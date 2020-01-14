 Іран створить спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ, - Рухані

За словами іранського лідера, його народ має бути впевнений, що інцидент з авіакатастрофою не повториться, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим під Тегераном літаком", - заявив іранський президент.
Президент Ірану заявив, що в межах судової системи буде створено спеціальний суд для розслідування причин катастрофи українського літака під Тегераном, пише "Європейська правда".
"З того моменту, як я дізнався, що це не була звичайна авіакатастрофа, я доклав багато зусиль, щоб скоротити розслідування і точно дізнатися, як літак збили" - сказав Рухані.
"Судова система повинна мати спеціальний суд з верховним суддею і десятками експертів. Це не звичайний випадок, увага всього світу буде прикута до цього суду" - наголосив президент Ірану.
Рухані пообіцяв сім'ям загиблих в Ірані та інших країнах слідкувати за цим питанням, вказавши на свої телефонні переговори з лідерами країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.
Водночас президент Ірану не зміг стриматися від звинувачень на адресу США.
"Винен не тільки той, хто натиснув на кнопку. Є й інші. Наші люди знають, що це була помилка. Але які обставини призвели до такої помилки? Корінь усіх печалей перебуває в Америці" - заявив Рухані.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Корень всех печалей находится в Америке" - заявил Роухани.
я так понимаю, что виновным Трампа назначат.