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Все про:Новинський (222) арешт майна (113) Офіс генерального прокурора (15)

 Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського

Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Це рішення було ухвалено в межах кримінальної справи про незаконне заволодіння майна заводу і доведення його до банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укррудпром.

Арешт на все майно заводу було накладено 13 січня Печерським районним судом міста Києва. Як зазначають в Офісі Генпрокурора, це дозволить запобігти спробам незаконного відчуження майнового комплексу Миколаївського суднобудівного заводу.

"Тим часом прокуратурою вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних операцій з майном підприємства", - додали в пресслужбі.

Від 2012 року підприємство, яке намагався взяти під контроль Вадим Новинський, балансувало на межі банкрутства. У підсумку в 2018 році завод продали за трохи більш ніж 122 млн грн за стартової ціни в 1,8 млрд грн.

Покупцем стало ТОВ "Торговий дім "Аннона"". Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦВК підприємства. Капацина - давній партнер Новинського за проєктом порту "Очаків".

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169764
 
   
 Топ коментарі
 
За банкротство приватизированных предприятий нужно садить в тюрьму!
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Сука православная по такой же схеме спёрла ХСПО, братья Чуркины в своё время- Черноморский ССЗ. Цель этих парашных г*ндонов- заранее отжать всю судостроительную промышленность Украины марионеткам параши. Не будет "новоотсоссии"- всё будет лежать в руинах, будет (не дай Бог)- будут строить параше военные лоханки.
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Ну не совсем так.
Новинский перекупал ЧСЗ у Чуркиных, только для того, что бы не дать возможность вернуть завод в госсобственность. Продажу Чуркиным благословил Кучма.
Естественно, восстанавливать завод Новинский не собирался.
Ситуация с "Океаном" похожа - Новинский ПЫТАЛСЯ прихватить завод, но вышел облом.
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За банкротство приватизированных предприятий нужно садить в тюрьму!
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Геволт, шо творится!!! "Инвесторов" щемят!!!! Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 9518. ПоПА такого беспредела не допускал.
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А при якому премьеру і президенту були кацапами приватизовані стратегічні заводи? Здається Колі Бімби і Овоща. А хто їх забирав і доводив до банкрутства? Звичайно православна **** з бородою. А з якою церквою у нього ВасьВась? Правильно з московським патріархатом. А в яку церкву ходить нова влада? Без затримки відповім у московський патріархат. То яке буде рішення по православні суці? На його корить! Бо так скаже Онуфрій. А хто-то буде спорити із духовним наставником?
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Они, *****, еще и огурцы ели !! Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 8757
Со времен независимости вся власть принадлежит бандюкам. Власть, религия, полиция ... - это одна банда, не зависимо от названия и принадлежности.
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ага... але перед цим з КОНФІСКАЦІЄЮ 150%вкраденого та З кастрацією і його і його вилупків-рідних та близьких Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 6184
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А нельзя арестовать всё народное имущество, украденное у пересичных?
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В твоей палате №6 нечего красть, кроме пилюль Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского - Цензор.НЕТ 4999
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**** православная по такой же схеме спёрла ХСПО, братья Чуркины в своё время- Черноморский ССЗ. Цель этих парашных г*ндонов- заранее отжать всю судостроительную промышленность Украины марионеткам параши. Не будет "новоотсоссии"- всё будет лежать в руинах, будет (не дай Бог)- будут строить параше военные лоханки.
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Ну не совсем так.
Новинский перекупал ЧСЗ у Чуркиных, только для того, что бы не дать возможность вернуть завод в госсобственность. Продажу Чуркиным благословил Кучма.
Естественно, восстанавливать завод Новинский не собирался.
Ситуация с "Океаном" похожа - Новинский ПЫТАЛСЯ прихватить завод, но вышел облом.
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Всё, что описали Вы и я говорит только об одном- параша со времён Кучмы пытается оккупировать Украину, причём Кучма, прекрасно зная это, им даже мешать не пытался ("войнушка" с Тузлой- тупая отмазка для лохов и прикрытие распродажи параше Украины).
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Отож из-за паршивца новинского до сих пір не добудували корвет Володимир Великий. новинский - агент кремля, ось і саботаж.
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Какой шикарный бред.
Фамилия Новинского в качестве страшилки, но все действия ОГП направлены на поддержку предыдущих собственников, которые и довели завод до банкротства.
Предыдущий собственник - FLC West, которая контролируется предпринимателями Андреем Бурлаковым, Сергеем Морозовым и Евгений Зарицкий - все из россии
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Правильно. Вони всі із росії, бо то ж брати. А кошти на приватизацію брали в українських державних банках і не повернули. Виходить що ми за свої гроші розвалили свої заводи самі кращі в Європі. А металобрухт продали кацапи і отримали кошти. А хто ж їм підігрував у приватизації???
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Ви про яку саме приватизацію?
Як що про саму першу - то вона була шикарною - завод почав по справжньому працювати.
Потім його придбали кацапи - обіцяли багато, а на справді вбивали.
Останній акт 2018 року - за рік спромоглися погасити борги в 90 млн гнр всім робітникам, перейти від судоремонту до суднобудівництва, кількість працюючих зросла вдвічі, зарплати для міста пристойні.

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5 млн долл за залив 45 га? Очистить и пляж устроить!
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Новинский - российский диверсант,связанный с группой Малофеева и спецслужбами России. Задача у него, как у всякого диверсанта обычная-нанести максимальный ущерб Украине,чтобы ослабить ее сопротивление российской агрессии,что он ежедневно и делает. Другой вопрос-куда смотрит наше СБУ?
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