 Законопроєкт про ринок землі може заблокувати роботу Ради на кілька місяців, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З огляду на те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на кілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні, і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).
Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.
16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.
28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, которую президент США Дональд Трамп упоминал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для импичмента.
Об этом пишет во вторник, 14 января, газета The New York Times со ссылкой на специалистов по кибербезопасности компании Area 1 Security.
Атаки на компьютеры Burisma начались в ноябре минувшего года, когда процедура импичмента уже была запущена. Эксперты полагают, что российские хакеры искали компромат на Хантера Байдена, сына главного соперника Трампа на выборах 2020 года, который входил в совет директоров украинской компании.
Они также убеждены, что к взлому компьютеров украинских предпринимателей причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear: методы хакеров схожи с теми, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию, уточняет сайт телеканала "Дождь".
В России эту информацию не комментировали, не удалось также получить комментарий Burisma, отмечает издание.
Только для того чтобы быть "ошуканым"!
По Фрейду - это его тайное желание - жить в говне и ничего не делать! Пусть зарплата маленькая, но за то на работе не устал. И не надо тут про олигархов, они здесь ни при чем, быдло 30 лет так жило и еще 40 жить будет.
Так будет полезнее для Украины.
Чем меньше работают слуги, тем лучше живет народ Украины!
K04EGAR IV
@K04EGR
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Упоротость, с которой зеленые черви вцепились в рынок земли, говорит о том, что её хотят просто украсть. Кто оценивает украинские черноземы? Аграрный комитет? Милованов? Зеленский? Кто этот человек?!! Откуда взялась цифра в 1 000$, когда в соседней Польше цена от 10 000$?
Нет разницы земля это для агро хозяйства или промышленного, но как-то сложно представить чтобы небыло возможности купить землю для производства товаров, но агро товары почемуто нельзя.
Почему? потому что тут 90% боты и Бирюкова и ко всё устраивает.
Украина - экономически ничтожная страна, кто знает цифры - подтвердит, и 90% наротонаселенияне знает в какой мы жопе, при этом жлобковать и политизировать эту тему - преступление против народа.
Истинный политик принимает решения во благо народа, даже если они не популярны.