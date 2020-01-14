 Профільний комітет ВР рекомендує зняти з другого читання законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновку за підсумками вчорашнього засідання комітету, опублікованому на сайті ВР.

"Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019), поданий народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. і Монастирським Д.О. відхилити", - написано в резюме.

Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". Законопроєктом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

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Загальна кількість працівників встановлюється Кабінетом міністрів і може змінюватись його рішенням на підставі звіту керівника Бюро фінансових розслідувань. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами конкурсу.

Законопроєкт не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних злочинів.

Згідно з документом, Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.

Ухвалення цього законопроєкту, як стверджують його автори, привело б до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.