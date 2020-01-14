 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко замість Яременка, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін. А з міжнародної політики - пан Мережко", - сказав Арахамія журналістам у вівторок.
Мережко (1971 р.н.) є депутатом-списочником від "Слуги народу". До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради. На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу" висунула кандидатуру Андрія Костіна на пост глави комітету Верховної Ради з питань правової політики.
Начальник подотдела очистки...
как ЭТО будет отвечать за международную политику в случае избрания Байдена?
"Ситуація в тому, що це вектор, який іде зовнішньополітичний від діючої влади. І, з одного боку, зовнішньо нам показують, що, ви знаєте, зміни курсу немає, ми рухаємося в ЄС, рухаємося в НАТО. Але певні справи і дії свідчать про протилежне. Вони свідчать про те, що, можливо, дійсно є намагання прийняти певні умови і компроміси з російською стороною і дійти до якогось порозуміння", - переконаний Мусієнко.
Він нагадав, що така гра може завести країну у пастку, у "фарватер путінської політики".
Крім того, він назвав позицію президента Володимира Зеленського у відносинах з Росією слабкою і спрямованою на те, щоб не роздратувати Путіна.
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