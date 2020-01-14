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Все про:адвокат (710) законопроект (898) Гвоздій (3)

 Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Скасування виняткового права адвокатів на представництво в судах (адвокатська монополія) позбавить більшість громадян права на професійну юридичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України, про це заявив заступник голови асоціації Валентин Гвоздій.

Йдеться про законопроєкт №1013, який вносить зміни до Конституції і скасовує виключне право адвокатів на представництво. Він внесений до проєкту порядку денного парламенту у вівторок, 14 січня, для попереднього схвалення.

"Національна асоціація адвокатів неодноразово, у тому числі у Конституційному суді, відстоювала право громадян на професійний захист. Після прийняття законопроєкту № 1013 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані аматори, які, здебільшого, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про систему і засоби українського права, а особу, яка оманним шляхом під приводом надання послуг правового захисту витягнула з пенсіонера, багатодітної матері, особи з інвалідністю і зникла, неможна буде притягнути до відповідальності", - зазначив він.

Він додав, що "запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у самій Конституції, у статті 131-2 зазначено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. В чинному законодавстві передбачені абсолютно дієві і ефективні механізми й інструменти забезпечення цього права, в тому числі коштом державного бюджету – для вразливих груп громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії і повноваження ВР

За його словами, такі зміни ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні. Гвоздій від імені адвокатури України закликає народних депутатів дуже зважено поставитися до законопроєкту №1013.

"Нагадаю, 5 суддів Конституційного суду висловили окремі думки стосовно цієї законодавчої ініціативи. Це свідчить про те, що такі зміни до Основного закону є багато в чому передчасними і нелогічними. Лише 3 роки тому було запроваджено так звану адвокатську монополію і Конституційний суд вітав цю зміну. А тепер КСУ так само вітає скасування цієї поправки. Цей політичний і юридичний парадокс, який робить права людини заручником певної кон’юнктури", - підкреслив він.

Гвоздій додає, що законопроєкт №1013 ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов’язань, адже внесення змін до Основного Закону у 2016 році стосовно виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено у повній відповідності до висновку Венеціанської Комісії.

Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті представив свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не прийшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива досить спірна і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли прийти до спільного рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169724
 
 
 Топ коментарі
 
Адвокаты никак не успокоятся, что их от кормушки отодвинули. И брешут про какое-то ущемление прав граждан. Когда у них отобрали монополию, у граждан (и у предприятий!) есть выбор - или нанимать адвоката, или привлекать опытного юриста, которому они доверяют, но который не обзавелся заветной корочкой. А для предприятий это вообще вымогательство, т.к. на большинстве годами работают опытные юристы или даже юридические департаменты, и им незачем идти на поклон в это коллегию адвокатов и платить сумашедшие взятки за корочки.
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пускай лучше расскажет сколько надо заплатить и кому, чтобы стать адвокатом и не всегда для этого надо быть профессионалом Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 5368
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вся функция вашей сраной адвокатуры - посредничество при передаче бабок судье.
больше - ни-че-го.
А посредником может быть и "лицо без юридического образования".

Так что 1-ый раз в жизни поддержу зебобиков.
Зебобики просто уничтожают все вокруг - но есть и плюс: заодно они уничтожат и такое позорное явление, как украинская юриспруденция.
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пускай лучше расскажет сколько надо заплатить и кому, чтобы стать адвокатом и не всегда для этого надо быть профессионалом
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Ага, он на Садового слуги народа натравили таку "адвокатку" з фальшивим дипломом КНУ ім. Шевченка. Львівські журналісти звернулися в універ і перевірили - вона там не вчилася...
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При петру взагалі корочки даже не потрібні були.
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Украина УССР прожила 70 лет без монополии...а неезависимая Украина... из 28 лет она 25 прожила без монополии адукатов.... я сам адвокат 25 лет отработал скажу так любая монополия это БАНДА ЭТО ГЕСТАПО ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ СИНАГОГА и ничего общего с интересами рядового усредненного человека не имеет априори... там сам по себе адвокат для монополии ничтожество и раб молчаливый, обязанный молчать и слушаться повеления еврейского НААУ... иначе станешь сразу изгоем.... подонки.... мрази... курьеры... посредники... миллионеры долларовые.... вот что сегодня адвокатура Украины в 90% случаях их состава....
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Да понятно, я не устаю повторять - вся монополька нужна "АДВОКАТСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ", а не нормальным адвокатам! Но, сволочи, как прикрываются "гражданами", как СС-овцы детьми и женщинами!
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А тебе, видать, даже мозги не потрібні.
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вот же порохобот - бубочка оманский сказал - фракция зебилов - делает - шо не понятно))
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вся функция вашей сраной адвокатуры - посредничество при передаче бабок судье.
больше - ни-че-го.
А посредником может быть и "лицо без юридического образования".

Так что 1-ый раз в жизни поддержу зебобиков.
Зебобики просто уничтожают все вокруг - но есть и плюс: заодно они уничтожат и такое позорное явление, как украинская юриспруденция.
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Вот и я тоже - тут ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю, пусть они это делают и "несвідомо", но если это убьет МОНОПОЛИЮ - поддерживаю!
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странно, обычно отмена монополии приводит к уменьшению цен и улучшению качества ибо конкуренция
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конкуренция и так огромная.....у меня в днепре на кв. км сотни юристов....Проблема больше в судах, которые могут выносить решения суда противоречащие законодательству.
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Емм, а якщо у людини родич або знайомий прокурор чи той же адвокат, але на пенсії та без ліцензії, то чому вона має платити адвокату, якщо може отримати безкоштовний захист?

І як бути з правом людини самій захищати себе в суді???
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Баблос втікає з рук !.. Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 1245

Опісля відМіни громадянських захисників ..*адвокатіки * суттєво підняли розцінки .
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Просто наплодили кучу адвокатов, надо их кармить, вот народ и можно драть. Адвокаты же платят взнос в адвокатскую ассоциацию, чем больше адвокатов, тем больше бабла.
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право защищать себя никто забрать не может
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Але людей позбавляють права вибору! Чому не можна залучити до захисту в суді просто хорошо юриста, який не є адвокатом?
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Адвокаты никак не успокоятся, что их от кормушки отодвинули. И брешут про какое-то ущемление прав граждан. Когда у них отобрали монополию, у граждан (и у предприятий!) есть выбор - или нанимать адвоката, или привлекать опытного юриста, которому они доверяют, но который не обзавелся заветной корочкой. А для предприятий это вообще вымогательство, т.к. на большинстве годами работают опытные юристы или даже юридические департаменты, и им незачем идти на поклон в это коллегию адвокатов и платить сумашедшие взятки за корочки.
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Там сейчас с "корочками" адвоката бегает половина недоумков, которые закончили юрфаки наподобие "Криворожского института потерянного времени", вместе с "Блазнем", а потом себе "корочки" купили... Сталкивался с такими, в судах... Такое "пороли", что "кучи не держится"...
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Яр, прокоментуй будь ласка як фахівець наступне:
Кримінальнний процес. Підзахисний може розповісти адвокату правду про скоєний ним злочин. Адвокат (саме АДВОКАТ) в силу законодавства повинен захищати інтереси клієнта і НЕ бігти до ментури-прокуратури з повідомленням про злочин. А будь-який інший юрист (чи аматор) МУСИТЬ повідомити, інакше він автоматично стане співучасником злочину. Це так чи не так?
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Не так... На будь-яку особу, що допущена до захисту(представництва) інтересів сторони в судовому засіданні, розповсюджуються права та обов"язки адвоката... Крім того, захист підсудного у кримінальному судочинстві, покладається лише на АДВОКАТА... Ну, хіба що, було раніше, в часи "ліберальщини", коли захистом займалися і інші люди, навіть випадкові. Так, бувало, "таких дров наламували...". І, саме головне - у нас нема кримінальної відповідальності за "недонесення"... Таке лише "кацапи" ввели... Та й то - за "тероризм"...
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монополия возмущена отменой монополии)))))) Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 1838
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Законодавці ухвалили 03.10.2017 р. так звану судову реформу, а конкретно маю на увазі Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ( Закон № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р.), яким було закрито нашим громадянам доступ до правосуддя.

1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував в жовтні 2017 року за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
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ЧАСТИНА 2
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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П.С.
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.

А тому, ліквідовуючи в жлвтні 2017 року Інститут представництва громадян в суді, фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
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Ні хрена! Тепер для того, щоб подати позов в суд, потрібно укласти договір з адвокатом, який за суму, менше ніж $500 просто-напросто не працює! А суд відмовляє в розгляді справи по суті, якщо нема адвоката! Паніше на дрібні цивільні справи (сімейні, по спадку, і т.д.) в суд можна було йти без адвоката. Тепер - не можна!
Поверніть можливість подавати позови без адвоката!
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ахаха у меня деньжат только прожить да детей выучить с репетиторами, если завтра жопа наступит юридическая типа у меня на адвоката деньги есть, как судья скажет так и будет а судьи януковические вот и сказочке конец, отмена адвокатской монополии какой то набор слов от бездельников, еще никому не помогли эти адвокаты
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У нас юристів у державі купа, а адвокатську ліцензію мають далеко не всі... Проте деякі юристи можуть бути набагато фаховішими, ніж адвокати з ліцензією!

По-хорошому в законодавстві мало б бути виписано, що представляти інтереси у суді має людина із юридичною освітою. А громадяни вже мають право вибирати, хто це буде - просто юрист чи адвокат...
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несколько раз сталкивался с "профи" адвокатами, все их услуги в суде были сродни услуг агенства недвижимости при продаже квартиры - взять ключь у хозяина и показать квартиру, т.е. ни за куй.
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Наблюдал картину в суде.... Залетает на парах адвокат и спрашивает клиента:
- А у нас какое дело: уголовное или гражданское?
Абзац......
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У меня должно быть право выбора:
- нанять за 500 у.е. напыщенного адвоката или отправить в суд своего штатного юриста !
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Причому далеко не факт, що адвокат за 500 ує виявиться професійнішим і компетентнішим у цій сфері законодавства...
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100 пудов! Разве может залётный адвокат знать больше, чем главбух (с юридическим образованием) при рассмотрении дел с налоговой!?
П.С. Такие есть, но их единицы.....
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Какой бред высказал адвокат)))
Вот и доверяй таким после этого)
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Вообще, если смотреть со стороны, такой солидный дядечка и не дружит с головой! Как такое может быть? ДА ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬГИ от МОНОПОЛЬКИ УХОДЯТ - вот и вся причина его спича! Обнаглели! Гвоздий хочет быть в Государственных судах как апостол Петр у ворот Рая! Кого хочу - того пущу! Задолбали ЭТИ наглючие "профффесионалы"!
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Абсолютно не согласен. Нам адвокатам монополия не нужна. Мы привыкли жить в условиях жесткой конкуренции, это естественный отбор лучших. За монополию борятся только функционеры органов нашего самоуправления, с введением монополии и появлением очереди из юристов предприятий, а очередь на пять лет на получение адвокатского свиетельства, кто-то почувствовал себя богом. А нам это не надо. И не рухнет система правосудия от от этого, просто смешно, да и только. Похоже не на аргументированую речь адвоката, а на визг, извините, поросенка, которого от вымя отрывают.
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Это точно... Последние лет двадцать в коллегии не "конкурс знаний" был, а "конкурс папиных кошельков"... Сам в этом убедился, коллега... Таким придуркам "корки" давали, что мои коллеги, практикующие, за головы брались...
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Я же писал - адвокатам монополия не нужна. Только - "номенклатуре от адвокатуры"...
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ну , кроме как по уголовным делам и раньше можно было защищать в суде, не будучи адвокатом - представительство в суде. Адвокатская корочка по закону необходима лишь по уголовным делам.
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Пошли эти адвокаты в жопу....надо заяву в суд написать иди к адвокату....даже по какой то мелочи. Меня этот закон просто злил....спасибо господи его отменили....это логично что это мое желание хочу я обращаться к адвокату или нет.
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К адвокату идти и сейчас не обязательно, можете себя представлять сами, если конечно получиться. Аргумент,- пошли в жопу, не очень будет убедительным в суде. Это как с авто, есть бабки - едешь на сервис и пьешь кофе, нет бабок - лезь под машину сам.
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Причем тут это. Есть Бабки или нет...бывает их просто нет смысла платить. Вот я сейчас заплатил 15 тыщ просто на ветер по сути выкинул.
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Вам адвокатам этого не понять ))))))))
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Просте питання до тебе: допустимо, у людини родич/друг - адвокат на пенсії і не має ліцензії... Або прокурор, або просто крутий юрист. Чому він не має права БЕЗКОШТОВНО захищати родича/друга у суді?
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Монополька, любая ЧАСТНАЯ монополька - ЗЛО !!!
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Да, ни одного комментария в пользу монополии адвокатуры))) симптоматично.
Все правильно пишут: кормушку отбирают. Только дали три года назад и уже опять отбирают, ))) А адвокатские коллегии уже пошли во вкус по торговле свидетельствами))
Да полно юристов, которые по гражданским делам шарят гораздо лучше адвокатов со свидетельствами. Поэтому и была попытка устранить конкурентов. Ну посмотрим, примут или нет закон. Если примут, первый раз похвалы зелёных
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Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий


Это еще почему? Разве сам подзащитный лишается права выбирать себе адвоката? Наоборот прав у подзащитного становится больше. Выбор есть.
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Согласен.Добавлю от себя,теперь подзащитный несет полную ответственность за свою защиту.П.С.На примере,активистов на дорогах и не только,мы видим ,что они защищают права граждан,а где же проф.юристы и адвокаты всякие?Чего они не защищают права граждан?
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И я об этом.Они работают только за деньги и ради денег,но теперь и у активистов появится дополнительные стимулы оказывать правовую помощь населению.
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Да верно! Это же - элементарно! НО - какие денжищи у МОНОПОЛЬКИ уходят, вот адвокатской верхушке и ПЛЕВАТЬ на все - на честь, на совесть, на здравый смысл...!
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Ну адвокатам всегда было на все плевать кроме денег. Т.с. особенности профессии. Собственно как и у судей. Причем испокон веков.
Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій - Цензор.НЕТ 4818
Думаю картинка известная.
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Пане Гвоздий, и вся ШОБЛА адвокатской верхушки, граждане - не дети малые (!) и если Закон им САМИМ (!) дал право свои права в суде отстаивать, то с чего бы вдруг нам гражданам ВЫ хотите запретить ВЫБИРАТЬ (при необходимости) ЛЮБОГО ГРАЖДАНИНА (даже не юриста (!)) своим представителем в суде ?!?! ЭТО - МОИ проблемы, я САМ без ВАС корыстных тварей разберусь - к адвокату мне идти, к юристу, просто опытному гражданину или отстаивать свои права САМОМУ в гражданском, хозяйственном, административном процессе и даже - в уголовном!
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".... лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянула с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью средства и исчезло..."
Так это лицо хоть стыдливо исчезло!
А вот профессиональный адвокат - тот не стесняясь придёт за добавкой!
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"В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе за счет государственного бюджета - для уязвимых групп граждан".Источник: https://censor.net.ua/n3169724

Як професійний юрист, нещодавно зіткнувся саме з цим питання. Підняли посеред ночі у зв'язку з тим що двох знайомих мого друга на добу посадили в сізо і він просив про допомогу. Колили розібрався в ситуації виявилось що вони невинні і справу закрили. Їм одразу після затримання надали безкоштовного адвоката, який приїхав одразу дав їм розцінки на свої послуги і нічого для їхнього захисту не зробивши просто поїхав заявивши що його повноваження як безоплатного адвоката на цьому закінчуються, а проти молодих пацанів відкрили кримінальне провадження і просто на добу кинули в слідчий ізолятор де вони обоє ще і простудилися. Хоча як потім вияснилось правопорушення вчинили зовсім інші особи.
Ось вам і безоплатна адвокатська допомога.
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Тобто у нас так звана "безоплатна адвокатська допомога" - то просто просування окремими покидьками-адвокатами своїх платних послуг за державший кошт...
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З приводу чесності адвокатів. У адвокатів є популярна схема здирництва грошей. Вони заздалегідь знаючи про безперспективність справи все одно щось людям обіцяють і беруть за це великі гроші, роблять вигляд що намагаються вирішити справу, а потім розводять руками мол нічого не поробиш. Нещодавно так одна адвокатесса розвела мого знайомого на 10 000 грн. Хоча коли він мені розповів як вона начебто намагалась вирішити цю справу, то мені одразу стало зрозуміло що це не мало ніяких перспектив і вона просто розвела людину. Там важка справа, але є один варіант який можна було б спробувати, але адвокатесса пішла іншим абсолютно безперспективним і непрофесійним шляхом, який ні до чого не привів. При цьому, 10 000 грн вона на шару отримала.
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ще якби оті срані гільдії в будівництві порозганяли...
тупий збір бабла за бумашки.
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Брехня.
Адвокаты нужны только в уголовном производстве.
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Самая действенная защита своих прав - штат Техас!

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