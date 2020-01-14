 Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі

Про це заявив представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду".

"Чорні скриньки також будуть відправлені у Францію для з’ясування усіх аспектів катастрофи", - сказав він.

Раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.

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Повідомлялося, що представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України, щоб визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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