 Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі

Про це заявив представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду".
"Чорні скриньки також будуть відправлені у Францію для з’ясування усіх аспектів катастрофи", - сказав він.
Раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.
Повідомлялося, що представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України, щоб визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
иначе причем здесь Франция....?
самолет не их, их граждан там не было, производитель самолета тоже не французский.
а чего не в Италию?
хоть какая-то логика есть?
це якраз порохоботи верещали у перший день, що Бєня випустив несправний літак
Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину. Об этом он сказал в интервью Левому берегу.
Да! експерти, що розшифровуватимуть флешки - мають бути неукраїнські, а цивілізовані! Але: Україна там має бути присутня, принаймі, як власник літака! А нині ви, 73/43%зебілів, разом забезпечили постійні приниження України!
И это абсолютно так и есть - Зеленский ЗНАЛ истинную причину. Знал в деталях и подробностях. Не просто версию экспертов, не просто доклад от специалистов. Он знал по данным объективного контроля. Но играл свою игру...
Почему я так уверенно об этом говорю?
Да просто вот с 2015 года Украина получила доступ к разведданным. Это были архи-сложный переговорный процесс, который вел Петро Порошенко. Изначально доступ дали с недельной задержкой. Потом время задержки сокращали. До 5-ти дней, до 4-х дней, до 3-х дней. И в итоге, в 2018 году, дошли до 24 часов задержки.
Данные настолько точные и полные, что их "слив" мог бы серьезно повредить эффективности работы космической группировки США. Именно поэтому доступ к информации имело только 3 человека в нашей стране. Всего. Только. Трое. Это было требование союзников, которое безоговорочно соблюдалось.
Но 10 января, спустя двое суток после катастрофы, Зеленский пишет пост в Фейсбучике, где обращается к союзникам с просьбой о предоставлении информации.
ШТА? ШТА?!
Они были предоставлены в ночь с 8-го на 9-е число!
Сами американцы сказали, что у них есть данные ОБЪЕКТИВНОГО контроля - скорее всего данные работы спутника в инфракрасном диапазоне. Где есть отметка пусков. Где есть отметка попадания.
Вопрос так и остается без ответа - зачем он врал?
В чем еще он врет?