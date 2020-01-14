 Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко

"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховній Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що в порядку денному на цей пленарний тиждень (14-17 січня) це питання відсутнє.

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