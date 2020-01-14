 Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.
Також передбачається введення на законодавчому рівні дієвих запобіжників, які б унеможливили:
- неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, зокрема шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які використовуються ними.
- захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);
- поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток)
- протиправне припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності.
Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 5 грудня 2019 року.
Или заводы открывали под личные обязательства Гройсмана? или кто-то заврался?(я эт у/в Антиколорадоса читал - шо открывалась куча всякого, а теперь - наоборот, бегут отсюдова)
У нас много чего пишут. Бумага все стерпит. А уж тем более электронная.
"Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством"
Ну и что, уже не будет рейдерства?
якось не в традицiях...невже шмаркля втрачає форму???