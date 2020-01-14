 Комітет ВР з питань податкової політики підтримав скасування пільг для імпортерів обладнання для сонячних і вітроелектростанцій, - Герус

Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, вигодонабувачами цієї пільги були компанії, які будували СЕС і ВЕС і "запускалися за найвищими у світі" зеленими "тарифами".

"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні з імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, у який через цю пільгу не надійшло близько 10 млрд грн у 2019 році", - написав Герус.

"У попередньому парламенті цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути в законопроєкт про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом з правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів", - нагадав він.

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У грудні 2018 року депутати прийняли зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від ПДВ ввезення електромобілів, які також містили норму про податкову пільгу імпорту обладнання для електростанцій з поновлюваних джерел енергії. Тоді наголошувалося, що імпортери обладнання для сонячних і вітряних електростанцій не платитимуть ПДВ до 2020 року. Сумарно це повинно було дозволити їм заощадити, не сплативши до бюджету, 5-10 млрд гривень. У матеріалі Bihus.info говорилося, що зазначені зміни до Податкового кодексу заощадять олігархові Ринату Ахметову близько 3 млрд гривень, які йому не доведеться платити в бюджет у вигляді податків при ввезенні обладнання.