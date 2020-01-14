 "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники з транспарантами перекрили рух на вул. Інститутській, Грушевського, Липській у центрі Києва. Вони безперервно ходять через пішохідні переходи, тим самим не даючи проїхати автотранспорту. Це призвело до ускладнення руху транспорту в центрі столиці, а також до конфліктів мітингувальників з водіями автомобілів.

Також деякі мітингувальники зібралися під будівлею Верховної Ради.

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Протестувальники вимагають не ухвалювати законопроєкт, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ