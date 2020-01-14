EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3180  89
Все про:запит (18) Зеленський (4120) Гончаренко (216) Оман (20)

 Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману. ДОКУМЕНТ

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко направив депутатський запит до Офісу Президента щодо поїздки Президента України Володимира Зеленського до Оману.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Faceboоk, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому Президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання? Чекаємо на офіційну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 01
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 02
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 03
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169740
 
   
 Топ коментарі
 
Поїхав так поїхав. Погано, що повернувся.
 показати весь коментар
 
був клоун - тепер віслюк..... Дарвін здивований Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 7885
 показати весь коментар
 
Мендель отпишется, что летал на похороны султана. Ну, поспешил чуток.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прослідковується закономірність - немає Зє в Україні.Врази менше робиться різних капостей.
 показати весь коментар
 
 
да и где то сразу кого трясет что то сгорает тайфуны землетрясения загрязнения морей сбитие самолетов всяких.. прямо Черный Президент у нас Волька не иначе....
 показати весь коментар
 
 
молодец???
Ну да.....при любой власти типа "нужный"...как и его папашка костусев.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Был рыг, теперь ПЕС. Чудеса
 показати весь коментар
 
 
був клоун - тепер віслюк..... Дарвін здивований Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 7885
 показати весь коментар
 
 
ну, і ти був клоун. Тепер - конферансье. Шануйся! Бо тебе в клоуни назад тягне!
 показати весь коментар
 
каждый вопрос - как котенка нашкодившего в его лужу лицом: зачем ты написял?! ты знаешь, где лоток твой?! будешь еще?! ну и ответов на эти вопросы, наверное, будет примерно столько же.
 показати весь коментар
 
 
Интересны вопросы по всем 10 пунктам и особенно - дополнительным, а не только те, которые указаны в статье.
 показати весь коментар
 
 
Мендель отпишется, что летал на похороны султана. Ну, поспешил чуток.
 показати весь коментар
 
 
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 4660

Гтувався завчасно до похоронів, навіть Ленка в тапочках поїхала
 показати весь коментар
 
 
нужно было в этом запросе задать всего один вопрос...


- Встречался ли Зеленский с Сурковым или другими оккупантами из Московии во время его тайного пребывания в Омане?...

И все....
 показати весь коментар
 
 
это как бы .... ну, тот что пожирал своих оппонентов в Африке, Лугаме, или Могабе, как-то так, правдиво ответил на вопрос - ели ли вы людей.
вопрос правильный, но ответ будет: Нет!, вывсеврети.
 показати весь коментар
 
 
ответ может быть и нет...., НО ведь факты все равно сплывут так или иначе..., если соврал..
Сама Московия сольет или США, или кто то еще....- вопрос времени...
 показати весь коментар
 
 
А США это зачем? Трампу то? Сраться со Срашкой то?
А Срашка шоб не "слила", то Зеля должен выполнить кой-чяво. И ведь выполнит. Факты всплыли и об МН-17, и что?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гончаренко не хочет направить запрос на ригов медведчутских? Аааа медведчук с порохом кореша с конца 90-х + Гончаренко сам риг из Одессы.
 показати весь коментар
 
 
Питанням на питання відповідати то характерна риса зебнів?
Що ваш Нелох Віслюково Оманський там робив то?
 показати весь коментар
 
 
А Зеля и Рябошапка чего нехотят раз он кент Пороха?)) И что самолёт Медведчука делал в Омане пока тот Бубочка отдыхал?
 показати весь коментар
 
Это он между прочим - Б*гдану отправил, запрос то Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8773
Еще бы Путину отправил: Хочу узнать, кто сбил МН-17 и вот недавно наш самолет в Иране.
Умеет же гад поднят градус внимания к своей персоне. В Одессе он визжал за российский язык и клеймил "нациков", а тут сам стал "нациком" и кричит о патриотизме. Гнило-ват типок, но завидую такой про-вор-ности данного "деятеля".
 показати весь коментар
 
 
***** запити вже направляли. Тепер істину по МН-17 буде встановлювати Гаагзський трибунал.
 показати весь коментар
 
 
6-та відпустка за 8 місяців і регулярна відсутність на 2-3 дні, треба провести медичну експертизу на рахунок залежності гаранта конституції і головнокомандуючого від речовин. Ці відосики з нарізками говорять про одне - президент не завжди може перебувати в режимі он-лайн.
 показати весь коментар
 
 
Кстати да. Тесты на наркозависимость кокаинист ЗЕ так и не прошел.

Так что не мешало бы ЗЕ проверить на чистоту крови, чистоту соблюдения интересов Украины и вообще адекватность.
Я бы вообще вставил ЗЕ в жопу датчик перемещений с электрошокером. Только дернулся не туда - получи электрозаряд в кишки.
Раз демократия не позволяет свергать силой ватного ублюдка, то хоть держать его на электроповодке.
 показати весь коментар
 
 
Допоки Зеленський не оприлюднить результатів аналізів щодо наркотичної залежності я його не вважаю не те що президентом, а й нормальним пацаном. Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 398
 показати весь коментар
 
 
Ах, смотрите, какой честный и порядочный нардеп Гончаренко! Ну всех победил: и Януковича и Порошенко, сейчас вон до Зеленского уже почти добрался. При всех президентах боролся с несправедливостью и коррупцией и поэтому при всех ему было хорошо.
 показати весь коментар
 
 
У монобільшості нема депутата такого рівня. Я поважаю Льошика за його позицію, він корисний для України хоча і розумію чому зебіків він переводить в стан підгорання. Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 2254
 показати весь коментар
 
 
"Он уважать себя заставил".Не,ошибся, у Лёши было по другому:"Мы уважать себя заставим".
Это по поводу русского языка .Помните?
Лёша ,поставь галочку себе- от ПР тебе зачёт.
 показати весь коментар
 
Малоросс, когда Гончаренко боролся с несправедливостью и коррупцией, что делал Зелемойский? Список вопросов в статье.
 показати весь коментар
 
Щось зебіли якісь збуджені в цій гілці. До чого б це?
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи розхитали рояль, і кришка впала.
 показати весь коментар
 
 
Наверное моча лидера в глазах щиплет, вот и беснуются
 показати весь коментар
 
 
Сивоха тогда был жиробасом, сейчас он похудел и от него уже ничего не осталось. Теперя это совсем другая Сивуха Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 9531
 показати весь коментар
 
 
Зивоха з ********** паличкою, яку витяг з свого заду?
 показати весь коментар
 
 
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Зеленский в "омане"
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8446

Аналитик "Тяжело работать, у нас нет источников в Омане"
Шеф (ехидно) "Да ты что?! У нас нет источников в Омане !?
Да это просто катастрофа ! Вот только Омана нам не хватало !"

Г-н Зеленский продолжает пребывать в благодушной уверенности, что вот он такой умный а все остальные, только "Квартал" смотрят. Эта история началась не вчера. Это история о бесконечной и безответной любви. К деньгам Если вы прочитаете нашу "Хронику одного Президента" и статьи блога, вы увидите, что мы не раз и не два писали о тяжелом финансовом положении Коломойского и Зеленского. Все что тому и другому удавалось перехватывать у государства съедала текучка и большие операционные расходы по поддержанию единства стада "слуг народа".

Кризис наступил недавно и внезапно, когда "Приват" , возглавляемый неустрашимым чешско-немецким самураем Петром (имячко то какое символическое) Крумхазлом, отбившись от протестующих "рабочих". "болельщиков". "приватизаторов автостоянок" и выживший на зло всем в неравной битве с украинской медициной, подал в Окружной суд Тель-Авива иск на почти 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов. Последний живительный источник израильских денег иссяк. Даже верный Беньямин был бессилен, окончательно запутавшись в попытках создать хоть что то напоминающее правительств в Израиле.

Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.

Ситуация требовала срочной реакции. Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа Украины на тему "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Осуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...

Мы опустим подробности о ставшим уже надоедливо-скучном вранье официальных пресс-служб Зеленского. О полете "... с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете". Ну разве что если этот "рейсовый" самолет летел без стандартной пересадки в Абу-Даби, а в состав семьи Зеленского, на правах усыновленного, входит еще и Ермак. (Богдану не волноваться !)

Приступим к сути. Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в котjрой обычно прячут деньги полученные не очень честным путем. Начиная с 2019 года у вех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных и включения серьезных механизмов обнаружения незаконных финансовых схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным международным рейтингом по иностранной валюте, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борье с отмыванием денег.

Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов и операций по ним. Пока эти попытки безуспешны, но со временем это все равно случится. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются убезопасить свои накопления.

Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически отмываются. Это далеко не новая схема. В одном из эпизодов, которые рассматривал Канцлерский Суд в Делавэре эта схема уже фигурировала в качестве отмывочнной схемы при покупке одного сталелитейного объекта непосредственно в США.

Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" , вовсе не исключено, что на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации". Выдан он или нет - это не тот вопрос который фигуранты этих расследований хотели бы проверить собственным телом, особенно после ареста уже второго фигуранта по делавэрскому делу..

Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня.
Идеальный финансовый курьер.

По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов. Есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось. Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать.

Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.

Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".

Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.

Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.
 показати весь коментар
 
 
"Какая разница что он делал в Омане?"-будет ему ответ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
надо ответить направив запрос в дурку по этому рыгу!
 показати весь коментар
 
 
Не гоніть. Це не лёшик писав. Він не вміє українською.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лешик пойдет туда, что Кива поправлял.
 показати весь коментар
 
 
когда Вошьдь было квартал-овцем, все их гастроли, даже на которых ихно величие собственной персоной не появлялось а чисто стригло бабосы, всё-таки анонсировались на афишах весёлых заведений..
но когда оно стало презом-ослом в пустынях оманы, ситуация поменялась наоборот: сейчас его не увидишь - не услышишь, прячется-морозится от всех, хотя бабло, походу, стрижётся не чемонданчиками как раньше, а грузовиками-вагонами потому, что на кону уже не его штопаный цЫрк, а вся Украина с тупыми, поэтому и благодарными 73%ными верными зрителями погорелого цЫрка..(((
 показати весь коментар
 
 
Поздно Леша задал свои вопросы, дал зелени время сочинить историю о невероятных усилиях по привлечению в Украину несметных инвестиций алибабашного Омана.
 показати весь коментар
 
Откровенно говоря, не доверяю и недолюбливаю этого Альошу, сына Костусева... но, надо отдать должное, в риторике он превзошел. И пока он служит оппозиции нынешним зеленым ошметкам, я с ним согласен. Впрочем, речь не о нем, а о цирковом ослике... разгулялся ослик...поверил в безнаказанность...
Вспомнилось:
А Козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихомолочку:
Как-то бороду завязал узлом
Из кустов назвал Волка сволочью.
А когда очередное отпущенье получал -
Всё за то, что волки лишку откусили, -
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, -
Но внимания тогда не обратили.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
гавкающая выскочка гавчеренко,лакей всех господ)))
А кто оплачивал гавчеренке поездку на озеро Комо???.....причем во время парламентской сессии????
Уж чья бы корова мычала, с таким как у него грязным хвостом.
 показати весь коментар
 
 
То нехай хтось з членів і членинь фракції СН подасть на Гончаренка запит в прокуратуру чи ГБР. Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 6938
 показати весь коментар
 
если бы ты было скабеева, то понять можно твое недовольство
 показати весь коментар
 
Источники в США. Официальные структуры США не передавали официальным органам Украины никакой секретной информации, касающейся уничтожения самолета авиакомпании Ukraine International Airlines рейса PS752
 показати весь коментар
 
Приключения Буратино и Карабаса в Омане

Коломойше нужно было перепрятать бабло и он погнал Клоуна в Оман. Суд Лондона дал экс-владельцам ПриватБанка время для подготовки до 10 янв. Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе из Приватбанка $2 млрд +%. По данным агенства Kroll - $5,5 млрд.

Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 7009
 показати весь коментар
 
 
Президент всратый. Были говнюки но откровенный лакей...что в головах,выбравших это?
 показати весь коментар
 
 
Не минуло і 6 днів як українське МЗС устами Пристайка визнало, що збитий літак МАУ це - відповідальність влади Ірану. Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 5436Скільки має минути часу аби Зеленський визнав, що постачання Ірану ракет, які збивають пасажирські літаки - це відповідальність влади Росії?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
о блть у порохнявых патриёты в свинарнике...главный свин создатель рагоанальной ОПГ, давал Кучме клятву преданности, шестерил у Кили бимбы, остальное узнаем на суде....и подсвинки сплошные паразиты....дешевый цирк!
 показати весь коментар
 
 
какой суд не смеши, грозились посадить, а в итоге подняли ему зарплату до 100к Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8980
 показати весь коментар
 
14 июня 2014 года был сбит украинский военно-транспортный самолёт Ил-76МД. Погибло 49 человек. 18 ноября 2014 года Генпрокуратура выдвинула обвинение в служебной халатности, повлёкшей крушение самолёта Ил-76МД, против первого заместителя руководителя антитеррористической операции - заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Виктора Назарова, который имел информацию о том, что у вооружённых формирований ЛНР появились мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты.27 марта 2017 года генералу Виктору Назарову был вынесен приговор по статье 425 части 3 Уголовного кодекса Украины - 7 лет лишения свободы.
Ситуация повторилась в 2020г. Все хорошо знали, то есть имели информацию даже со средств массовой информации, что в Иране почти началась война, что в Иране есть мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты и есть большая опасность. Тем не менее, никто не отменил полет пассажирского самолета. Украинский пассажирский самолет послали явно на смерть. Погибло 176 человек. Хотелось бы узнать, открыто ли уголовное дело против всех тех, кто допустил служебную халатность и не отменил полет.
 показати весь коментар
 
читай уважно інфи: справа по цій статті якраз-то відкрита.
А от справа по теракту - ні.
 показати весь коментар
 
А вот кто-то верит, что он летал туда на переговоры с умирающим султаном?
 показати весь коментар
 
Тим більше, султан помирав і помер в Бельгії...
 показати весь коментар
 
Я тоже хочу это знать! И про Ермака тоже! Кто его приставил к Зеленскому и почему он его сопровождает в очень странные поездки, а не посол или министр иностранных дел?! Как в США встречался с очень странными людьми в тихую,там его спалили журналисты,теперь ещё Оман, где его вели спецслужбы РФ. Что там еще делал самолет медведчука?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору