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 Політика України
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Все про:Азовське море (1276) моряки (774) Портнов (170) ДБР (768) Головань Ігор (27)

 У держреєстрі судових рішень на добу "засвітився" дозвіл слідчим ДБР на вилучення копій секретних документів у справі про захоплення моряків, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Днями в Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу "засвітилися" ухвали Печерського суду, якими слідчим ДБР була надана можливість вилучити копії секретних документів у "справі моряків".

Про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"Слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко, Осетрова продовжують переховуватися, а тому мені не вдалося особисто вручити їм повістки про виклик до суду. Довелося здавати до ДБР (вхідні номери NN401-20; 402-20; 403-20; 404-20). Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їхню діяльність у "справі моряків"", - зазначив адвокат.

Головань розповів, що днями в Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу з'явилися ухвали Печерського суду, якими слідчим ДБР була надана можливість вилучити копії секретних документів у "справі моряків".

"Зокрема, "розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно діяльності військ (сил) збройних сил РФ та прикордонної служби ФСБ РФ...". Зараз у реєстрі тих ухвал не знайти, вони незаконно приховані від українського суспільства. А від Портнова і його хазяїв у слідчих ДБР таємниць давно немає", - підкреслив Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за звинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в межах обміну з Росією за формулою "35 на 35", водночас кримінальні справи щодо них у Росії не закрито.

У держреєстрі судових рішень на добу засвітився дозвіл слідчим ДБР на вилучення копій секретних документів у справі про захоплення моряків, - адвокат Головань 01
У держреєстрі судових рішень на добу засвітився дозвіл слідчим ДБР на вилучення копій секретних документів у справі про захоплення моряків, - адвокат Головань 02
У держреєстрі судових рішень на добу засвітився дозвіл слідчим ДБР на вилучення копій секретних документів у справі про захоплення моряків, - адвокат Головань 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169730
 
 
 Топ коментарі
 
Может этим трутням, заняться возвратом украденного с кораблей оборудования и унитазов?
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Враги Украины из штанов лезут, что бы выслужиться перед кремлем...
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Никакой зрады нет, как тебе увиделось, просто исчезают доказательства на разрешение забраться в секретные документы и узнать - что есть у Украины на паРашу?..
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Никакой зрады нет, как тебе увиделось, просто исчезают доказательства на разрешение забраться в секретные документы и узнать - что есть у Украины на паРашу?..
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Хто? Хто посмів? Хто зрадив німецького бюргера/бюргершу? Невже благовірна (-ий) роги настав ла (-вив)? Так чому про це кричати з самого ранку на весь Цензор? 😁
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Там петруча а явился сегодня?
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В какой-то грубке зажегся огонь, а потом будет высер:
- Какие документы? В госреестре судебных решений на сутки "засветилось" разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6237 Авыдокажите.
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Враги Украины из штанов лезут, что бы выслужиться перед кремлем...
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Может этим трутням, заняться возвратом украденного с кораблей оборудования и унитазов?
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Це було б саме те, що їм потрібно робити. Але це буде зроблено тоді, коли Портний з сотоварісчі буде давати покази із СІЗО, куди потрапить без права внесення застави. Це і буде маркером того, що в Україні українська влада. А до того - маємо те, що маємо. На жаль.
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А что за секретные документы по делу моряков? Что мародер приказал им сделать такого секретного?
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Мародеры- это те ничтожества, которые не брезговали пользованными унитазами с незаконно захваченных кораблей государства Украина, выдирали с обивкой розетки, светильники, не говоря уже о специальном морском оборудовании!
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Останнім часом спостерігаю навалу тролів, ботів з зебоферми. Mosin325 Klavie - видать, один з таких, щойновигулькнувших.
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