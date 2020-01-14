 Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За проголосували 295 народних депутатів.
Нагадаємо, раніше депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.
Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також видалити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником у суді.
Раніше Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.
Ага, так і є...
Ну, гуляй.
ВІДНИНІ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ ВІДНОВЛЕНО ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ, А НАРОДУ УКРАЇНИ ПОВЕРНУТО ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!
В стране полно грамотных юристов, не имеющих лицензии авоката.
Они знают законодательство Украины часто гораздо лучше даунов с адвокатской лицензией.
Увеличится конкуренция, снизятся немного цены на услуги адвокатов и пойдут лесом коррумпированные мудаки, наедающие рожи на выдаче адвокатских лицензий.
Это вообще не гарантия.
Но в любом случае - вам никто не мешает обратиться именно к человеку с адвокатской лицензией, если вам так спокойнее. Закон просто разрешает вам обратиться и к кому-нибудь другому - например, к юристу, которого вы хорошо знаете. Или же просто - штатному юристу компании разрешает представлять ее в суде.
ЗЕЛЕНСКИЙ В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ ВОЗЛЕ ИМПИЧМЕНТА: