитого літака МАУ, найімовірніше, передадуть Україні, - глава авіакомпанії Дихне

Іран може передати чорні скриньки літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що зазнав катастрофи, Україні.

Про це в інтерв'ю інтернет-порталу LB.UA заявив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

"Не факт. Сьогодні ймовірність того, що вони будуть розшифровуватися в Україні, значно вища. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу - відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні скриньки, найімовірніше, передадуть Україні", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи будуть розшифровувати чорні скриньки українського літака у Франції.

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"Не можу сказати (скільки часу триватиме розшифровка чорних скриньок. - Ред.), але це не надто впливає на картину того, що відбувається, бо є величезна кількість чинників, які підтверджують саме ту версію події, яка визнана. Хочу сказати з приводу чорних скриньок - це один з елементів авіаційної безпеки. І начебто, з одного боку, потрібно говорити про те, як вона забезпечується. Але з другого, - не дуже хочеться, тому що є таке явище, як тероризм. Це все одно, що оприлюднити інформацію про особливості замка, який закриває ваші двері. Такі речі намагаються зберігати від сторонніх очей. Чорні скриньки, які насправді оранжевого кольору, не підлягають адмініструванню. До них немає доступу, вони розкриваються тільки шляхом шифрування певними технічними засобами. Я ніколи з цим не стикався і не можу сказати, скільки конкретно часу це потребує. Але точно знаю, що для цього потрібні спеціальні лабораторії", - додав Дихне.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169794
 
 
 Топ коментарі
 
Дыхне - не взбрехне.
Хорошо что не Гваделупе передадут, или Гватемале. Но в результате самоотверженной дыхни Дыхне, они дыхнут и передадут - "на кого аллах пошлет".
кретин, сбили самолет Украины - ты должен требовать, а не дышать в микрофон и думать(думаю, тебе думать вредно, лучше дыши во все что можешь, но не в микрофон).
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А в Украине они есть...те специальные лаборатории?
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нормально, если бы передали Канаде.. - у них наиболее число погибших после иранцев...
Да и надежнее им во всех смыслах...
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_Франции с микронами да оландаме - не верю. Абсолютное недоверие. Это подельники путлера. А Канада - это нормально. Можем сами им отдать. Посмотрим на действия зелёной чумы... Те в мацкву запросто отдадут.
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Потрібно, щоб саме власники і передали. Тобто: щоб МАУ (загалом: Україна) і передавали.
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А в Украине они есть...те специальные лаборатории?
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Дыхне - не взбрехне.
Хорошо что не Гваделупе передадут, или Гватемале. Но в результате самоотверженной дыхни Дыхне, они дыхнут и передадут - "на кого аллах пошлет".
кретин, сбили самолет Украины - ты должен требовать, а не дышать в микрофон и думать(думаю, тебе думать вредно, лучше дыши во все что можешь, но не в микрофон).
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Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами. Я никогда с этим не сталкивался и не могу сказать, сколько конкретно времени это занимает. Но точно знаю, что для этого нужны специальные лаборатории", - добавил Дыхне. Источник: https://censor.net.ua/n3169794\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, он реально "дыхнул" чет.
Автомеханика, который бы сказал что его не учили разбирать напр. тормозную систему после ДТП, и более того, он не знает как это вообще устроено - что-то там под педалью типо тормозит - вышвырнули бы к психиатру, ибо это странно и подозревается паралич головного мозга. А тут целый главарь авиакомпании обосрался.....
Это как напр. дворник - 2 дня не вышел на работу = Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 5580 Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 6136
А депутат - вышел 5 раз в год на работу = Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 4388 Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 631
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Вряд ли черные ящики помогут определить - Действительно ли самолет был сбит случайно или это был рашинский проплаченный заказ.
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їх повна розшифровка - неодміна умова розслідування як самої трагедії, так і кримінальної справи по трагедії з подальшими судами як кримінальним, так і цивільними.
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тю... так вроде бы ж во Францию?
или ...кто как хочет тот так и новостит ))))
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Ну, якщо "чорні скриньки" передадуть в Україну ... Ато у нас зроблять експертизу як експертизу ходи Антоненка і Кузьменко ...
І вийде, що не Іран повинен компенсацію сплачувати, а ми Ірану.
Ні, краще нехай у Францію везть ці "чорні скриньки". Дешевше буде.
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ще раз: цю передачу має провести саме власник скриньок. А саме: Україна, можливо, в особі МАУ
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А НАСТАИВАТЬ не пробовали? Что вы все позволяете вытирать об Украину ноги?!! Ждете, пока пока эти бородатые духи решат, что лучше ***** никто не расшифрует и передадут параше ЧЯ?!!
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кацапа, не бзди, там нет данных что ты в дурке на учёте.
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Там нет абсолютно никакой полезной информации, так как работа электроники прекратилась сразу после взрыва, до этого всё как обычно....хотя Зеленский уже согласовал с ****** в Омане как отмазать Петю от пятна на репутации за Иловайск Дебальцево и Ил 76 с десантниками...
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Бубочка з путєним відмазують петіни плями за Іловайс, Дебальцев і Іл76? А навіщо вони це роблять ще і у Омані? Щось не прослідковується мотивація...
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Пішов він цей здихне, вони зараз чомусь припинили польоти у цей регіон а коли у них питають чому зразу не припинили після ліквідації Сулеймані, не було сенсу, не бачили загрози, усе було штатно і мірно, цим здихнам полюбилася роль жертви бо про їх відповідальність як перевізника усі забули...
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Да, скорее всего так и сделают. Перепишут все данные. составят все протокольные документы, расшифруют записи и передадут Украине эти ящики - пусть у нас хранятся на хранении.
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