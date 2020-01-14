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 Законопроєкт про ринок землі може заблокувати роботу Ради на кілька місяців, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що розгляд у другому читанні законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення може заблокувати роботу Верховної Ради на кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З огляду на те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на кілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні, і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169772
 
 
 Топ коментарі
 
да вы уроды заблокировали работу Украины на 5 лет
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Ринок землі повинен бути, але не при цих зелених баригах.
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NYT: россияне атаковали компьютеры украинской компании, связанной с Байденом





Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, которую президент США Дональд Трамп упоминал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для импичмента.
Об этом пишет во вторник, 14 января, газета The New York Times со ссылкой на специалистов по кибербезопасности компании Area 1 Security.
Атаки на компьютеры Burisma начались в ноябре минувшего года, когда процедура импичмента уже была запущена. Эксперты полагают, что российские хакеры искали компромат на Хантера Байдена, сына главного соперника Трампа на выборах 2020 года, который входил в совет директоров украинской компании.
Они также убеждены, что к взлому компьютеров украинских предпринимателей причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear: методы хакеров схожи с теми, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию, уточняет сайт телеканала "Дождь".
В России эту информацию не комментировали, не удалось также получить комментарий Burisma, отмечает издание.
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Ринок землі повинен бути, але не при цих зелених баригах.
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Я это уже 30 лет слышу: "треба все прорахувати, зараз не на часи".
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За ці 30 років пройшла "приватизація" - народ був ошуканий. Маю право не вірити, особливо владі, яка являється компромісним рішення олігархів.
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Зачем же нарид выбирает зеков с тремя судимостями и прочих?
Только для того чтобы быть "ошуканым"!
По Фрейду - это его тайное желание - жить в говне и ничего не делать! Пусть зарплата маленькая, но за то на работе не устал. И не надо тут про олигархов, они здесь ни при чем, быдло 30 лет так жило и еще 40 жить будет.
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Да хоть до конца каденции бубочки Оманского вислюка не работает сидите в блокировка 505 ошибка 440 ошиба меньше гадостей напринимаете больные обрезанные хромосомы...
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да вы уроды заблокировали работу Украины на 5 лет
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Потому, что Вам, дебилам, говорят, берите польский закон 1 к 1 и принимайте. Только нужно сначала взять тот период, когда землю продавали только польским фермерам. Очень удачный пример. В чем проблема? Не подходит олигархам и спекулянтам? Беня, фотографы и домохозяйки лучший закон придумали? Так а почему тогда народ должен поддерживать? Ты понимаешь, что основная проблема развития фермерства (а это и только это способно повлиять на развитие сельского хозяйства и экономики в целом) не в собственности земли (ты ее и сейчас можешь взять в аренду на много лет), а в отсутствии дешевого кредитования и правительственных программ для фермеров. Поинтересуйся, сколько дотаций получают фермеры в ЕС, в той же Польше в том числе. Что даст тебе наш закон? То, что наши агрохолдинги и перекупы выкупят дешевую землю? Ну залатаешь ты дырки в бюджете пару лет. Ну и? А потом что? Ты понимаешь, что рано или поздно придет момент, когда продавать государству уже будет нечего. А без этого, получается, мы жить не можем. Экономику нужно поднимать, а не продаватьто, что еще не продано.
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так еще ж в июне приватбанк вернули, бакс по 100, дефолт, замерзли зимой..
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Про що домовився зеленський з сурковим в Омані?
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"...и затем выйти в землю?" Не бойтесь мечтать и мечты сбудутся.
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Еще как работала! Как и все рады. "Зарабатывали" себе на зимние каникулы. Аж до сто тысяч зарплат себе наработали. Бедненькие трудоголики... Потрепаться по айфонам, покозырять новыми галстуками и сумочками, кто по-языкатее, отписаться в блогах... Заробитчане. Интенсивно трудятся, как и в правительстве. В кабмине. У всех, и этих и и тех, в кабмине, надбавки за труд во благо. Себе. У министриков и мини стерв еще есть чУдная надбавка-для решения социально-бытовых нужд, кроме оздоровления. Особенно, у госсекратарей всех мини стерств. А похороны за счет государственных денег они себе еще "не выбили", как судьи? Нет? Сказку о золотой рыбке знают? Или эта сказка уже под запретом? А, синьоры помидоры? Ну молчаааать...Так нет.
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"...затем выйти в землю". Лучше войдите в землю.
Так будет полезнее для Украины.
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получается что после продажи земли " захисныки"вернутся по домивкам , они там якобы зашитяют ридну землю, прдадут , и выходит что и нету у нас уже что захисчать . Я на войну не пойду нихай иде хозяин этой земли
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На 2019 рік Кабмін визначив середню вартість 1 га землі 31 тис грн, на 2020 рік Кабмін знизив середню вартість і тепер 1 га землі коштує 27 тис грн. Експерти розрахували вартість 1 га землі за формулою оцінки вартості землі прийнятій у ЄС, згідно цієї формули вартість одного гектара склала 14 тис доларів. Приблизно така ціна землі у Польщі.
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В Польше после открытия рынка земли для иностранцев цена постоянно растет. Сейчас цена доходит до 20-30 тыс.у.е. Минимум около 5 тыс., вроде как. Само собой, что наша земля и 1,5 тыс. стоить не будет. Потому как инфраструктуры нет, поддержки фермерства нет, кредитов нет, рынков нет. На что надеется правительство - х.з.
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ЛОХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВСЕ! ЕСЛИ ЛОХИ ДУМАЮТ ЧТО ОНИ СМОГУТ РАЗБОГАТЕТЬ ПРОДАВ СВОИ ПАИ ТО ЖИЗНЬ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАУЧИТ ЛОХОВ ЧТО ОНИ ЛОХИ!!
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Земля уже давно под олигархатом,только не для украинцев
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Пока под украинским олигархатом. У которого- что хочу, то и ворочу. А завтра будет под тнкомпаниями. К этому все ведется. Облигации внутреннего займа, Вы же не забыли о приятных для НИХ процентов? Скоро срок погашения. Уже продана наша земля. Полгода и все. А голосование в Зраде-Зрадной, это так, проформа. Типа "народные"-за. И кто их подвинет? Таких наученых давить кнопку, которую нужно?
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даздраперма никого не переплюнет
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ!
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Ні, пацани, закон про земельку скине вас на земля дуже різко, з ударррами по голові декілька раз. Так що краще, не бунтуйте людей. Ви вже догралися з брехнею, загляньте в рожу Януковича - і це ваше майбутнє.
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Заблокировать на 4 года - слабо?
Чем меньше работают слуги, тем лучше живет народ Украины!
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K04EGAR IV

@K04EGR

·6 мин
Упоротость, с которой зеленые черви вцепились в рынок земли, говорит о том, что её хотят просто украсть. Кто оценивает украинские черноземы? Аграрный комитет? Милованов? Зеленский? Кто этот человек?!! Откуда взялась цифра в 1 000$, когда в соседней Польше цена от 10 000$?
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Да протолкните его уже, я хочу купить пяток гектаров, но ни копейки не потрачу чтобы вкладываться в чужую землю, работая в коррупционном болоте с рейдерами и жлобами.
Нет разницы земля это для агро хозяйства или промышленного, но как-то сложно представить чтобы небыло возможности купить землю для производства товаров, но агро товары почемуто нельзя.
Почему? потому что тут 90% боты и Бирюкова и ко всё устраивает.
Украина - экономически ничтожная страна, кто знает цифры - подтвердит, и 90% наротонаселенияне знает в какой мы жопе, при этом жлобковать и политизировать эту тему - преступление против народа.
Истинный политик принимает решения во благо народа, даже если они не популярны.
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Складайте мандати й пливіть,Зелене лайно!!!
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Как они все уже задолбали... Что ни фамилия, то "украинец"... А красавцы то... А умные... Кучка проходимцев. И ...
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