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Все про:грип (178) Житомирщина (490)

 Двоє чоловіків померли внаслідок ускладнень після грипу на Житомирщині

У Житомирській області внаслідок ускладнень після грипу померли двоє чоловіків.

Про це УНІАН розповів завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко, передає Цензор.НЕТ.

"На Житомирщині зареєстрували ще два летальні випадки від ускладнень грипу: 9 січня помер 86-річний чоловік, а 10 січня – чоловік, якому було 58 років. У мазку із зіву в них визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний", - зазначив він.

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Головченко додав, що чоловіки звернулися по меддопомогу в тяжкому стані та не мали щеплень проти грипу.

Він підкреслив, що від початку цього року на Житомирщині від ускладнень грипу померли троє людей.

Загалом протягом останніх трьох тижнів в області зареєстровано 17 випадків лабораторно підтвердженого вірусу грипу А (H1N1).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169782
 
 
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86-летний мужчина

В пенсионном фонде вздохнули с облегчением Двое мужчин умерли в результате осложнений после гриппа на Житомирщине - Цензор.НЕТ 5717 а то грабил столько лет ПФ
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та и 58-летний...тоже вздохнули (налоги ж платил)
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намек без прививок от гриппа....ха-ха.... если прививка работает максимум 2 месяца!!!!!!!!!!!!!!
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Смерти от осложнений гриппа говорят только о недолугой украинской медицине, о провальной семейной медицине, при которой врач может спокойно отказаться от вызова на дом, больной умрет и за это никто не ответит в уголовном порядке, так как медицинская юриспруденция у нас никакая. А осложнения нужно и важно своевременно выявлять и лечить.Это обязанность семейных врачей.
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грипп подтверждают только после летального исхода, а так...лечат ОРЗ или еще что-то...
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нит вирус живет в трупе 24 часа вскрытие делают через 24 часа, никто сеять на вирусы посмертно тем более в Житомире тем более стариков небудет
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ну всех подряд - тоже сомневаюсь (навряд ли это дешевое удовольствие и быстрый ответ)
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при эпидемии сеят всех поступивших в стационар на штамм вируса это не вопрос дорого или дешево это вопрос всемирного контроля когда уровень заболевших превышает эпидпорог объявляется эпидемия и сеются все при поступлении в инфекционную больницу ну так было раньше
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Ненавижу болезни! Ненавижу грипп. Будь он проклят! Двоє чоловіків померли внаслідок ускладнень після грипу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9805
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