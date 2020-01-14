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 Політика України
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 Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко

Верховна Рада на цьому пленарному тижні не розглядатиме в другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховній Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що в порядку денному на цей пленарний тиждень (14-17 січня) це питання відсутнє.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169758
 
 
 Топ коментарі
 
Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
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Расспродажа украинской земли в самой коррумпированной стране мира да ещё и во время войны это открый акт геноцида украинского народа засевшими у власти в Украине предателдями народа - не больше и не меньше .
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Аукцион по распродажу Украины Зелеными ликвидаторами запущен... падлы !!! Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4016
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Може вам меньшинький з братів сподобається? Дивіться, як "мило" щічку кулачком підпер Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6195 Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1243
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Морды для цирка или кино, но не для воюющей страны с низким уровнем жизни.
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Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
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Аукцион по распродажу Украины Зелеными ликвидаторами запущен... падлы !!! Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4016
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Російські зелені шпигуни обісрались? Пийте чай з звіробою, допоможе
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Ты, пацаченок, те же слова говорил предыдущие 5 лет относительно Порошенко Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1298
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А то все через те що Іван хотів зіпхнуть престарілу Зубожілу Каторжанку в колясці, під патронат Віслюка Оманського (ну набридло сулимі памперси бабці змінювати)!
А коли з того нічого не вийшло він і став до янеЛоха в О-позицію...
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А де ти побачив, порохобот, що я закликаю до повернення Порошенка?
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Только в ночь с воскресенья на понедельник!
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Расспродажа украинской земли в самой коррумпированной стране мира да ещё и во время войны это открый акт геноцида украинского народа засевшими у власти в Украине предателдями народа - не больше и не меньше .
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Брехунам віри немає!!!
Пройдіть всі зелебенські гниди поліграф, ви вже раз його проходили, брехуни квартальні!
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А тут вчера 6ка Медвечука Лукаш начала что то за рынок земли выступать на его канале 112. Что у зелдёных голосов не хватило жопозицию подтягивают или те сами вскрываются что у них действительно на уме?
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Це питання треба тримати на контролі постійно. Розслаблятись не можна, бо ця влада обдурить і оком не моргне.
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Мы проиграли войну. Это зекоманда ликвидаторов Украины. Мы молча ждём конца.
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Текст треба перефразувать і виставить на сайті президента як петицію.
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Не примут закон - ой рухнет зелёная пирамида....
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А Йуля уже собрала двухсотгривневых под Раду. Зря потратилась...
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Не має значення хто зібрав і за які гроші.
Якщо ЗЕбілам не буде спротиву, срать на голову сядуть!
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Я так розумію, що ракета була випущена марно. Нехай земля буде пухом загиблим, але відволікаючий маневр пішов також прахом. Головне пуйлівське питання (деребан української землі) стане останнім для цього парламенту.
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"Шановні Слуги народу ті інші підо..аси" як що ви приймете закон про продаж земель юридичним особам (не важливо Української регистрації чи ні) вас зразу треба ставити до стінки і розтрілювати за зраду Українського народу. Ще раз про принципи яких ви повинні дотримуватись.1. Створення умов для малих і середніх с/г підприємст на територіїУкраїни. Іх складова поіинна складати 80 відсотків від загальної кількості с/г угідь 2.Продаж-так тільки громадянинам України (с паспортом України) і ні яких юр. осіб).3 Продаж не більше 500 га для з послідуючою забороною продавати або здавати в оренду на протязі 10 років. 3.Підвищення мінімальної ставки орендної плати до 10%. 5.Припинення розорювання малопродуктивних угідь Уголовна відповідальність за розорювання сіножатій і пасовищ. ( я знаю прощо говорю ). Всі інші принципи вважаю прямою зрадою України і її громадян
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Слава Україні і чесній людині. Тірьма ворогам і воровитим підо..сам.
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Господи! Дай ума этим "слугам"!! Дай хоть немножко совести им! Если не захотят брать, то дай им в голову дубиной. Да посильнее! Они уже достали своими похождениями по крови, старости и детству, медицине и образованию, по мнению всего народа Украины! Я, наверное, сейчас неправильно выражусь, но я скажу все-же... Кто им давал право - этим 450 человекам - распоряжаться тем, что принадлежит всем украинцам?? Кучка дикарей, пришедших в Раду, даже находиться ТАМ не имеют права! Они безграмотны и бессовестны! У них в голове только ...дство, наркота, виски, рЭстораны, "голи бабы", морЭ бабла, "САНТрапы, Оманы, Куршевели, виллы, яхты, скотство и наглость. Ничего того, что напоминало бы людей, заслуживающих места в Раде!!, у них нет. (Нет, там есть пара-тройка нормальных людей,. которые как-бы случайно затесались в эту банку со скорпионами. И они НИЧЕГО НЕ могут сделать(( Ничего!) Какой ужас! Как можно врать? Как можно воровать? Как можно кататься по миру? Когда в стране разруха и война!! Когда многие обычные люди буквально нищенствуют! Как можно повышать себе, любимым, зарплаты и премии, когда у пенсиореров в этом месяце отобрали по 200-300...гривен. Тупо, без объяснения(( Они сами себе повышают всё, что можно повысить, а люди НЕ МОУТ оплатить газ, свет, отопление!! "Слугам" денег мало? Вы НЕлюди! Вы - СЛЕПЫ! Вы - ГЛУХИ! Вам в Раде делать нечего!! Освободите помещение и уступите его для достойных людей. которые будут И О ЛЮДЯХ думать, не только о себе.
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
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