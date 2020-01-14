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Все про:Крим (7033) Севастополь (210) децентралізація (282) Кориневич Антон (28)

 Особливий статус Севастополя буде збережено в Конституції до деокупації Криму, - Кориневич

У доопрацьованому проєкті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади в статті 133 місто Севастополь, яке окуповане РФ, згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представник президента в АРК Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідна правка була внесена за зверненням Постійного Представника Президента України в АР Крим, яке було направлене Комісії з питань правової реформи від голови робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в листопаді 2019 року.

"Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу. Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидва згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, незгадування Севастополя у Конституції України може призвести до пропагандистських тверджень держави-окупанта про те, що Україна "відмовилася" або "забула" про Севастополь.

Нагадаємо, раніше Кориневич заявив, що саме особливий статус Севастополя дозволив розмістити там військову базу іноземної держави, яку в подальшому використали для окупації півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ

Особливий статус Севастополя буде збережено в Конституції до деокупації Криму, - Кориневич 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169731
 
 
 Топ коментарі
 
Ватан ,там всего 13 человек могли вступить в бой,остальные все продались или испугались потому что обросли семьями.
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Шо там ще збирається вчудити зелень?
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Может для начала прорыть морской канал на Перешейке,а потом всё остальное? Особый статус Севастополя будет сохранен в Конституции до деоккупации Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 1314
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зачем? тебе на мордовии опять старые бересты принесли для озвучивания?
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А то скоро военная машина двинется с Крыма завоёвывать всё побережье Украины,неужели нашей власти этого не видно,на всех границах тихо, а со стороны Крыма такое развивается ,такое....
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понятно. значит тебе с утра и боярки налили .
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5 миллиардов - минимальная цена.
А выгодополучатель один - Ахметов.
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Просто вопрос безо всякой подоплеки или *******: Крым - это по определению "временно окупированная территория". У меня вопрос: а бывает постоянно окупированная территория? Мне кажется, определение какое-то странное. Территория может быть или окупированная или нет. Временно окупированная - это не статус а бред сумашедшего...
Окупированная территория и все....
А временно или нет - время покажет.
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Куда Вы посягнули. Тут люди не разберутся с кем воюют 6 лет на востоке. То террористы, то сепаратисты, то коллаборационисты, то наемники, то местные, то россияне.
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По твоей ватной "логике" нужно обязательно выбрать какой-то один вариант, несмотря на то, что все тобой перечисленное актуально?
Может вам, лаптям, тоже следует наконец определиться, во Второй Мировой вы воевали или в какой-то "Великой отечественной" и с кем вы воевали, с фашистами, нацистами или это вообще гражданская война с РОА была?
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Пока отделеннная административно-территориальная единица Украины. Особливий статус Севастополя буде збережено в Конституції до деокупації Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9451
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