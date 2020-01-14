EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1333  17
Все про:Ахметов (175) ВР (5565) пільги (84) Герус (102) альтернативна енергетика (18) сонячна енергетика (14)

 Комітет ВР з питань податкової політики підтримав скасування пільг для імпортерів обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, - Герус

Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних і вітроелектростанцій.

Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, вигодонабувачами цієї пільги були компанії, які будували СЕС і ВЕС і "запускалися за найвищими у світі" зеленими "тарифами".

"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні з імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, у який через цю пільгу не надійшло близько 10 млрд грн у 2019 році", - написав Герус.

"У попередньому парламенті цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути в законопроєкт про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом з правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів", - нагадав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

У грудні 2018 року депутати прийняли зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від ПДВ ввезення електромобілів, які також містили норму про податкову пільгу імпорту обладнання для електростанцій з поновлюваних джерел енергії. Тоді наголошувалося, що імпортери обладнання для сонячних і вітряних електростанцій не платитимуть ПДВ до 2020 року. Сумарно це повинно було дозволити їм заощадити, не сплативши до бюджету, 5-10 млрд гривень. У матеріалі Bihus.info говорилося, що зазначені зміни до Податкового кодексу заощадять олігархові Ринату Ахметову близько 3 млрд гривень, які йому не доведеться платити в бюджет у вигляді податків при ввезенні обладнання.

Комітет ВР з питань податкової політики підтримав скасування пільг для імпортерів обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169739
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленое стадо убьет зачатки альтернативной энергетики в Украине....оно и понятно...хуйло приказало брать газ в паРаше...
 показати весь коментар
 
Фото Ахметова невипадково.
 показати весь коментар
 
А герпес может назвать украинских производителей аналогичного оборудования? Комитет ВР по налоговой политике поддержал отмену льгот для импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, - Герус - Цензор.НЕТ 5853
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чому пів року розмірковували? Ще в серпні потрібно було відміняти. З відпускними цінами в три рази більші ніж в ФРН, і так бізнесмени в сухоти не впадуть.
 показати весь коментар
 
Зеленое стадо убьет зачатки альтернативной энергетики в Украине....оно и понятно...хуйло приказало брать газ в паРаше...
 показати весь коментар
 
 
А герпес может назвать украинских производителей аналогичного оборудования? Комитет ВР по налоговой политике поддержал отмену льгот для импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, - Герус - Цензор.НЕТ 5853
 показати весь коментар
 
 
он наверно газовое оборудование подразумевает
 показати весь коментар
 
Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году


Герпес, так би одразу й казав що дірка в бюджеті.
Источник: https://censor.net.ua/n3169739
 показати весь коментар
 
Добру цукерку парламент 8 скликання підклав під ялинку монополістам і міжнародним спекулянтам.
 показати весь коментар
 
Пацак, ты о чем лепечешь? Производителей солнечных батарей - десятки.
 показати весь коментар
 
 
що-що, але в контексті скасування цієї пільги зелених потрібно підтримати. Бо це - корисна справа...
 показати весь коментар
 
Вот дебилы. они в своем сраном правительстве стонут, что доллар такой низкий и в то же время перекрывают путь покупки доллара фирмам, поставщиками оборудования. Вместо того, чтобы заинтересовывать компании импортировать оборудование, которого мы не производим.
 показати весь коментар
 
Ні, в Україні є підприємства, що виготовляють сонячні батареї.
 показати весь коментар
 
Правильно, такие вещи надо в Украине производить.
 показати весь коментар
 
Парадоксальный шаг в сторону зависимости от газа, в то время как весь мир идет в сторону солнечной и ветровой энергетики.
 показати весь коментар
 
Ну да!Потому и леса вырубывают -палят...Чтобы Солнце не заслоняли.А! И партизаны не разводились. "Как ныне сбирается Вещий Олег дружину сгубить на болотах..А тут подбегает к нему Дровосек и мямлит чивой-та о квотах...."
 показати весь коментар
 
Нужно ввести льготы электростанциям на мазуте!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору