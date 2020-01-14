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 Події, Суспільство
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Все про:Антоненко Андрій (61) Кузьменко Юлія (46) Дугарь Яна (24)

 З Ріфом (Антоненком) ми досі не знайомі. З Кузьменко познайомилися у вересні 2019-го, - Дугарь

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь каже, що не знайома з іншим підозрюваним у цій справі - музикантом і військовослужбовцем Андрієм Антоненком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З Ріфом ми досі не знайомі. З Юлією Кузьменко (також підозрювана у справі Шеремета. - Ред.) познайомилися 24 вересня 2019 року. У квартирі Інни Грищенко був обшук, я була там пойнятою, якраз з’їхалися усі - і волонтери, і добровольці - і ми зустрілися", - повідомила Дугарь.

Повний текст інтерв'ю з Яною Дугарь читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169777
 
   
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Усьодпропальщики куцоганебні заважають слідству.
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Дело Шеремета валит рейтиг зе даже сильнее распродажи земли. Понимает ли это зе? Если понимает значит выполняет заказ *****, а если не понимает то не очень он умный и им крутят как куклой.
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Если 100 раз повторить, что дело Шеремета - это заказ *****, то кто-то может и поверит.
А потом посмотрит что разработка фигурантов началась еще в 2018 году, когда никакого Зе не было.
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Как-то не созвучны слова разработка и расследование. Расследование это поиск истины, а разработка это назначение виновного. Но главное, что и разработать так нормально и не смогли, бо то, что они явили народу валит рейтинг зе в сторону плинтуса, но зато приятно как бальзам *****. Кстати при потрохе было разработано два десятка шатунов - не знаешь, шо с ними?
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Капець. Аваков ліпить такого горбатого, що йому залишилось лічені дні на посаді.
Зєлю геть. Дострокові. Якщо не поміняємо владу шахраїв - втратимо все
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Ванюша, а "какая разніца", ліш би нє Порошенко! "...Я бачив, як Єрмак і Сивохо повипускали військовополрнених патріотів, яких посадив Порошенко. Вони йшли непереривним потіком, кінця і краю не було видно цій колоні. Вони були виснажені, голодні і не могли напитися води. А біля воріт стоів Ванюша Сулейманов і плакав зеленими сльозами крокодила, коли сам був причетний до казочок і побрехеньок малоросів.
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Без истерик - Украина пришла на тысячу лет и точка!
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З відомої публічної інформації по цій справі можна зробити один висновок: досі нема жодного реального доказу вини АТОвців та волонтерів.
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