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 Рада вирішила сьогодні працювати до повного вичерпання питань порядку денного

Верховна Рада продовжила роботу сьогодні до повного вичерпання порядку денного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 229 народних депутатів.

Засідання парламенту вирішили продовжити в зв'язку з великою кількістю перерв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169780
 
 
 Топ коментарі
 
тю...та не вопрос - скопом фсе за час управятся (еще и по проституткам позвонить успеют))))
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ! Рада решила сегодня работать до полного исчерпания вопросов повестки дня - Цензор.НЕТ 6504
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ага, будуть піднімати сабі зарплату, до полного ісчєрпанія бюджету України
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ага, будуть піднімати сабі зарплату, до полного ісчєрпанія бюджету України
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То так.Для них епоха зубожіння скінчилася
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ!
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Это ж сколько зебилам занесли ...😁😁😁😁
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Бедняжки,нужно срочно зарплату в 500 раз поднять!
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Монобільшості прополатили - треба відробляти?
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Нафіга нам такий президент? "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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Та-а-ак... Як бачимо, колеги, прогресивна динаміка доволі сприятлива. Файно. Дуже файно! Залишаються стійкі симптоми ірраціональної порохофобії, але... Головне - із зеленчанкою покінчено раз і назавжди.


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тю...та не вопрос - скопом фсе за час управятся (еще и по проституткам позвонить успеют))))
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Може, їм сьогодні аргентинського снігу підвезли... ось і будуть тусити працювати, поки не закінчаться білі купи "повестки дня"...
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та не... еще в лесу грибочков полно... зима мягкая)))) и дешевле))))
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табу на здоровий глузд тільки залишилось
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Знову якоїсь х...ні наприймають під виглядом "прогресивних рехформ" для того щоб врятувати репутацію наркОманськго ослика.
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А на переменах депутат Кива проведет мастер класс по релаксации.
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Такого сброда,что там сейчас собрался ещё не было никогда,предполагаю,что среди них есть и педофилы с некрофилами,к наркоманам все уже привыкли.
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Мітингувальники трохи попсували апетит хряку Юзіку.
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Плевки в душу народа - это профессиональная часть деятельности госчиновников и депутатов.
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От бл, все работают и работают, принимают и принимают... Хз какой уже созыв... А жить то мы когда лучше будем? Наверное, после смерти..., их... Рада вирішила сьогодні працювати до повного вичерпання питань порядку денного - Цензор.НЕТ 3066
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