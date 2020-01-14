 Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор програми "Економіка" Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, як загубити економіку України одним законопроєктом? Все просто:
- Об'єднати всі забаганки Мінфіну, податкових консультантів (які заробляють на ускладненнях для бізнесу) з величезною кількістю технічних правок в один документ.
- Зробити документ на 580 сторінок порівняльної таблиці, прочитати який звичайному депутату (особливо зрозуміти його) не під силу.
- Увімкнути турборежим і заховати голову в пісок
Йдеться про Законопроєкт 1210", - написав він.
"Короткий перелік наслідків у тезах:
- -1% втрати ВВП (BEPS, КІК, зростання ренти щодо газу і ренти щодо руди) - Оцінка UIF, докладніше в річному прогнозі.
- Як Уряд планує вийти на 5% -7% на рік навіть не питайте більше)
- Згортання офісів ІТ-компаній з українськими резидентами
- включаються норми подвійного оподаткування.
- Якщо Ваша іноземна (наприклад, естонська) компанія отримувала прибуток і заплатила податки в іншій юрисдикції, то як її український власник зобов'язаний ще раз заплатити 18% з отриманого прибутку (ст. 170.13)
- Як Вам перспективи цифрової економіки України?)
- Посилення умов ведення бізнесу порівняно з іншими юрисдикціями.
- Неадекватне (в межах світової практики і взятих зобов'язань) посилення контролю розмиття податкової бази
- BEPS - це про протидію розмиттю податкової бази. Всього 15 рекомендацій закриття дірок у податку на прибуток.
- Із 15 рекомендацій Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати 4 позиції 5, 6, 13, 14 (13-й пункт уже на 25 сторінках у ПК прописаний і не дав ЖОДНОГО ефекту)
- Але Цей законопроєкт імплементує понад 8 позицій (питання, який ефект ми очікуємо і для кого?)
- Ось навіть Ernst & Young підготував звіт про те, що правила BEPS застосовуються усіма по-різному і їхні правила потребують перегляду. Україна ж як сліпий слон продовжує бігти до обриву
- Зростають ризики неправомірного коригування податківцями Вашого фінансового результату (п. 140.5.17).
Цитата: "фінансовий результат для оподаткування збільшується на суму витрат, зазнаних платником податку на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети".
- Ви готові до такого повороту і суб'єктивної оцінки українських чиновників?
- З'явиться дискримінація іноземних інвесторів, курсові різниці яких стануть базою оподаткування (ст. 140.5.15).
- Ну не дебіли?
- Стаття 21.4 вилучається (!), а саме вона вводила персональну відповідальність податківця, який кошмарить український бізнес.
- Як тобі Турборежим, Ілоне Маск?
- Стаття 44.9 дає право податківцям трактувати по-своєму норми закону БЕЗ НАСЛІДКІВ!
- Де можна записатися в податківці?))
- Статтею 198.8 вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ від суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим
- Стаття 252.20 підвищує ставку ренти на руду.
- Так, розумію, що це привіт Ахметову)
- Але чи не логічніше оподатковувати експорт або готову продукцію?
- І друге питання, падіння світових цін і згортання українськими металургами всіх інвестпрограм, скорочення персоналу разом зі зростанням ставок ренти як відіб'ється на ринку праці і надходженнях до бюджету? - Хтось у цій країні вміє оцінювати наслідки?
- Така ж ситуації за ставками стимулюючої ренти на видобуток газу. Ст. 252.20, 252.22
- Це в країні, що імпортує газ, ми підсилюємо фіскальне навантаження на свої ж газовидобувні компанії. Питання, чи стимулює прихід інвестора посилення фіскального поля? Відповідь Ви знаєте", - деталізував Амелін.
"На друге читання редакції законопроєкту ще немає. Ці коментарі до тексту проголосованої першої редакції. Можливо, щось зміниться, але якщо буде такий самий турборежим, як гадаєте, скільки бізнесменів помахають Україні і новій владі ручкою?" - резюмував він.
Когда его примет Зе-Рада, будет поздно что-то писать, говорить.
Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.
Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.
Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
6. Фактическая ликвидация профсоюзов.
Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.
Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.
Так их подавляющее большинство живет на юго-востоке и традиционно поддерживали антимайданы.
1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
2. Есть законодательно ограничение на сверхурочную работу. И любые пункты в договоре превышающие его являются ничтожные
3. Сверх урочная почасовая работа оплачивается по прогрессивной шкале, первые 2ч 125%, следующие 2ч 150% Не более 12 часов (8+2+2). В субботу и праздники 200%.
4. Не знаю. Но не думаю что есть проблема в увольнении.
5. Могут перевести. Если не согласен, можешь уволиться с получением компенсации
Украинцы для "зеленых" хуже евреев?
И я не зря в своем первом же вопросе упоминаю о всяких-разных экспертах и журналистах.
Почему они молчат, они такие же импотентные как и наши профсоюзы?
Они нагребли и нагребут в ближайшее время столько, что и их внукам хватит жить безбедно, кому в Британии, как семье Ахметова, а кому в Израиле, как семье Бени, которому сейчас закрыт путь в США и Европу.
На что расчитывают депутаты-не олигархи, принимая такие законы?
Наверное их стимуляция олигархами тоже неслабо их обогащает, кроме зарплаты в сто тысяч гривен.
Не знаю. Не присутствовал при передаче вознаграждений. Могу только предполагать.
НАКОНЕЦ ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ!
Высокопоставленный украинский чиновник - помощник президента Украины по международной политике и по совместительству шпион путина Андрей Ермак на международном форуме по международной политике во время выступления в Лондоне назвал Украину «нашим соседом». «Украина является нашим соседом» - сказал он. Зал болезненно заржал! После заявления самого Зелёного вождя о Канадии это самое большое географическое открытие 21 века! Даже сам уникальный неуч и враль Арахамия назвал Ермака ИДИОТОМ! Зеленский лихорадочно ищет на карте Украину и не может найти и въехать в тему… После возвращения из Омана он окончательно повредился головой.
У меня, жена работает на рынке и общается с торгашами, так они уже реально успокоились по поводу ввода кассовых аппаратов - им уже объяснили что:
1. Вводить будут только для 2 группы, а им типа не надо
2. Зеля хочет ввести кассовые аппараты, чтобы снизить налоги
Вуаля!!!
4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?
5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?
6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?
7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))Источник: https://censor.net.ua/n3169726
Это была настоящая жопа!!! Но за определенную плату, можно было получить лояльность налоговой в определении базы налогообложения и даже получить персональное разъяснение (этакая индульгенция на определенные операции).
Короче это Азаровщина в чистом виде, налоговики снова будут богатейшими людьми
73/43%зебілів, ви це все забезпечили всі разом!