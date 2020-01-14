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Все про:адвокат (710) ВР (5565) монополія (24)

 Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 295 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також видалити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником у суді.

Раніше Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169784
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, хоч щось... Тут - підтримую.
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Первый боксер,указавший на агрессора расию. Он из Макеевки. Горжусь земляком ))Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 2165
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БРАВО !!!! ЩИРА ПОДЯКА ДЕПУТАТСЬКОМУ КОРПУСУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !!!


ВІДНИНІ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ ВІДНОВЛЕНО ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ, А НАРОДУ УКРАЇНИ ПОВЕРНУТО ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!
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А в секте порохоботов разве не практикуют сжигание на костре и прочие разчленения за явное одобрение бубочки?
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БРАВО !!!! ЩИРА ПОДЯКА ДЕПУТАТСЬКОМУ КОРПУСУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !!!


ВІДНИНІ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ ВІДНОВЛЕНО ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ, А НАРОДУ УКРАЇНИ ПОВЕРНУТО ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!
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тебе макароны не принесли в камеру..художник... пойди в туалет и там ваяяй.. творения из Г**** зеленое...
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...чего кудахчешь, как потерпевший, вася? Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 7719
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Так радісно, наче з судами трапилось диво і вони стали судами.
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почекай ще! Ще триста голосів "за" потрібно буде набрати!
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Первый боксер,указавший на агрессора расию. Он из Макеевки. Горжусь земляком ))Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 2165
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Чому так не робить зеленський родом з Кривого Рогу?
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не то родич Свинарчуків, він за Пєтьо попіт Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 7031
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ще б монополію гільдій в будівництві ліквідували би, разом з гільдіями....
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я хз, к чему восторги. это типа "эй, хирург, пшел нах, апендицит мне вырежет толян, он класный чел!"?
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Чушь собачья.
В стране полно грамотных юристов, не имеющих лицензии авоката.
Они знают законодательство Украины часто гораздо лучше даунов с адвокатской лицензией.

Увеличится конкуренция, снизятся немного цены на услуги адвокатов и пойдут лесом коррумпированные мудаки, наедающие рожи на выдаче адвокатских лицензий.
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спасибо. я честно не в теме, потому и спрашивал. хотя, с другой стороны, лицензия - хоть какая-то гарантия не нарваться на мошенника, который вчера был автослесарем, позавчера - охранником, а сегодня взял денег и завтра скажет - сделал что мог, но не судьба.
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"лицензия - хоть какая-то гарантия не нарваться на мошенника, который вчера был автослесарем, позавчера - охранником, а сегодня взял денег и завтра скажет - сделал что мог, но не судьба."

Это вообще не гарантия.
Но в любом случае - вам никто не мешает обратиться именно к человеку с адвокатской лицензией, если вам так спокойнее. Закон просто разрешает вам обратиться и к кому-нибудь другому - например, к юристу, которого вы хорошо знаете. Или же просто - штатному юристу компании разрешает представлять ее в суде.
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но если сам больной так хочет, то кто ему может запретить? эт его выбор и его ответственность.
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Аналогия абсолютно неуместная! Никто ТЕБЕ не запретит идти к адвокату, да ходи на здоровье и дальше! Только МНЕ оставь право решать к кому МНЕ идти! Не надо ЗА меня решать! Вот и все...
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хорошо, хорошо, саша, не надо эмоций, а то у тебя опять будет приступ.
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ГОС-ИЗМЕНА???
ЗЕЛЕНСКИЙ В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ ВОЗЛЕ ИМПИЧМЕНТА:
Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 5901




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Думаю правильно. Но зе команда действует по принципу геббельсовко-кремлёвской пропаганды - 30% правды, 70% брехня, так и у зе команды 30% законы нормальные, 70% лайно, а может и больше.
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В информации смущает только словечко - "предварительно"... И почему 295 голосов? Где еще 42, или минимум - 5 ? НЕУЖЕЛИ "ИЕЗУИТО/ГВОЗДИ" "денжат малехо занесли" и монополька выжила, "ссучив" нужное количество депутатов, а то и руководство Парламента ?!?!?!? Страшно даже подумать про такое ... Не "спектакль" ли это ?!?! Кто знает?
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Это правильно. Давно пора. Кто этот бред придумал я не понимаю.
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Если изменения в конституцию, сколько надо голосов? 300 или 226. В первом или втором чтении
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300 надо будет при непосредственном голосовании закона об изменениях в Конституцию. Это они предварительно после высновкив Конст. суда голосовали.
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вот и правильно ,пора этих жирных котов со сметаны переводить на кефир
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