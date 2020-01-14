 Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко

"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховній Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він уточнив, що в порядку денному на цей пленарний тиждень (14-17 січня) це питання відсутнє.
А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
А коли з того нічого не вийшло він і став до янеЛоха в О-позицію...
Пройдіть всі зелебенські гниди поліграф, ви вже раз його проходили, брехуни квартальні!
Якщо ЗЕбілам не буде спротиву, срать на голову сядуть!
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...