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 "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В урядовому кварталі Києва відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники з транспарантами перекрили рух на вул. Інститутській, Грушевського, Липській у центрі Києва. Вони безперервно ходять через пішохідні переходи, тим самим не даючи проїхати автотранспорту. Це призвело до ускладнення руху транспорту в центрі столиці, а також до конфліктів мітингувальників з водіями автомобілів.

Також деякі мітингувальники зібралися під будівлею Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання

Протестувальники вимагають не ухвалювати законопроєкт, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.

Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 01
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 02
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 03
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 04
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 05
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 06
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 07
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 08
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 09
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 10
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 11
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 12
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 13
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 14
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 15
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 16
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 17
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 18
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 19
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 20
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 21
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 22
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 23
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169748
 
 
 Топ коментарі
 
А не треба було допускати справжніх бариг до влади!
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Кокой референдум? Зеленое стадо считает что мудрый нарИд отдав им свои голоса на выборах дал им карт-бланш...
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Продаж землі,це кінець України.
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если бы в одни руки не более 500 га к примеру, и гражданам Украины только, и тем кто уже на земле, - я думаю это было бы хорошо вернуть крепких кулаков, естественных врагов любой оккупации...
А так да....- тоже против...
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ринок землі має вводитися поступово - на найближчі 5 років дозволити покупку не більше 500 ГА в одні руки для громадян України. Спочатку - дрібні фермерські господарства.... Але бобікам - какаяразніца
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А не треба було допускати справжніх бариг до влади!
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так, кінець барижної корупційної України і початок сильної, економічно-стабільної України.
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Что самое интересно, что против рынка земли выступают те у кого этой самой земли и нету "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3608
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А те, у которых есть смутно догадываются, шо их пай в селе Жабокрич интересует рептилоидов не больше, чем их Ланос 2004 года или чем их двухкомнатная квартира в Крыжополе.
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Вроде цена за гектар, так зебилы сказали, будет стоить 2 тысячи долларов. А теперь представь династия учетилей в составе 4 человека при зарплате 4 к баксов это: 2 га * 4 в месяц = 8 * 12 = 96 гектаров за год. Да им и преподавать потом больше не прийдется
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Цена зависит от спроса и предложения, а не от чьих то хотелок
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Но зеленский же смог только одним взглядом косого разбойныка снизить цены на горючку аж на целую гривню? "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5417
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Это на самом деле очень логично. Т.к. выступают не против продажи, а против покупки земли другими
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А ти за всіх розписуєшся? У моїх родичівє є паї, але вони проти продажу с/г угідь!
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Кокой референдум? Зеленое стадо считает что мудрый нарИд отдав им свои голоса на выборах дал им карт-бланш...
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Шмакля і його друзі вважають що вони виграли джек-пот - тобто це нагрода, а не тяжкий хрест. Вже був такий правитель, він тепер живе в Ростові.
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Німці і саудити протестують проти обмеження конкуренції. Так хочеться українських чорноземів. За копійки, але навічно.
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За копейки это арендовать, если Немцы и Саудиты хотят инвестировать в Украину, помогая наращивать экспорт, насыщать рынок труда и платить налоги я лично им больше был бы рад чем местному жлобку платящему селянам водкой и мешком кукурузы.
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Та які питання, орендуй і плати селянам по млн дол за га.
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Ну тобі може і водкою платять, а моїм родичам десь по 8-10 тис. грн на рік... І це платить дрібний фермер, навіть не агрохолдінг крутий!
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В Європі при подібних подіях---на вулицю виходять сотні тисяч. а в нас сотні громадян. це говорить про стан суспільства! "А какая разница" Тому і живемо як в Африці.
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Ну громадяни для себе вже все вирішили. Власне так само як і Ви, судячи з прапорця, що біля Вашого ніку. "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5852
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А прапорець цей мені Цензор причепив і не може зняти. Тому не в прапорці справа. а вділах.
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В Европе этих ряженых гнали бы срачами, вдуматься только - вернуть средневековье запретив продавать свою землю! Земля в ЕС продается, в большинстве случаев иностранным компаниям тоже, потому что это необходимо для развитой экономики и благосостояния граждан. А ты - проплаченный бот под немецким ВПН.
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Как выйдут сотни тысяч, если люди на работе? А это неработающее проплаченное стадо вышло на шабашку. Что то титушни не видно, хотя наверное сделали выводы по прошлому разу что на фермеров они не тянут )))))
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Абсолютно правильні вимоги. До речі, зелені самі всі вуха продзижчали про референдум щодо продажу землі. А потім зелений Свинарчук Стефанчук сказав, що виборці дали це право зеленим без проведення референдуму, коли їх обрали.
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Надо запасаться попкорном, что то будет серьезное, если примут этот закон.
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Думаю ничего не будет. Кинутся определенные товарищи к корыту. Им будет не до протестов. Собственно ИМХО все пройдет по сценарию прихватизации промышленных предприятий. Боже, спаси Украину.
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У мене є знайомий фермер - він їздить на лексусі і відпочиває кілька разів на рік за кордоном. У вас в уяві фермер - це смердючий мужик в куфайці і брудних валянцях?
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Это зебилы походу!,все постановочное как в к95, что бы небыло настоящего митинга!
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Молодец!
Поражаюсь, как же пэте повезло с лохторатом.)))
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Я всегда молодец!,а как вам повезло с моникой омански!
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У порошенки 100.000 ГА земли в Винницкой обл.взятой в "аренду" за копейки.
Именно поэтому и борьба до кровавого поноса....прийдется раскошеливаться в казну,которую он 5 лет успешно разворовывал.
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после принятия закона о земле, ему понадобится 10 человек и 100 млн долларов, чтобы купить эту землю НАВСЕГДА. как думаешь, это хорошо?
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И тут у зебилов Порошенко? Взяты в аренду за копейки? А кто заставлял в аренду отдавать за копейки?
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Взял-это мягко сказано.Украл за копейки."Аренда" -это для лохов.
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Відтепер оформить офіційно, селяни підуть нафіг, зашибись.
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Нет справедливого рынка земли, соответственно нет справедливой арендной платы.
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идиот зебильный... большинство украинской земли будет в руках у кукловода клоуна
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Ну для чого брехати Є там знайомі, за гектар--4000грн, а в нас під Києвом--2000грн за гектар. Тому ти просто БРЕХУН, або провокатор, або зебіл.
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Вы не правы, аренда везде отличается и связано это не с арендаторами, а с развитостью сельскохозяйственной инфраструктуры, а именно- наличие дорог, удаленность от элеваторов, площадь конкретного поля, культуры под посев и многое другое.
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У мене землі кілька соток... Чому декілька десятків проплачених ушльопків не дають мені права продати цю землю сусіду який знає як її обробляти? Мені начхати, що у Порошенка 10 000 гектарів і чомусь йому не вигідно. Чому мені забороняють розпоряджатися моєю власністю? Хай заборонять продавати квартири, щоб куча чинуш сиділа і синіла від злості,що не може продати награбоване. При чому тут право розпоряджатися землею , яке відібрав у українців ще Ленін? Маразматики.
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ао-перше - не сусіду, а тому, кому скажуть по ціеі яку сажуть.. Не погодишся - хату спалять. Але в тебе ніяких соток нема - ти на клаві на пляшку настукуєш.
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тому що ти, сирожа, киевский офисный планктон, который пишет комменты по заданию партии, не задумываясь о содержании.
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Хрень якась, що це за земля "декілька соток", город біля хати, так його можна продати, у мене 8 га і я проти цього закону, нехай буде референдум.
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То ви заради продажу кількох соток готові втратити країну? Маємо, що маємо. З такими поглядами ви достойні такого життя.
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Відкрию тобі страшний секрет, кілька соток - це не пай! Паї гектарами міряються, по кілька соток паї ніхто не роздавав!

Кілька соток - це присадибна ділянка, а присадибні ділянки та земля під будівництво хати/дачі у нас офіційно і легально продаються з 2001 року!

Тому ніяких соток у тебе немає! Ну або, як варіант, тебе в гуглі забанили і ти не знаєш, як ділянку продати "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1911
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А где Голобородько Бубочка на велике?
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Да ,нужен референдум ,потому что можем получить такую бомбу шо мало не покажется никому .
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І не можу не визнати, що ринок землі потрібен, але, згадуючи нашу сумнозвісну "приватизацію" і, знаючи, хто впроваджує цей ринок, якось не по собі. Не має довіри.
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15 января 2020 года состоится предварительное заседание кредитного комитета МВФ. Но кредита Вове не дадут, поскольку у него разума нету.
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Какой референдум ? Вы что ? Всё уже решено ! 😜
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да какая разница - 73% это приговор Украине - каждый теперь сам за себя
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Референдум не выход, зеленые ублюдки нарисуют тот результат который им надо
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Сраные иезуиты нанятые холдингами, Ляшки и прочая мразь топят за монополию агрохолдингов и деграданство, совок.
Опять "особый путь", не надоело еще что вам боты хреном по ушам колотят? Если в Европе, да во всем мире можно продавать землю, даже иностранцам, а в Таджикистане и Северной кореи нельзя то мы не можем себе позволить плодить коррупцию дальше. Я, например хочу купить небольшой участок земли для бизнеса и готов вложить в деньги, но я ни копейки не вложу если я не хозяин земли, а мне ее подсовывают какимито мутными арендами, не в этой стране.
Закрытый и коррумпированный рынок земли это крипатчина с неофеодалами или совок с селянами без паспортов - только рынок, только открытость и прозначность!.
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В Сингапурі не можна, там за це смертна кара.
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Ну ахренеть теперь, еще Венесуэла запрещает продажу, А США, Германия и Япония разрешает, уже разок шли особым путем с рашкой, может нужно не ориентироваться на мировое отродье, а на адекватные страны? Я не буду в этой стране арендовать землю, деньги и время готов вложить только за свою землю.
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Вибач Шарик, але ти балбес, саме агрохолдінги скуплять всю землю, а що не скуплать то перекриють доступ, я вже 10 років воюю з фірташем, тепер він скупить землю наколо і перекриє мені доступ, в цьому законі нема заборони цього.
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Для бизнеса уже и сейчас можете купить себе землю свободно, в чём проблема.
А вот для агробизнеса - нельзя, вдруг Вы рептилоид, или покупаете по поручению рептилоида, например.
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"Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9544

Из этой титушки фермер, как из оманского президент...
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Тю, так в селі 90% населення одягається в спортивні костюми... Ти в селі хоч раз був?
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А как ты определил, что этот кугут из села и что он не стогривневая титушня из соседнего спортклуба?
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Я нічого не апрєдєліл, це ти його в тітушки записав зразу... Можеш просвітиш, як ззовні відрізнити типового тітушку від типового жителя села? "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4817
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а как ты определил, что это не фермер или сын фермера?
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СЛУГИ ЧУЖИХ ГОСПОД Январь 14, 2020Без рубрикиКомментарии

"Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5773Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
Ну что, зимние праздники отпели, отплясали и отдохнули всю украинскую «политическую элиту» на разнообразных курортах мира. Они также ознаменовались трагедией, которую можно было избежать.
Начнем по порядку, с того дня, когда Трамп принародно нейтрализовал иранского генерала Сулеймани. Сулейани, который формально был вторым лицом в Иране, можно было бы уничтожить давно и тихо. Так, чтобы его убийство не прозвучало террористическим актом на весь мир, который позволен Цезарю, но не позволен быкам.
Оправданием этого убийства послужили инсинуации о том, что Сулеймани готовил террористические акты против американских граждан. Эти инсинуации в форме доказательств никто до сих пор не видел. Трампу надо было отвлечь внимание от своего импичмента, это понятно. Ему также надо было продемонстрировать свою силу Ирану, остановив распространение влияния Ирана в регионе. Конечная цель Соединенных Штатов - привести к концу режим исламских фундаменталистов, захвативших власть в Иране 40 лет тому назад. В этом его союзником была и остается иранская оппозиция, недовольная экономическим положением, поскольку старцы айятоллы хотят во что бы то ни стало ядерную бомбу склепать, ввергая из-за этой своей мечты все население Ирана в состояние жесточайшей экономии из-за наложенных на страну санкций.
С убийством Сулеймани Трамп просчитался, потому что иранский народ вдруг объединился и стал рвать и жечь американские флаги на площадях. То же самое произошло и в Ираке. Генерал Сулеймани был двуликим Янусом - он возглавлял «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). КСИР - это армия, насчитывающая 400 тыс. солдат и подчиняющаяся не президенту, а духовному лидеру Ирана. Другими словами, у духовных вождей нации есть своя армия. Сулеймани также продвигал идеи и влияние Ирана в Ираке и Сирии, делая Иран не последним игроком в регионе. Он также физически уничтожал членов иранской оппозиции. Но он боролся и против ИГИЛ. Для одних он был героем, для других сволочью. Но когда кто-то, лидер другой страны, вдруг решает казнить второе лицо в чужом государстве, пусть даже сволочь, у многих людей возникает вопрос - почему кто-то вмешивается в наши внутренние дела? Если он сволочь, он наша сволочь и мы разберемся сами.
После открытой расправы над Сулеймани последовал ответ Ирана и его странная месть. По американским базам в Ираке были выпущены ракеты с такой точностью, что ни один военнослужащий - американский или иракский не погиб. Слава Богу, что не погиб, но месть оказалась несколько символической. И вдруг мир узнает о реальной трагедии и настоящих жертвах - экипаже и пассажирах украинского авиалайнера, вылетающего рано утром 8 января из аэропорта Тегерана. И вот тут все до сих пор не клеится. Американцы закрыли воздушное пространство над Ираном и Ираком, но больше никто этого не сделал. Почему они сказали своим пассажирским самолетам не взлетать? Перед тем, как вылетел украинский Боинг, было осуществлено 4 рейса другими авиакомпаниями. Рейс Тегеран-Киев был задержан на час. Его откладывали, потому что что-то не было еще согласовано? Не успевали подготовиться?
Сначала иранская сторона заявила о технической неисправности на украинском самолете. Консульство Украины послушно повторило эту версию, подставив своих авиаперевозчиков. Потом Иран признал, что Боинг, на борту которого были иранцы, канадцы, украинцы и др. был сбит случайно. По нему случайно оператор выпустил две ракеты, приняв его за вражеский объект. Представим себе - иранец-оператор сидит и видит точку, отдаляющуюся от аэропорта. Объект тяжелый, большой и медленный, на ракету не похож, но, тем не менее, оператор, у которого почему-то не было связи с командованием, выпускает по этой цели две ракеты.
Российские ракеты тоже дуры, куда пошлешь, туда и летят, не разбирая габаритов и скорости цели. Помню, нам то же самое говорили и про «БУК», сбивший малазийский Боинг МН17, мол, ракета не распознала и ошиблась целью. Мол, «БУК» тащили из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не для того, чтобы МН17 подбить, а для других целей.
Человеческий фактор, который убивает ничего не подозревающих и абсолютно невинных людей. И детей. На борту украинского Боинга было 19 детей. Лично я в этот человеческий фактор, ошибку или случайность, связанную с ним, не верю.
Лидеры США, Канады и Великобритании, которые могут гордиться оперативностью и эффективностью своих разведок, молчали почти сутки. Потом рассказали миру о том, что украинский самолет был сбит ракетами. И тут случается практически чудо - Иран, ранее отрицавший свою причастность, заявляет о том, что берет на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, который был принят за крылатую ракету (?!) И не просто кто-то, а Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность. Ситуация переворачивается. Иранский народ, взбешенный враньем своих духовных лидеров и их военной машины, выходит на улицы. У Трампа появляется надежда. На этот раз, режим исламских фундаменталистов, клепающий ядерную бомбу у себя в подвалах, наконец-то падет.
Кстати, те, кто громко писал у себя в Телеграм каналах о том, что теперь можно забыть об импичменте Трампа, ошиблись. Нэнси Пелоси на этой неделе направляет документы по импичменту Трампа в Сенат. Отвлечь от импичмента не удалось, но вдруг получится избавиться от духовных отцов в Иране? Хоть что-то. У каждого свои приоритеты.
Оплаченные человеческими жизнями…
Теперь что касается Украины. Наши политические фрики вернулись с курортов мира. Отдохнули. Трагедию не предвидели. Старшего по стране не оставили.
Да и зачем оставлять кого-то в стране, которая балансирует на грани призрачного бытия и исчезновения? Думать не надо, за них думают в Кремле и в Белом Доме, поэтому с легким сердцем разъехались. Во время трагедии возвращаться не спешили, потому что, опять-таки, от них ничего не зависело. Послушно повторяли то, что звучало от старших товарищей.
- Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
Вернувшись, наконец, домой ртами на загоревших рожах стали озвучивать соболезнования родным и близким погибших. Там одна «косоглазая мадонна», пролоббировавшая кассовые аппараты, сказала, что у «столпов», которых Зеленский расставил на ключевые должности в государстве и которые призваны бдеть за безопасностью страны и ее граждан, есть обязательства перед своими семьями. То есть семьям захотелось на экзотические, солнечные или лыжные, но обязательно дорогие курорты, и украинская политическая элита упорхнула.
Они и раньше туда ездили, будучи служащими второго и третьего эшелона в режимах главных воров Украины - Януковича и Порошенко. Став у руля страны, разницы не почувствовали - раньше выполняли указания и сейчас выполняют указания. Некоторые по инерции продолжают славить своих прежних хозяев.
Горькая ирония состоит в том, что слуги как были слугами, так ими и остались. Только народ Украины тут ни при чем.
Теперь о Зеленском. Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
- Зеленский идет к краху по граблям Порошенко и с помощью людей Порошенко
Неужели так обязателен был отдых в Омане со всем этим водевилем со второстепенными официальными лицами в качестве статистов? Кстати, ими прикрывали не столько отдых, сколько встречу с российскими силовиками, которых из Москвы привез чартер, забравший Зеленского из Омана 18 часов спустя после трагедии. Говорят, договоренности не было достигнуто, но о чем договаривались под прикрытием оманского водевиля, оплаченного из личного кармана Зеленского? Да и что там делал Ермак на личные деньги Зеленского? Или наш президент решил оплачивать политику из своего кармана?
Еще один штрих - Вова Зеленский своим указом вывел Марину Порошенко из состава Совета по развитию главного музея Украины «Художественный Арсенал» и ввел в состав Совета свою жену. Вот так… Это про башмаки, которые Петя оставил для преемника.
- Зеленский ввел свою жену в совет «Мистецького арсенала», который ранее возглавляла жена Порошенко
Хочу еще несколько слов ск
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tZE inform

@tZEinform

·31 мин
Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков "Эпоха бедности" продолжает заканчиваться. Вместе с умом и совестью власти Зеленского.
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Нужен не референдум, а Майдан и гнать предателей народа с власти.
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а шо такое в сватах и слуге не объяснили лехторату как хорошо будет шо перестали смотреть телевизерь
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Распродать землю легко, быстро и дешево, но рынок земли сам по себе, без продуманной аграрной политики, не станет стимулом для глубокой переработки и развертывания новых производств у нас, в Украине.
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Тільки аж в 26.12.1974 році в окупованій московитами державi УНР окупаційна назва урср (постановою оккупантiв совміна ссср N677) було дозволено видавати паспорти рабам -селянам, мешканцям сіл. 22 тисячі сіл, 22000 кривавих резервацій для українців, було створено загарбниками московитами в окупованій Україні, 22000 гетто для апатридів без громадянства. Мільйони рабів, щоб виїхати за межі резервації, звертались до сільради за візою. За перебування без візи поза межами резервації більше 1 місяця викликало тяжке кримінальне переслідування аж до розстрілу. Війна на знищення українців триває з 1654 року, а активна фаза ‒ з 1917 року це Голодомор, розстріли, репресії и геноцид, тривають i зараз в тимчасово окупованому кремлівськими фашистами .... уйла Криму та на Донбасi. До 1961-го у українських селян навіть була відсутня пенсія. А до 1980 рр. записи в трудовій були одним словом "робив". Без вказання кваліфікації ‒ всі повинні бути однаковими люмпен -рабами у комунофашистів. Робота обліковувались і "оплачувалася" виключно трудоднями..
Це все було щойно, якихось пару десятків років тому. Ми все: і голодомори і геноцид маємо жорстко пригадати кремлівським окупантам.
А не продавати в тому числі і цим лютим ворогам України проклятим московським окупантам нашу рідну землю, щоб вони знову влаштовували нам голододомор і геноцид українців.
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Маю,під Києвом пай ,але проти такого продажу,який хочуть зробити зелені чоловічки. Треба визначитись з кадастром, закрити всі уловкі продажу іноземцям ((але це майже неможливо,бо багато мають по два паспорти) встановити мінімальну граничну ціну, відповідальність за подальше використання. А також встановити справедливу оплату за аренду. І РЕФЕРЕНДУМ. Бо це надзвичайно важливе питання для України.
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Судя по количеству протестующих последняя редакция закона народу понравилась,значит закон неплохой.
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Референдумы можно только в ДНР проводить. Не готовы брать оружие в руки - терпите и слушайтесь. Дебилеам власть зебилов!
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«Накануне праздников представители всех фракций подписали Меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ, как так случилось, кто сломал решение всех фракций Верховной Рады Украины и пустил в незаконном русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу к нашему самоуничтожению?» - подчеркнула лидер «Батькивщины» Ю. Тимошенко
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