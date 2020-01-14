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 Київські новини, Суспільство
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 Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Дніпровський районний суд Києва оштрафував чоловіка за нецензурну лайку в громадському місці на 119 грн.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 6 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні 2018 року о 05 год. 45 хв. по вул. Курнатовського, 24 чоловік в стані алкогольного сп'яніння нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а саме кричав: "Мусора п#дарасы", чим порушив громадський спокій і порядок. В судовому засіданні скоєне визнав.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169752
 
   
 Топ коментарі
 
та за що оштрафували мужика? Дожились, вже за правду судять та штраф виписують!
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В Німеччині за це отримав би 800 євро штрафу.
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та за що оштрафували мужика? Дожились, вже за правду судять та штраф виписують!
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Оштрафовать надо было, как минимум, за чрезмерный шум и тем более в ночное время.
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Скоро будет платно!,возможно будет и турне до сибири !,да нелохи?
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В Німеччині за це отримав би 800 євро штрафу.
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Маты и ругань 🤬 они оооо как панимают!,там много скрепных ленинцев живет они их научили!
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И там и там из народа приходят в полицию. Подозреваю, что проблема глобальнее.
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не нада ляля, они везьде одинаковьіе.
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А де можна проплатити цю послугу - кладеш 120 грн і кажеш цю чарівну фразу? Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 2756
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хай ще 1 грн решти віддають!
(хіба що на гривню...чмихнути))))) тихенько)

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Не ну нагривну можно споко средний палец 🖕 показать!😁
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У вас на расии только в кармане!,согласен!
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И как они доказали, что "мусора" относится к работникам МВД?
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недорого, можно себе позволить.....

119 гривен, именно столько стоит достоинство и честь наших мусоров...
справедливая цена я считаю...
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они просто даже рассматривают такой возможности, что бы по другому себя вести, что бы никому даже в голову не пришло так их обзывать!
просто - за решетку и вопрос решен... чисто устрашение...
здрасти малоросия! Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 3778
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Так "плюнь" на Авакова! А причем здесь институт государства - полиция? Зачем орать ночью? Хватит хамству подхихикивать...
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сначала филолог должен дать заключение, что "мусора" - это именно сотрудники полиции. есть в деле?
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ну штраф явно за нецензурну лайку в громадському місці, тобто власне за п.раси, а не за мусора ))
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Слово "********" не є нецензурною лайкою.
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Тоесть суд своими дейсвиями узаконил фразу МУСОРА ? 👏 👏 👏 😂
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Є такий анекдот.
Молодого поліцейського "приймають" в патрульну службу. Виставився на сауну, бухло і дівчат. - а тепер, кажуть старші товариші, ми повинні тебе "поіметь" або альтернатива - прострілимо мочку вуха?
Молодий, вирішив віддатись, бо ніколи в житті не бачив поліцейського з простріленою мочкою вуха. Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 8144

Може цей чоловік був правий і даремно його оштрафували?
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Чекаю аналогічного рішення суду по Авакову за його "Мусора - не люди".
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а за "мусора - полицейские с низкой социальной ответственностью" будет штраф?
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А что, есть доказательсва обратного ? 😂 😂 😂
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Оштрафуйте мене. зеленський - тупориле гівно!
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слабак, нада круче Звіробій і Федини тепер діяти.
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Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину за нецензурную брань в общественном месте.***
Очень правильно, но мало, по европейским меркам.
Надо бы и на Цензор быть пожёстче, т.к. сайт - общественное место, и, согласно цензоровской статистике, наиболее раскрученный. Для диаспоры - лицо Украины. Иначе читаешь и ужасаешься.
Источник: https://censor.net.ua/n3169752
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И в стране Гондурас ,полицейский ******* Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 5819
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Вы представляете себе первобытных плебеев, которые прожигают жизнь, дерутся, пьянствуют, матерятся и,,, претендуют жить , как в Европе.
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а тьі перед диаспорой решил красавчиком вьіглядеть? так они и так знают, им глаза не замажешь.
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Пускай подает кассацию на гомофобию полицейских и суда. Когда до ЕСПЧ дойдет богачом станет.
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Скорее всего, за вторую часть спича... Сейчас это действительно карается, в связи с массовой движухой этих збочынцив по всему миру... Поэтому, при необходимости, лучше говорить не "мусора п...сы" , а "мусора хлопци хоч куды"...
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оштрахуйте МЕНЯ на 112 гривен !!!! слова САМЫЕ не цензурные выбирить САМИ !!!
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Не толерантно штрафовать за обнародование нетрадиционной ориентации! Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 8382
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а я сходу (фраза шаблонная) и не увидел злого посягательства на права нацменьшинств...

а - ну да - на парадах ********* менты составляют большинство демонстрантов...
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Суд признал, что аваковская реформированная полиция - всё та же мусарня. Правду не остановишь.
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требую штрафов и наказания для Зебила и его гопкомпании!
с цезурой, это они прощупывали, сейчас - играются, скоро - начнут действовать!

ТРЕБУЮ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗЕБИЛА И ЕГО ГОПКОМПАНИИ, ЗА "УКРАИНУ ПОРНОАКТРИСУ", "ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ", "ТЕРМОС" и т.д.! Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 4595

Требую, наказания для мусора, который поставил украинца на колени перед малоросами! Требую наказания для твари мусорской и его начальства! Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 294
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Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 1282

почитал коменты, поржал - в едином порыве совпали мнения всей аудитории и на секунду возродился старый добрый форум Цензора...
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адмін, ти не відчуваєш когнитивного дисонансу, коли видаляєш мій піст за слово, яке ти розмістив у шапці?
всьо нормально?
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та - админ из тех (давно подметил)...
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Нужно быть терпимее и сказать, что представители новой полиции геи. В хорошем смысле конечно )))
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Обратите внимание на размер штрафа
Теперь даже нашим нищим пенсіонерам по карману сказать мусору кто он на самом деле 😂
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байстрючку с калашом за УБИЙСТВА (рядом на ленте ) СМЕНЯЛИ , а с овцы КЛОК шерсти !!!!
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Защита мышей сосем не ловит. Могли бы предоставить суду данные, что на каждый гей-парад в Киеве полицейских выходит по 5-6 тысяч, остальных участников - во много раз меньше. Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 4958
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Ну и времена, ну и нравы - за правду людей судят! Да, пора вводить в судебную систему службу присяжных заседателей, иначе правосудия не видать.
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А якщо сказати мусора не п#дараси, суд заплатить 119 грн.?
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А ЧЕМ НАРУШИЛ ОБЩЕТВЕННЫЙ ПОКОЙ и ПОРЯДОК? На освидетельствование возили,как доказали АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ? ПИ..СЫ или ПЫ ..сы,если пИ ..сы,тогда судью нах. в народное хозяйство
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Ну,если признал вину,тогда это шоу от Авакова,мол нельзя мусоров обзывать,прав им больше нунно
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что то мусора молчат по этому поводу! сказали бы что нибудь!
здесь один инкогнито ползает по сайту... но он язык проглатил... когда понял, что стал творить его кумир Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 1853!
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Интересно...…, значит суд официально признал, что полиция - это МУСОРА???
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Оштрафовали за то,что именно КРИЧАЛ.Если бы просто говорил,то и не оштрафовали.А криком он нарушил общественный покой.
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Мусор - нормальное слово и никто не заставлял полицейских его воспринимать на свой счет.
******** - тоже вовсе не матерное, литературное слово, а если кто то его неправильно произносит, так то не наказуемо, у нас половина народа половину слов искажает.
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новий сервіс . всього за сто девятнадцять гривень ви можете називати речі своїми іменами публічно і в голос
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Тобто суддя визнав, що поліцейський-це "мусор",але не #ідарас😀
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Мабуть штрафонули за те що порушив мовний закон - слід казати гей, а не підорас.
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Поліція---це дзеркало нашого суспільства. Тому перед тим ,як обзивати поліцію--подивіться на себе в люстерко і ви побачите суть. Те хамство яке в нас культивірується, в тому числі і на телебачені і від державних чиновників приведе нас до народу який споріднений бидлу.
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