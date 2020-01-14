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Все про:комітет (234) Арахамія (186) Яременко Богдан (99) Мережко (3)

 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко замість Яременка, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головою комітету із зовнішньої політики замість Богдана Яременка стане Олександр Мережко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін. А з міжнародної політики - пан Мережко", - сказав Арахамія журналістам у вівторок.

Мережко (1971 р.н.) є депутатом-списочником від "Слуги народу". До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради. На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу" висунула кандидатуру Андрія Костіна на пост глави комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169755
 
 
 Топ коментарі
 
А Катя будет новым замом. Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9327
Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9397
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И этот из ларца,одинаковый с лица Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5543
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Яременко хоч номери дівчаток у спадщину залишить? Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9338
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Яременко хоч номери дівчаток у спадщину залишить? Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9338
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До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады.

Начальник подотдела очистки...
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Головне щоб у списочника самовисуванець не свербів як попередника.
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Щось я не второпав, Арахамія сказала ... А що відповідні голосування серед депутатів пройшли? Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8566
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...бл...да там спец., дипломат нужен..а не правнык-пряник....
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Как у нас, кто-то понаделает заявлений или обгадится, другого на должность и как бы никто ничего не говорил и Лукашенко ни при чём, ведь он лично этого не говорил...
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Як вважає військовий експерт і політолог Олександр Мусієнко, керівництво країни на словах демонструє незмінність курсі на євроатлантичну інтеграцію України, але його конкретні дії говорять про інше. Таку думку він висловив в ефірі "Прямого".
"Ситуація в тому, що це вектор, який іде зовнішньополітичний від діючої влади. І, з одного боку, зовнішньо нам показують, що, ви знаєте, зміни курсу немає, ми рухаємося в ЄС, рухаємося в НАТО. Але певні справи і дії свідчать про протилежне. Вони свідчать про те, що, можливо, дійсно є намагання прийняти певні умови і компроміси з російською стороною і дійти до якогось порозуміння", - переконаний Мусієнко.
Він нагадав, що така гра може завести країну у пастку, у "фарватер путінської політики".
Крім того, він назвав позицію президента Володимира Зеленського у відносинах з Росією слабкою і спрямованою на те, щоб не роздратувати Путіна.
https://prm.ua/vlada-zapevnyaye-shho-mi-ruhayemos-u-yes-i-nato-ale-yiyi-diyi-svidchat-pro-protilezhne-*********/
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"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. Источник: https://censor.net.ua/n3169755 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2063 хм??ещё вроди как вчера ,,слуги народа?" а сегодня уже ,,ГОСПОДА!" пані і панове!!шановні громадяни,це тільки я такий недолугий?? эти зелибобы и вправду Украину до цугундера доведут!!(если уже не довели только пока ещё умело скрывают) Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4907 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9089
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