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Все про:авіакатастрофа (482) ВР (5565) Іран (389) Верещук (43)

 Оборонний комітет у середу розгляне питання авіакатастрофи в Ірані, - Верещук

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні в середу, 15 січня, розгляне питання авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Слуги народу", член комітету Ірина Верещук.

"У нас завтра буде комітет з нацбезпеки і оборони, де ми будемо розглядати на першому питанні, власне, аварію "Боїнгу". Там будуть вже експерти і з Міністерства оборони, будуть експерти з РНБО, і ті, хто мають інформацію", - сказала Верещук.

Комітет проводитиме засідання у відкритому режимі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169775
 
 
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Хоть лапти не потеряйте,так мчась на комитет.
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Повестка дня:
1. Верить признанию Ирана или спросить у ***** что делать.
2. Разрешить припеЗЕденту догулять нормально отпуск, так неудачно прерванный столь досадным мелким происшествием.
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І що б вони ВСІ!!! робили, якби не той літак? Невже державу розбудовувати б?
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Не ну зачем так быстро? Оборонный комитет, Вы просто молнии! Так быстро отреагировать нужно уметь... Эстонцы нервно кусают локти.
Если Ху№ло нападет тоже наверняка максимальн быстро в течение месяца соберетесь на совещание?
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Непременно предварительно посоветуйтесь по всем вопросам с великим (до ожирения) "гением" в оборонных вопросах и пожирании пиццы для освобожденных из плена, донецким алкашом Сивохо. Непременно!
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