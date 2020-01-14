 Суд оштрафував чоловіка на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 6 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні 2018 року о 05 год. 45 хв. по вул. Курнатовського, 24 чоловік в стані алкогольного сп'яніння нецензурно висловлювався на адресу поліцейських, а саме кричав: "Мусора п#дарасы", чим порушив громадський спокій і порядок. В судовому засіданні скоєне визнав.

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