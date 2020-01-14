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Все про:бізнес (393) ВР (5565) податки (831) Амелін (4)

 Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210

Законопроєкт №1210 може призвести до втрати Україною 1% ВВП.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор програми "Економіка" Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, як загубити економіку України одним законопроєктом? Все просто:

- Об'єднати всі забаганки Мінфіну, податкових консультантів (які заробляють на ускладненнях для бізнесу) з величезною кількістю технічних правок в один документ.
- Зробити документ на 580 сторінок порівняльної таблиці, прочитати який звичайному депутату (особливо зрозуміти його) не під силу.
- Увімкнути турборежим і заховати голову в пісок

Йдеться про Законопроєкт 1210", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов

"Короткий перелік наслідків у тезах:

  1. -1% втрати ВВП (BEPS, КІК, зростання ренти щодо газу і ренти щодо руди) - Оцінка UIF, докладніше в річному прогнозі.

- Як Уряд планує вийти на 5% -7% на рік навіть не питайте більше)

  1. Згортання офісів ІТ-компаній з українськими резидентами
    - включаються норми подвійного оподаткування.
    - Якщо Ваша іноземна (наприклад, естонська) компанія отримувала прибуток і заплатила податки в іншій юрисдикції, то як її український власник зобов'язаний ще раз заплатити 18% з отриманого прибутку (ст. 170.13)
    - Як Вам перспективи цифрової економіки України?)
  1. Посилення умов ведення бізнесу порівняно з іншими юрисдикціями.
    - Неадекватне (в межах світової практики і взятих зобов'язань) посилення контролю розмиття податкової бази
    - BEPS - це про протидію розмиттю податкової бази. Всього 15 рекомендацій закриття дірок у податку на прибуток.
    - Із 15 рекомендацій Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати 4 позиції 5, 6, 13, 14 (13-й пункт уже на 25 сторінках у ПК прописаний і не дав ЖОДНОГО ефекту)
    - Але Цей законопроєкт імплементує понад 8 позицій (питання, який ефект ми очікуємо і для кого?)
    - Ось навіть Ernst & Young підготував звіт про те, що правила BEPS застосовуються усіма по-різному і їхні правила потребують перегляду. Україна ж як сліпий слон продовжує бігти до обриву
  1. Зростають ризики неправомірного коригування податківцями Вашого фінансового результату (п. 140.5.17).
    Цитата: "фінансовий результат для оподаткування збільшується на суму витрат, зазнаних платником податку на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети".
    - Ви готові до такого повороту і суб'єктивної оцінки українських чиновників?
  1. З'явиться дискримінація іноземних інвесторів, курсові різниці яких стануть базою оподаткування (ст. 140.5.15).
    - Ну не дебіли?
  1. Стаття 21.4 вилучається (!), а саме вона вводила персональну відповідальність податківця, який кошмарить український бізнес.
    - Як тобі Турборежим, Ілоне Маск?
  1. Стаття 44.9 дає право податківцям трактувати по-своєму норми закону БЕЗ НАСЛІДКІВ!
    - Де можна записатися в податківці?))

  2. Статтею 198.8 вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ від суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим

  3. Стаття 252.20 підвищує ставку ренти на руду.
    - Так, розумію, що це привіт Ахметову)
    - Але чи не логічніше оподатковувати експорт або готову продукцію?
    - І друге питання, падіння світових цін і згортання українськими металургами всіх інвестпрограм, скорочення персоналу разом зі зростанням ставок ренти як відіб'ється на ринку праці і надходженнях до бюджету? - Хтось у цій країні вміє оцінювати наслідки?

  4. Така ж ситуації за ставками стимулюючої ренти на видобуток газу. Ст. 252.20, 252.22
    - Це в країні, що імпортує газ, ми підсилюємо фіскальне навантаження на свої ж газовидобувні компанії. Питання, чи стимулює прихід інвестора посилення фіскального поля? Відповідь Ви знаєте", - деталізував Амелін.

Читайте: Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

"На друге читання редакції законопроєкту ще немає. Ці коментарі до тексту проголосованої першої редакції. Можливо, щось зміниться, але якщо буде такий самий турборежим, як гадаєте, скільки бізнесменів помахають Україні і новій владі ручкою?" - резюмував він.

Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210 01
Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210 02
Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169726
 
   
 Топ коментарі
 
Почему стада экспертов и журналистов молчат, в рот набрали, о проекте изменений в трудовой кодекс от "зеленых?
Когда его примет Зе-Рада, будет поздно что-то писать, говорить.

Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.



Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
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Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.
Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.
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А може потрібно щоб пани бізнесмени і в Україні якісь податки платили?
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Вони перенесуть свій бізнес за кордон і всьо.
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Если попросить бизнесмена заплатить еще раз налоги, то бизнесмен только продемонстрирует несгибаемость своей воли и среднего пальца и перенесет бизнес в нормальную страну.
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Почему стада экспертов и журналистов молчат, в рот набрали, о проекте изменений в трудовой кодекс от "зеленых?
Когда его примет Зе-Рада, будет поздно что-то писать, говорить.

Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.



Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
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Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.
Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.
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Кто его будет устраивать, избиратели зеленых?
Так их подавляющее большинство живет на юго-востоке и традиционно поддерживали антимайданы.
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Через майдан 2014 пройшло близько 10 мільйонів людей. Я демаю зевиборців там не було, і зараз теж не буде. Їм на дивані комфортніше.
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профсоюзы - это паразиты, которых надо ликвидировать.
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В Израиле тоже так?

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
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1. Уволить легко. Но есть правила, ты должен предупредить за 14 дней до увольнения работника, Работник получает письмо о увольнении с которым он получит компенсацию от фонда социального страхования (примерно 1 месячная ЗП за год работы, можно не брать это пойдет в пенсионный фонд) и станет на биржу труда (80% от месячной ЗП если проработал более 12 месяцев). Если увольняешься сам то не стать на биржу, но можно получить компенсацию от соц фонда.
2. Есть законодательно ограничение на сверхурочную работу. И любые пункты в договоре превышающие его являются ничтожные
3. Сверх урочная почасовая работа оплачивается по прогрессивной шкале, первые 2ч 125%, следующие 2ч 150% Не более 12 часов (8+2+2). В субботу и праздники 200%.
4. Не знаю. Но не думаю что есть проблема в увольнении.
5. Могут перевести. Если не согласен, можешь уволиться с получением компенсации
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Это совсем не то, что хотят устроить "зеленые" в Украине.
Украинцы для "зеленых" хуже евреев?
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Мій товариш (телевізіонщик, українець) виїхав з дружиною-єврейкою до Ізраїля. Його цінують як класного фахівця. І часто запрошують попрацювати в Шабат (і в рідній компанії, і у сторонніх). Платять 300% погодинно. Часто просто кешем.
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Чому не протестують? Та в нас сьогодні стільки зашкварів всіляких і різних, що в суспільства на сил ні уваги на все вже не вистачає. Україну щодня зеленим обухом по голові дове і довбе. Зебіли, ви ЦЕ зробили?
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Так, ВОНИ це зробили. Але, нажаль, не тільки для себе.
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По большому счету в таком случае, в нормальной стране...профсоюзы должны были бы организовать массовую забастовку. Но у нас профсоюзы не занимаются своими прямыми обязанностями, руководство назначается владельцами предприятий и зачастую служат лишь одним из инструментов решений проблем собственника но не работников, а иногда и инструментов вывода части прибыли (использую колдоговор)
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Я сама не лучшего мнения о наших профсоюзах, но это не означает, что о трудовом рабстве от "зеленых" должны молчать все остальные.
И я не зря в своем первом же вопросе упоминаю о всяких-разных экспертах и журналистах.
Почему они молчат, они такие же импотентные как и наши профсоюзы?
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Потому что этим "экспертам" и "журналистам" никто не заплатил. Потому и молчат. Неужели не понятно. Они обслуживают интересы олигархов. А этот закон выписывался специально под интересы олигархов. Поэтому экспертам и журналистам интереснее обсуждать повышение к примеру ренты на добычу руды. Короче кто девочку кушает - тот ее и танцует. Как-то так. И профсоюзы у нас не НАШИ, а ручные ИХНИЕ. У нас независимые профсоюзы отсутствуют в стране. Посему у народа остается одно - протестовать ногами в сторону Польши, Чехии, Германии, Франции. Что собственно народ последние пару лет активно и делает. Желание наших барыжных олигархов получить сиюминутную выгоду в конце концов сыграет с ними злую шутку в среднесрочной перспективе.
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Олигархов не очень пугает плохое будущее для Украины и ее населения.
Они нагребли и нагребут в ближайшее время столько, что и их внукам хватит жить безбедно, кому в Британии, как семье Ахметова, а кому в Израиле, как семье Бени, которому сейчас закрыт путь в США и Европу.
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Ну как бы производства у нас не настолько роботизированы, что не требуют рабочих рук. Даже роботизированные производства требуют рабочих рук. Правда не в таком количестве, но более квалифицированных. А квалифицированных рабочих рук у нас все меньше и меньше остается.
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С теми состояниями, которые олигархи УЖЕ имеют, хватит и им, и их внукам, даже если завтра их предприятия остановятся. Да и имеют они не только предприятия тяжелой промышленности... Недвижимости, предприятий в Украине, Европе, США имеют тоже более чем достаточно.
На что расчитывают депутаты-не олигархи, принимая такие законы?
Наверное их стимуляция олигархами тоже неслабо их обогащает, кроме зарплаты в сто тысяч гривен.
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Наверное их стимуляция олигархами тоже неслабо их обогащает, кроме зарплаты в сто тысяч гривен.
Не знаю. Не присутствовал при передаче вознаграждений. Могу только предполагать.
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А я гадаю, чому Милованов заявив про неправильність профспілок? Конституцію не читали? Наприклад ст.ст.22,36?
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Андрей Нечаев

НАКОНЕЦ ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ!
Высокопоставленный украинский чиновник - помощник президента Украины по международной политике и по совместительству шпион путина Андрей Ермак на международном форуме по международной политике во время выступления в Лондоне назвал Украину «нашим соседом». «Украина является нашим соседом» - сказал он. Зал болезненно заржал! После заявления самого Зелёного вождя о Канадии это самое большое географическое открытие 21 века! Даже сам уникальный неуч и враль Арахамия назвал Ермака ИДИОТОМ! Зеленский лихорадочно ищет на карте Украину и не может найти и въехать в тему… После возвращения из Омана он окончательно повредился головой.
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А шо не так, ПНР? Прорыв есть, вопрос, куда только. Но то такое, да и какая разница?
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Уверен, избиратели Щели в полной мере на собственной шкуре ощутят результаты. Я рад! Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210 - Цензор.НЕТ 8410
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Парниша в желетке сказал что рост ВВП будет 40 процентов...а у него диплом Трускавецкой аккадемии...он брехать не будет...
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чем хуже тем лучше - правда зебилы ,а да я забыл - хуже не будет
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До зебилов не дойдет!
У меня, жена работает на рынке и общается с торгашами, так они уже реально успокоились по поводу ввода кассовых аппаратов - им уже объяснили что:
1. Вводить будут только для 2 группы, а им типа не надо
2. Зеля хочет ввести кассовые аппараты, чтобы снизить налоги Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210 - Цензор.НЕТ 529

Вуаля!!!
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Чего скулим, Амелин? Турборежим смартфона он такой,, кто-то теряет, кто-то находит...мы самт аыбрали свою судьбу, наслаждаемся и ждем зряплат по лимону в месяц, как у некоторых...
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спасение утопающих - дело рук самих утопающих - в прочем украинский бизнес готов к любым условиям - но ведь за это залатать простые люди - в прочем как всегда - но после 73% так им и надо
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Зелень розбирає Україну по цеглині. Тихо і непомітно.
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Ты знаешь, пятачок, заметно. Некоторые знакомые, что весной-летом на меня с кулаками кидались за ЗЕ, уже либо молчат, либо рожу при встрече ворочают, зная, что я обязательно спрошу, как дела, довольны ли властью и т.д. особенно учителя-педагоги.заметили,видать, что как-то оно не так и не то.
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какая разница потеря ВВП или прирост ВВП..?
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зебил - прочти еще раз болезненный -

4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?
5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?
6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?
7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))Источник: https://censor.net.ua/n3169726
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Потому, что они сами, не разу не считали прибыль предприятия до введения Налогового Кодекса. Тогда был Закон о прибыли и куча других законов, норм, пояснений и рекомендаций налоговой, причем налоговые разъяснение были "персональными" вплоть до противоположных (предприятие не имело право использовать разъяснение данное другому предприятию, а только свое).
Это была настоящая жопа!!! Но за определенную плату, можно было получить лояльность налоговой в определении базы налогообложения и даже получить персональное разъяснение (этакая индульгенция на определенные операции).
Короче это Азаровщина в чистом виде, налоговики снова будут богатейшими людьми
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щя щя вот вот совершим экономический скчок.....
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А почему по 2-му пункту не делать прямой договор между эстонской и украинской компаниями?
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То есть пусть и дальше маскируются под ФОПов и не платят налоги?
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хто вам сказав шо фопи не платять податки?
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омашский ишак же говорил, что он идет на один срок - именно 5 лет достаточно, чтобы полностью развалить и ограбить промышленность, армию, медицину и все остальные отрасли Украины.
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Приветствую принятие закона 1210 так же как и нового Трудового кодекса, и вообще поддерживают любые антиукраинские решения этой власти. Чем больше они напринимают каломойских и пророссийских законов, тем быстрей их втопчут в бруківку древних Липок. В отлчие от Янека эти настолько дурные, что даже убежать не успеют
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Какой продуктивный парень, этот Амелин ....
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Що потрібно знати на додачу до цих загалом правильних зауважень Амеліна: Амелін - це один з тих 73/43%зебілів, але не простих зебілів, а з тих, хто чи не найбільш голосніше галасував нагло, безсоромно і цинічною брехнею на користь зеленої швалі.

73/43%зебілів, ви це все забезпечили всі разом!
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Один знакомый латифундист (более 100 000 Гектар) еще прошлым летом мне сказал, что Украина нынешней власти нужна, как производитель бананов и рабов. Сейчас вынужден с ним согласиться.
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Кто этот закон должен анализировать? Фотографы, актеры, специалисты по резиновым куклам и проституткам? Да они в своей жизни даже слов таких не слышали. Надо запрещать дегенератам избираться в Раду.
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Итак, Зе клоуны за период своего правления нарвались на большие проблемы не только с бюджетом, а самое главное - положили на лопатки почти ВСЮ промышленность, та и вообще ВСЮ экономику… А завтра у Нас отнимут землю, сделают РАБАМИ и продадут Наше приданное.
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