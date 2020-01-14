 Іран заявив про арешт "деяких осіб" за роль у катастрофі літака МАУ, - Reuters

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, судові органи Ірану заарештували деяких осіб за їхню роль у катастрофі українського літака, який, за словами Тегерана, був випадково уражений іранською ракетою.
Інших подробиць Есмаїлі не повідомив.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
На удивление удачно сбитый боинг.
А по поводу переворота, кацапчик, ты прав. Трагедия с боингом странно совпала по времени с перворотом в верхах, спровоцированным убийством одного из самых влиятельных террористов Ирана. Помнишь, что с берией стало, когда сталин издох? В Иране то же что-то происходит. И сбитый боинг явно вовлечен в процесс.
ПС. У когось є інформація про збиті саме військові літаки російськими установками ПВО за останні 10-15 років ? В Сирії ізраїльська авіація давила ці пускові установки як жуків колорадських і без втрат. Пасажирських вже 3 шт як мінімум збито російськими ракетами. А серед військових хоч один є хоч один літак?
"Військові готували переворот, і щоб підставити чинну владу Ірану збили іноземний літак".
І вовки ситі, і вівці цілі.