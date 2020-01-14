 Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укррудпром.

Арешт на все майно заводу було накладено 13 січня Печерським районним судом міста Києва. Як зазначають в Офісі Генпрокурора, це дозволить запобігти спробам незаконного відчуження майнового комплексу Миколаївського суднобудівного заводу.

"Тим часом прокуратурою вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних операцій з майном підприємства", - додали в пресслужбі.

Від 2012 року підприємство, яке намагався взяти під контроль Вадим Новинський, балансувало на межі банкрутства. У підсумку в 2018 році завод продали за трохи більш ніж 122 млн грн за стартової ціни в 1,8 млрд грн.

Покупцем стало ТОВ "Торговий дім "Аннона"". Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦВК підприємства. Капацина - давній партнер Новинського за проєктом порту "Очаків".

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.