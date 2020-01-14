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 Політика України
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Все про:закон (811) Зеленський (4120) рейдерство (197)

 Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Земельного кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

Також передбачається введення на законодавчому рівні дієвих запобіжників, які б унеможливили:

- неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, зокрема шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які використовуються ними.

- захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);

- поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток)

- протиправне припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності.

Також читайте: 368 "заплямованих" реєстраторів позбавлені права доступу до реєстрів нерухомості, - Гончарук

Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 5 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169742
 
 
 Топ коментарі
 
Імітація бурхливої діяльності.
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А возврат Игорю Валерьевичу Привет Банка это не будет считаться рейдерским захватом? Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 1749
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Тепер усі захоплення майна земель та інших активів в Україні стануть правомірними.
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то що, тепер бурят богдан, не зможе заволодіти активами Бахматюка?
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Тепер усі захоплення майна земель та інших активів в Україні стануть правомірними.
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Опа, пишут что при "Порохе" едва ли не каждую неделю - новый завод открывали иностранцы, но закона не было? Так какой же дурак захотел бы чтобы после запуска завода, на следующий день он уже просто Вася, а завод переписан на Ваню Пупкина?
Или заводы открывали под личные обязательства Гройсмана? или кто-то заврался?(я эт у/в Антиколорадоса читал - шо открывалась куча всякого, а теперь - наоборот, бегут отсюдова)
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Опа, пишут что при "Порохе" едва ли не каждую неделю...
У нас много чего пишут. Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 1638 Бумага все стерпит. А уж тем более электронная. Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 8539
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А возврат Игорю Валерьевичу Привет Банка это не будет считаться рейдерским захватом? Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 1749
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Це буде вважатись боротьбою з рейдерським захопленням... Ой, мля, це ж тоді вийде, що держава - рейдер. Так і ІгарВалєріч неувінават. Ай-ай-ай, що ж тоді робити?
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Порошенко подписал важный для борьбы с рейдерством закон

"Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством"

Ну и что, уже не будет рейдерства?
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Наверно по этому закону, теперь рейдерство называется бизнес конкуренция?
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так, а де вiдео пiдписання з фiтнес-залу, з унiтазу, чи з пляжу?
якось не в традицiях...невже шмаркля втрачає форму???
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