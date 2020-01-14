 Рада вирішила сьогодні працювати до повного вичерпання питань порядку денного

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За це рішення проголосували 229 народних депутатів.
Засідання парламенту вирішили продовжити в зв'язку з великою кількістю перерв.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За це рішення проголосували 229 народних депутатів.
Засідання парламенту вирішили продовжити в зв'язку з великою кількістю перерв.
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Нафіга нам такий президент? "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
туситипрацювати, поки не закінчаться білі купи "повестки дня"...