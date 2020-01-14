 Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні повідомив на відкритті пленарного засідання спікер парламенту Дмитро Разумков.
Разумков розповів, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про значне підвищення депутатських зарплат - траплялися, за його словами, цифри до 100 000 грн. Він звернувся до апарату Ради і уточнив реальні параметри підвищення, яке пов'язане зі зміною прожиткового мінімуму.
Також Разумков згадав про повідомлення в ЗМІ щодо премій для керівників окремих держвідомств і міністерств, і закликав депутатів розпитати про підстави і розміри цих премій представників Кабміну на годині запитань до уряду.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше.
Ему и шалаву нагуглить надо и по команде на кнопку надать....не-не тут работы на 100тыс, не меньше!
"Согласно декларации, 27 декабря Дубинский получил от матери, Аллы Березовской, Mercedes-Benz G 55 2009 года (1261098 грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 (1123632 грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (345832 грн).
2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1150000 грн."
https://www.youtube.com/watch?v=fALRfpcoKm0
моей соседке (ребенок войны, скидка на ком услуги 25%) прислали квитанцию. Так скидка есть только на горячую воду и отопление, на остальное скидок нет. Пошла разбираться, оказывается, ЗЕленое стадо приняло постановление, что скидки теперь зависят от суммы денег, которую выделило правительство и платится по приоритету - тепло, гор вода, квартплата и т.д. Мало выделили, вот и получи часть скидки.....
Итог - женщина с пенсией 1 700 грн не получает скидку за хол воду, квартплату, водоотвод, газ, электроэнергию....
В счете за декабрь скидка только за отопление.....
А давайте, ЗЕбобики, сделаем наоборот, вы, за свою тупость, будете получать зарплату по остаточному принципу, а дадите денег пенсам, которые просто живут в нищете и за счет которых вы решаете проблемы с бюджетом.
Выносить надо такую власть!
Разумков, алло, гривна укрепилась, какая такая
собакаиндексация? Или "Слуги урода" снова наеобманывают?
Я вообще-то не против повышения, НО только если зарплата всевозможных чиновников и нардепутан будет привязана к минимальной зарплате, т.е. она не должна превышать 5 минимальных зарплат.