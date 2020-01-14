 Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 6 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
У жовтні 2018 року о 05 год. 45 хв. по вул. Курнатовського, 24 чоловік в стані алкогольного сп'яніння нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а саме кричав: "Мусора п#дарасы", чим порушив громадський спокій і порядок. В судовому засіданні скоєне визнав.
(хіба що на гривню...чмихнути))))) тихенько)
119 гривен, именно столько стоит достоинство и честь наших мусоров...
справедливая цена я считаю...
просто - за решетку и вопрос решен... чисто устрашение...
здрасти малоросия!
Молодого поліцейського "приймають" в патрульну службу. Виставився на сауну, бухло і дівчат. - а тепер, кажуть старші товариші, ми повинні тебе "поіметь" або альтернатива - прострілимо мочку вуха?
Молодий, вирішив віддатись, бо ніколи в житті не бачив поліцейського з простріленою мочкою вуха.
Може цей чоловік був правий і даремно його оштрафували?
Очень правильно, но мало, по европейским меркам.
Надо бы и на Цензор быть пожёстче, т.к. сайт - общественное место, и, согласно цензоровской статистике, наиболее раскрученный. Для диаспоры - лицо Украины. Иначе читаешь и ужасаешься.
Источник: https://censor.net.ua/n3169752
а - ну да - на парадах ********* менты составляют большинство демонстрантов...
с цезурой, это они прощупывали, сейчас - играются, скоро - начнут действовать!
ТРЕБУЮ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗЕБИЛА И ЕГО ГОПКОМПАНИИ, ЗА "УКРАИНУ ПОРНОАКТРИСУ", "ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ", "ТЕРМОС" и т.д.!
Требую, наказания для мусора, который поставил украинца на колени перед малоросами! Требую наказания для твари мусорской и его начальства!
почитал коменты, поржал - в едином порыве совпали мнения всей аудитории и на секунду возродился старый добрый форум Цензора...
всьо нормально?
Теперь даже нашим нищим пенсіонерам по карману сказать мусору кто он на самом деле 😂
здесь один инкогнито ползает по сайту... но он язык проглатил... когда понял, что стал творить его кумир !
******** - тоже вовсе не матерное, литературное слово, а если кто то его неправильно произносит, так то не наказуемо, у нас половина народа половину слов искажает.