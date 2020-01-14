 "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники з транспарантами перекрили рух на вул. Інститутській, Грушевського, Липській у центрі Києва. Вони безперервно ходять через пішохідні переходи, тим самим не даючи проїхати автотранспорту. Це призвело до ускладнення руху транспорту в центрі столиці, а також до конфліктів мітингувальників з водіями автомобілів.
Також деякі мітингувальники зібралися під будівлею Верховної Ради.
Протестувальники вимагають не ухвалювати законопроєкт, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А так да....- тоже против...
СвинарчукСтефанчук сказав, що виборці дали це право зеленим без проведення референдуму, коли їх обрали.
))))
Отож)))
Поражаюсь, как же пэте повезло с лохторатом.)))
Именно поэтому и борьба до кровавого поноса....прийдется раскошеливаться в казну,которую он 5 лет успешно разворовывал.
Кілька соток - це присадибна ділянка, а присадибні ділянки та земля під будівництво хати/дачі у нас офіційно і легально продаються з 2001 року!
Тому ніяких соток у тебе немає! Ну або, як варіант, тебе в гуглі забанили і ти не знаєш, як ділянку продати
ГолобородькоБубочка на велике?
Опять "особый путь", не надоело еще что вам боты хреном по ушам колотят? Если в Европе, да во всем мире можно продавать землю, даже иностранцам, а в Таджикистане и Северной кореи нельзя то мы не можем себе позволить плодить коррупцию дальше. Я, например хочу купить небольшой участок земли для бизнеса и готов вложить в деньги, но я ни копейки не вложу если я не хозяин земли, а мне ее подсовывают какимито мутными арендами, не в этой стране.
Закрытый и коррумпированный рынок земли это крипатчина с неофеодалами или совок с селянами без паспортов - только рынок, только открытость и прозначность!.
А вот для агробизнеса - нельзя, вдруг Вы рептилоид, или покупаете по поручению рептилоида, например.
Из этой титушки фермер, как из оманского президент...
Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
Ну что, зимние праздники отпели, отплясали и отдохнули всю украинскую «политическую элиту» на разнообразных курортах мира. Они также ознаменовались трагедией, которую можно было избежать.
Начнем по порядку, с того дня, когда Трамп принародно нейтрализовал иранского генерала Сулеймани. Сулейани, который формально был вторым лицом в Иране, можно было бы уничтожить давно и тихо. Так, чтобы его убийство не прозвучало террористическим актом на весь мир, который позволен Цезарю, но не позволен быкам.
Оправданием этого убийства послужили инсинуации о том, что Сулеймани готовил террористические акты против американских граждан. Эти инсинуации в форме доказательств никто до сих пор не видел. Трампу надо было отвлечь внимание от своего импичмента, это понятно. Ему также надо было продемонстрировать свою силу Ирану, остановив распространение влияния Ирана в регионе. Конечная цель Соединенных Штатов - привести к концу режим исламских фундаменталистов, захвативших власть в Иране 40 лет тому назад. В этом его союзником была и остается иранская оппозиция, недовольная экономическим положением, поскольку старцы айятоллы хотят во что бы то ни стало ядерную бомбу склепать, ввергая из-за этой своей мечты все население Ирана в состояние жесточайшей экономии из-за наложенных на страну санкций.
С убийством Сулеймани Трамп просчитался, потому что иранский народ вдруг объединился и стал рвать и жечь американские флаги на площадях. То же самое произошло и в Ираке. Генерал Сулеймани был двуликим Янусом - он возглавлял «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). КСИР - это армия, насчитывающая 400 тыс. солдат и подчиняющаяся не президенту, а духовному лидеру Ирана. Другими словами, у духовных вождей нации есть своя армия. Сулеймани также продвигал идеи и влияние Ирана в Ираке и Сирии, делая Иран не последним игроком в регионе. Он также физически уничтожал членов иранской оппозиции. Но он боролся и против ИГИЛ. Для одних он был героем, для других сволочью. Но когда кто-то, лидер другой страны, вдруг решает казнить второе лицо в чужом государстве, пусть даже сволочь, у многих людей возникает вопрос - почему кто-то вмешивается в наши внутренние дела? Если он сволочь, он наша сволочь и мы разберемся сами.
После открытой расправы над Сулеймани последовал ответ Ирана и его странная месть. По американским базам в Ираке были выпущены ракеты с такой точностью, что ни один военнослужащий - американский или иракский не погиб. Слава Богу, что не погиб, но месть оказалась несколько символической. И вдруг мир узнает о реальной трагедии и настоящих жертвах - экипаже и пассажирах украинского авиалайнера, вылетающего рано утром 8 января из аэропорта Тегерана. И вот тут все до сих пор не клеится. Американцы закрыли воздушное пространство над Ираном и Ираком, но больше никто этого не сделал. Почему они сказали своим пассажирским самолетам не взлетать? Перед тем, как вылетел украинский Боинг, было осуществлено 4 рейса другими авиакомпаниями. Рейс Тегеран-Киев был задержан на час. Его откладывали, потому что что-то не было еще согласовано? Не успевали подготовиться?
Сначала иранская сторона заявила о технической неисправности на украинском самолете. Консульство Украины послушно повторило эту версию, подставив своих авиаперевозчиков. Потом Иран признал, что Боинг, на борту которого были иранцы, канадцы, украинцы и др. был сбит случайно. По нему случайно оператор выпустил две ракеты, приняв его за вражеский объект. Представим себе - иранец-оператор сидит и видит точку, отдаляющуюся от аэропорта. Объект тяжелый, большой и медленный, на ракету не похож, но, тем не менее, оператор, у которого почему-то не было связи с командованием, выпускает по этой цели две ракеты.
Российские ракеты тоже дуры, куда пошлешь, туда и летят, не разбирая габаритов и скорости цели. Помню, нам то же самое говорили и про «БУК», сбивший малазийский Боинг МН17, мол, ракета не распознала и ошиблась целью. Мол, «БУК» тащили из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не для того, чтобы МН17 подбить, а для других целей.
Человеческий фактор, который убивает ничего не подозревающих и абсолютно невинных людей. И детей. На борту украинского Боинга было 19 детей. Лично я в этот человеческий фактор, ошибку или случайность, связанную с ним, не верю.
Лидеры США, Канады и Великобритании, которые могут гордиться оперативностью и эффективностью своих разведок, молчали почти сутки. Потом рассказали миру о том, что украинский самолет был сбит ракетами. И тут случается практически чудо - Иран, ранее отрицавший свою причастность, заявляет о том, что берет на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, который был принят за крылатую ракету (?!) И не просто кто-то, а Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность. Ситуация переворачивается. Иранский народ, взбешенный враньем своих духовных лидеров и их военной машины, выходит на улицы. У Трампа появляется надежда. На этот раз, режим исламских фундаменталистов, клепающий ядерную бомбу у себя в подвалах, наконец-то падет.
Кстати, те, кто громко писал у себя в Телеграм каналах о том, что теперь можно забыть об импичменте Трампа, ошиблись. Нэнси Пелоси на этой неделе направляет документы по импичменту Трампа в Сенат. Отвлечь от импичмента не удалось, но вдруг получится избавиться от духовных отцов в Иране? Хоть что-то. У каждого свои приоритеты.
Оплаченные человеческими жизнями…
Теперь что касается Украины. Наши политические фрики вернулись с курортов мира. Отдохнули. Трагедию не предвидели. Старшего по стране не оставили.
Да и зачем оставлять кого-то в стране, которая балансирует на грани призрачного бытия и исчезновения? Думать не надо, за них думают в Кремле и в Белом Доме, поэтому с легким сердцем разъехались. Во время трагедии возвращаться не спешили, потому что, опять-таки, от них ничего не зависело. Послушно повторяли то, что звучало от старших товарищей.
- Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
Вернувшись, наконец, домой ртами на загоревших рожах стали озвучивать соболезнования родным и близким погибших. Там одна «косоглазая мадонна», пролоббировавшая кассовые аппараты, сказала, что у «столпов», которых Зеленский расставил на ключевые должности в государстве и которые призваны бдеть за безопасностью страны и ее граждан, есть обязательства перед своими семьями. То есть семьям захотелось на экзотические, солнечные или лыжные, но обязательно дорогие курорты, и украинская политическая элита упорхнула.
Они и раньше туда ездили, будучи служащими второго и третьего эшелона в режимах главных воров Украины - Януковича и Порошенко. Став у руля страны, разницы не почувствовали - раньше выполняли указания и сейчас выполняют указания. Некоторые по инерции продолжают славить своих прежних хозяев.
Горькая ирония состоит в том, что слуги как были слугами, так ими и остались. Только народ Украины тут ни при чем.
Теперь о Зеленском. Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
- Зеленский идет к краху по граблям Порошенко и с помощью людей Порошенко
Неужели так обязателен был отдых в Омане со всем этим водевилем со второстепенными официальными лицами в качестве статистов? Кстати, ими прикрывали не столько отдых, сколько встречу с российскими силовиками, которых из Москвы привез чартер, забравший Зеленского из Омана 18 часов спустя после трагедии. Говорят, договоренности не было достигнуто, но о чем договаривались под прикрытием оманского водевиля, оплаченного из личного кармана Зеленского? Да и что там делал Ермак на личные деньги Зеленского? Или наш президент решил оплачивать политику из своего кармана?
Еще один штрих - Вова Зеленский своим указом вывел Марину Порошенко из состава Совета по развитию главного музея Украины «Художественный Арсенал» и ввел в состав Совета свою жену. Вот так… Это про башмаки, которые Петя оставил для преемника.
- Зеленский ввел свою жену в совет «Мистецького арсенала», который ранее возглавляла жена Порошенко
Хочу еще несколько слов ск
tZE inform
@tZEinform
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Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков "Эпоха бедности" продолжает заканчиваться. Вместе с умом и совестью власти Зеленского.
Це все було щойно, якихось пару десятків років тому. Ми все: і голодомори і геноцид маємо жорстко пригадати кремлівським окупантам.
А не продавати в тому числі і цим лютим ворогам України проклятим московським окупантам нашу рідну землю, щоб вони знову влаштовували нам голододомор і геноцид українців.