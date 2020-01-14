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 Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі

Іран вирішив відправити бортові самописці зі збитого під Тегераном минулого тижня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" до Франції.

Про це заявив представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду".

"Чорні скриньки також будуть відправлені у Францію для з’ясування усіх аспектів катастрофи", - сказав він.

Раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.

Також читайте: Іран заявив про арешт "деяких осіб" за роль у катастрофі літака МАУ, - Reuters

Повідомлялося, що представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України, щоб визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169768
 
 
 Топ коментарі
 
Где вы такие умственно одаренные плодитесь и размножаетесь?
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Знову нам зевлада набрехала, що розшифровка буде в Україні??
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возможно....
иначе причем здесь Франция....?

Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Ісмаїлі - Цензор.НЕТ 963
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Где вы такие умственно одаренные плодитесь и размножаетесь?
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Похоже, что ЗЕлённого ишака оманского полностью игнорируют
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Лидеры стран уже примерно понимают, что он из себя представляет.
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Знову нам зевлада набрехала, що розшифровка буде в Україні??
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у нас может быть лаборатория не того калибру))))
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Читай прежде чем вякать: "При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины."
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Макрон передаст эти ящики другу Пуйлу. На том и порешат
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возможно....
иначе причем здесь Франция....?

Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Ісмаїлі - Цензор.НЕТ 963
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Опять что то там по "дипломатично-правовому" будут блеять, а пока новые гражданские боинги нужно противоракетными системами оснащать
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***** позвонило геронтофилу Макрону и попросило взять на экспертизу чёрные ящики. Аятолла тоже не против.
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хз причем тут Франция вообще.
самолет не их, их граждан там не было, производитель самолета тоже не французский.
а чего не в Италию?
хоть какая-то логика есть?
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Логіка полягає в тому, що об Україну вчергове витирають ноги. Така вона, нині, Україна з-за зебільної влади...
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Ще один день і Рябошапка з Аваковим знайшли б АТОшніка і двох волонтерів, які збили літак. Іранці все спаскудили.
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да ну? і коли ж це було? Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі - Цензор.НЕТ 140
це якраз порохоботи верещали у перший день, що Бєня випустив несправний літак
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А они страной не ошиблись? Хотя,чему уже удивляться? "Эпоха гідності",блеать.
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Во Франции опровергли, что бортовые самописцы со сбитого украинского самолета будут расшифровывать не в Украине.
Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину. Об этом он сказал в интервью Левому берегу.
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тоді порохоботи як завжди перевзуються і почнуть верещпти чому не у Францію
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Ну, хоч МАУ, як би хто до нього не ставився, стоїть на сторожі інтересів держави...
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Якщо хочеш зам!яти якесь діло, то переводь його в політичну площину. Розшифровка самописців - суто технічна справа, але її чомусь політизують. Чому?
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Дійсно чому? Це ж буденна справа збиття українського літака російською ракетою іранцями при гарячій фазі конфлікту Іран-США. При чому тут політика?
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буквально вчора-позавчора особливо ретиві порохоботи верещали, що вони не довіряють Україні і краще буде якщо розшифровкою ящиків займеться інша країна...
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ты совсем дурак? Боинг американский - вот нехай Штаты и расшифровуют. на крайняк - Канада. похоже, они в этом заинтересованы больше, чем местная влада.
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зебіл, а ти читати текст вмієш, що "Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию"? Вкурюєш, що там про те, що Україна, як власник літака і тих же самописців - жодним словом в контексті власності не згадана?
Да! експерти, що розшифровуватимуть флешки - мають бути неукраїнські, а цивілізовані! Але: Україна там має бути присутня, принаймі, як власник літака! А нині ви, 73/43%зебілів, разом забезпечили постійні приниження України!
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В Washington Post вышла статья в которой утверждается, что Зеленский ЗНАЛ истинную причину крушения нашего самолета раньше, чем об этом сообщил Трамп и Трюдо. Журналисты ссылаются на слова секретаря СНБО.
И это абсолютно так и есть - Зеленский ЗНАЛ истинную причину. Знал в деталях и подробностях. Не просто версию экспертов, не просто доклад от специалистов. Он знал по данным объективного контроля. Но играл свою игру...
Почему я так уверенно об этом говорю?
Да просто вот с 2015 года Украина получила доступ к разведданным. Это были архи-сложный переговорный процесс, который вел Петро Порошенко. Изначально доступ дали с недельной задержкой. Потом время задержки сокращали. До 5-ти дней, до 4-х дней, до 3-х дней. И в итоге, в 2018 году, дошли до 24 часов задержки.
Данные настолько точные и полные, что их "слив" мог бы серьезно повредить эффективности работы космической группировки США. Именно поэтому доступ к информации имело только 3 человека в нашей стране. Всего. Только. Трое. Это было требование союзников, которое безоговорочно соблюдалось.
Но 10 января, спустя двое суток после катастрофы, Зеленский пишет пост в Фейсбучике, где обращается к союзникам с просьбой о предоставлении информации.
ШТА? ШТА?!
Они были предоставлены в ночь с 8-го на 9-е число!
Сами американцы сказали, что у них есть данные ОБЪЕКТИВНОГО контроля - скорее всего данные работы спутника в инфракрасном диапазоне. Где есть отметка пусков. Где есть отметка попадания.
Вопрос так и остается без ответа - зачем он врал?
В чем еще он врет?
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