 Іран створить спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ, - Рухані

За словами іранського лідера, його народ має бути впевнений, що інцидент з авіакатастрофою не повториться, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим під Тегераном літаком", - заявив іранський президент.

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Президент Ірану заявив, що в межах судової системи буде створено спеціальний суд для розслідування причин катастрофи українського літака під Тегераном, пише "Європейська правда".

"З того моменту, як я дізнався, що це не була звичайна авіакатастрофа, я доклав багато зусиль, щоб скоротити розслідування і точно дізнатися, як літак збили" - сказав Рухані.

"Судова система повинна мати спеціальний суд з верховним суддею і десятками експертів. Це не звичайний випадок, увага всього світу буде прикута до цього суду" - наголосив президент Ірану.

Рухані пообіцяв сім'ям загиблих в Ірані та інших країнах слідкувати за цим питанням, вказавши на свої телефонні переговори з лідерами країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

Водночас президент Ірану не зміг стриматися від звинувачень на адресу США.

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"Винен не тільки той, хто натиснув на кнопку. Є й інші. Наші люди знають, що це була помилка. Але які обставини призвели до такої помилки? Корінь усіх печалей перебуває в Америці" - заявив Рухані.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.