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Все про:ВР (5565) заробітна плата (607) чиновник, урядовець (516) держслужбовці (134) Верещук (43)

 У п'ятницю запитаємо Гончарука публічно, чому в найбіднішій країні Європи чиновники отримують такі високі зарплати, - Верещук

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розкритикувала призначення високих заробітних плат для чиновників. За її словами, про це будуть говорити з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком під час Години запитань до уряду в п'ятницю, 17 січня.

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Повернуся до заробітних плат заступників міністрів, (топменеджери. - Ред.) "Укрпошти", "Укрзалізниці", наглядових рад. Люди, це неправильно. Люди, треба щось робити. Я про це говорю з першого дня. Я не чула про голову ЦВК, про членів ЦВК, зробила відповідні депутатські звернення, звернулася до пана прем'єр-міністра безпосередньо. Я знаю, що він підписує відповідні постанови, і він піднімає включно і заступникам міністрів, і міністрам заробітну плату. Зараз у мене немає жодної відповіді", - сказала Верещук.

"Зараз дійшло до того, що в п'ятницю на Годині запитань до уряду ми будемо питати публічно прем'єр-міністра Гончарука: як так сталося, що в найбіднішій країні Європи ми отримуємо (високі. - Ред.) заробітні плати (ми - я кажу про керівників державних підприємств, які є збитковими). ​​Я щось почула, або прочитала і хотіла б ще раз обговорити це з прем'єр-міністром, що, виявляється, що вони прив'язали до зростання ВВП? А що має зріст ВВП? А чому ми не прив'язали пенсію до зростання ВВП? А заробітні плати вчителів, чому ми не прив'язали до нього?" - додала вона.

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Верещук вважає, що зростання ВВП не може бути поясненням для підвищення зарплат чиновникам.

"Президент України, ще раз підкреслюю, отримує 28 тис. гривень на місяць. Чи не соромно тим людям, які сьогодні собі премії виписують по 250 тис. Вони вважають, що вони заробили і зробили більше, ніж президент України?", - сказала нардепка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169776
 
   
 Топ коментарі
 

@pIebeian

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Ніколи ще в Україні чиновники та олігархи не зажирались так, як при "простому парні нє із сістєми".
Навіть часи Кучми та Януковича вже здаються періодом реформ та народовладдя, можливо для цього все й робиться
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Пардон , что не в тему , но поржал с удовольствием. Педоыч отдыхает))
В Киеве начался суд над беркутовцами, которых отпустили по обмену с "ЛДНР". Их адвокат сообщил о потере контакта с подзащитными😀😀😀
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Я могу ответить госпоже Верещук на ее вопрос, это "ни бином Ньютона". Уважаемая госпожа Ирина, такие высокие зарплаты у чиновников в нищей стране потому, что "высшие чиновники" государства даже представить себе не могут, что чиновников категории "А" можно выбирать НЕ из ЛЮДЕЙ ИЗ ПЕЧЕРСКИХ ЛИПОК и КОНЧЕ-ЗАСПЫ. А у "этих" - аппетит к деньгам как тиранозавра к мясу! Вы вертитесь в порочном круге в своих "исканиях" - либо "ПОТОМСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК", либо "ШУТЫ ПОТОМСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ" вот ваша кадровая политика!
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"Президент Украины, еще раз подчеркиваю, получает 28 тыс. гривен в месяц. Не стыдно тем людям, которые сегодня себе премии выписывают по 250 тыс. Они считают, что они заработали и сделали больше, чем президент Украины?", - сказала нардеп.
Вот эта зарплата и должна быть максимальной в Украине для чиновников.
Так не должно быть, чтобы между минимальной и максимальной зарплатой в Украине была пропасть, так не должно быть, чтобы одни получли на руки три тысячи, а другие сотни тысяч, а то и миллион.
А чтобы не было коррупции, нужно усилить контроль, криминальную ответственность и сделать неотвратимость наказания.

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Все кто работает за минимальную зарплату это все алкоголики, потому что по трезвяку туда никто не пойдёт )))
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Надо вообще ликвидировать президентскую власть в принципе, чтобы у нас была чисто парламентская республика, без всякого дуализма власти. Президентская власть уже сгнила на корню, став постоянным источником узурпации власти, коррупции и законодательного беспредела. В системе власти Украины не должно быть ни одного человека стоящего над законом, что возможно реально обеспечить только в парламентской республике.
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Ц суперечить нашому менталітету.. Має бути Гетьман і крапка!
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Наоборот -президентская власть в Украине противоречит украинскому менталитету. Гетман был скорее премьер-министром,чем президентом,и мог быть снят по решению козацкого собрания. А президент у нас ближе к царю, который решает буквально все и не на кого не смотрит.
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Потому что все 28 лет самостийности и незалежности нашей страной руководят презервативы и ублюдки ... и эта сегодняшняя власть в Украине совершенно не чем не отличается ... очередное стадо сволочей дорвалось до власти .
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чиновникам платить конечно нужно лостойно, но это просто дичь. ладно 4000$, пускай. на самом деле деньги адекватные. но там фигурируют зарплаты 500,000-2,000,000 грн. Я в принципе не могу представить кто может столько получать в Украине сейчас.
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Много говорилось о Свинарчуках в Оборонпроме,Но те хоть высотомеры для армии закупали. а за что такие бабки платят Найему и Лещу?Какая от них там польза, да и их зарплаты уже наносят убытков больше ,чем гипотетические свинарчуки.
Скорее всего,им компенсируют услуги, которые они оказывали в борьбе против Пороха, причем, опять же, из бюджетного корыта
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а сама с радостью приняла 3000 гривен+циничные подстилки
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Тому, що пройшла епоха бідності....у депутатів і Бені! Він знає, що робить - це хабар з державної казни депутатам, щоб голосували за його закони і на його користь. Розумієте, виходить хабар нам, через вибраних депутатів, із наших грошей, щоб нам було хуже. Все по-беневські. Чужими руками, чужі гроші у свій карман. А барига, звичайно Порошенко.
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Уже давно говорилось, что проблема Украины в олигархах. Короче, всё отобрать в казну страны, а с ними поступить так, как это сделал в своё время фараон с Моисеем, изгнать)))))))))
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вигнати їх всіх нах... з гончаруком разом!!! як такі працьовиті хай валять на заробітки в європу як наші діти !! там 4 чи 9 млн наших співвітчизників.. хай похавають плоди своїх реформ!! все хай віддадуть на доми пристарілих..сук....
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