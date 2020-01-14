 Двоє чоловіків померли внаслідок ускладнень після грипу на Житомирщині

Про це УНІАН розповів завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко, передає Цензор.НЕТ.

"На Житомирщині зареєстрували ще два летальні випадки від ускладнень грипу: 9 січня помер 86-річний чоловік, а 10 січня – чоловік, якому було 58 років. У мазку із зіву в них визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний", - зазначив він.

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Головченко додав, що чоловіки звернулися по меддопомогу в тяжкому стані та не мали щеплень проти грипу.

Він підкреслив, що від початку цього року на Житомирщині від ускладнень грипу померли троє людей.

Загалом протягом останніх трьох тижнів в області зареєстровано 17 випадків лабораторно підтвердженого вірусу грипу А (H1N1).