 Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України, про це заявив заступник голови асоціації Валентин Гвоздій.
Йдеться про законопроєкт №1013, який вносить зміни до Конституції і скасовує виключне право адвокатів на представництво. Він внесений до проєкту порядку денного парламенту у вівторок, 14 січня, для попереднього схвалення.
"Національна асоціація адвокатів неодноразово, у тому числі у Конституційному суді, відстоювала право громадян на професійний захист. Після прийняття законопроєкту № 1013 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані аматори, які, здебільшого, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про систему і засоби українського права, а особу, яка оманним шляхом під приводом надання послуг правового захисту витягнула з пенсіонера, багатодітної матері, особи з інвалідністю і зникла, неможна буде притягнути до відповідальності", - зазначив він.
Він додав, що "запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у самій Конституції, у статті 131-2 зазначено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. В чинному законодавстві передбачені абсолютно дієві і ефективні механізми й інструменти забезпечення цього права, в тому числі коштом державного бюджету – для вразливих груп громадян".
За його словами, такі зміни ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні. Гвоздій від імені адвокатури України закликає народних депутатів дуже зважено поставитися до законопроєкту №1013.
"Нагадаю, 5 суддів Конституційного суду висловили окремі думки стосовно цієї законодавчої ініціативи. Це свідчить про те, що такі зміни до Основного закону є багато в чому передчасними і нелогічними. Лише 3 роки тому було запроваджено так звану адвокатську монополію і Конституційний суд вітав цю зміну. А тепер КСУ так само вітає скасування цієї поправки. Цей політичний і юридичний парадокс, який робить права людини заручником певної кон’юнктури", - підкреслив він.
Гвоздій додає, що законопроєкт №1013 ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов’язань, адже внесення змін до Основного Закону у 2016 році стосовно виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено у повній відповідності до висновку Венеціанської Комісії.
Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті представив свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не прийшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива досить спірна і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли прийти до спільного рішення.
больше - ни-че-го.
А посредником может быть и "лицо без юридического образования".
Так что 1-ый раз в жизни поддержу зебобиков.
Зебобики просто уничтожают все вокруг - но есть и плюс: заодно они уничтожат и такое позорное явление, как украинская юриспруденция.
І як бути з правом людини самій захищати себе в суді???
Опісля відМіни громадянських захисників ..*адвокатіки * суттєво підняли розцінки .
Кримінальнний процес. Підзахисний може розповісти адвокату правду про скоєний ним злочин. Адвокат (саме АДВОКАТ) в силу законодавства повинен захищати інтереси клієнта і НЕ бігти до ментури-прокуратури з повідомленням про злочин. А будь-який інший юрист (чи аматор) МУСИТЬ повідомити, інакше він автоматично стане співучасником злочину. Це так чи не так?
1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував в жовтні 2017 року за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.
А тому, ліквідовуючи в жлвтні 2017 року Інститут представництва громадян в суді, фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
Поверніть можливість подавати позови без адвоката!
По-хорошому в законодавстві мало б бути виписано, що представляти інтереси у суді має людина із юридичною освітою. А громадяни вже мають право вибирати, хто це буде - просто юрист чи адвокат...
- А у нас какое дело: уголовное или гражданское?
Абзац......
- нанять за 500 у.е. напыщенного адвоката или отправить в суд своего штатного юриста !
П.С. Такие есть, но их единицы.....
Вот и доверяй таким после этого)
Все правильно пишут: кормушку отбирают. Только дали три года назад и уже опять отбирают, ))) А адвокатские коллегии уже пошли во вкус по торговле свидетельствами))
Да полно юристов, которые по гражданским делам шарят гораздо лучше адвокатов со свидетельствами. Поэтому и была попытка устранить конкурентов. Ну посмотрим, примут или нет закон. Если примут, первый раз похвалы зелёных
Это еще почему? Разве сам подзащитный лишается права выбирать себе адвоката? Наоборот прав у подзащитного становится больше. Выбор есть.
Думаю картинка известная.
Так это лицо хоть стыдливо исчезло!
А вот профессиональный адвокат - тот не стесняясь придёт за добавкой!
Як професійний юрист, нещодавно зіткнувся саме з цим питання. Підняли посеред ночі у зв'язку з тим що двох знайомих мого друга на добу посадили в сізо і він просив про допомогу. Колили розібрався в ситуації виявилось що вони невинні і справу закрили. Їм одразу після затримання надали безкоштовного адвоката, який приїхав одразу дав їм розцінки на свої послуги і нічого для їхнього захисту не зробивши просто поїхав заявивши що його повноваження як безоплатного адвоката на цьому закінчуються, а проти молодих пацанів відкрили кримінальне провадження і просто на добу кинули в слідчий ізолятор де вони обоє ще і простудилися. Хоча як потім вияснилось правопорушення вчинили зовсім інші особи.
Ось вам і безоплатна адвокатська допомога.
тупий збір бабла за бумашки.
Адвокаты нужны только в уголовном производстве.