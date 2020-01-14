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 Ліквідацію пошкоджень труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві завершать до завтрашнього ранку, - "Київтеплоенерго"

На оперативному ранковому пресбрифінгу Київтеплоенерго поінформувало ЗМІ про терміни усунення пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині за адресою вул.Антоновича, 176 поблизу ТРЦ "Ocean Plaza".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

"Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ "Ocean Plaza" завершать за добу - вранці 15 січня", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: КМДА: Комунальники цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Оcean Plaza"

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169750
 
 
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Надо еще больше ТРЦ настроить. И "свечек","свечек" побольше. Уж как идти по землю,так с музыкой.
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Де можна почитати - хто і як наніс Трубі пошкодження?
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Вообще в нормальных странах ТЕПЛОСЕТИ НЕТ! От этой коррупсионной схемы нужно отказываться МАССОВО,и обогреваться электрикой. ДЕШЕВЛЕ будет В РАЗЫ,захотел сделал себе тепло, уехал выключил.
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